"NI SAM NE ZNAM ŠTA SAM": Najmuževniji frajer Holivuda ŠOKIRAO planetu o svom intimnom opredeljenju! "Imao sam odnose..." (FOTO)

Čuveni holivudski glumac Džerard Batler ne samo da važi za jednog od najboljih glumaca današnjice, već se smatra i jednim od najpoželjnijih. Godinama unazad je redovan gost na listama najboljih frajera Holivuda, a ženama je zaista neodoljiv - veoma je muževan, te obožavaju njegov pomalo grub, ležeran izgled.

Batler je oduvek tajnovit po pitanju svog ljubavnog života, ali poznato je da se nikada nije ženio, iako već gazi šestu deceniju.

foto: Profimedia

No, zna se da je već godinama unazad u prilično burnoj, on-off vezi sa bivšom manekenkom i dizajnerkom enterijera Morgan Braun. Par se kraćim i dužim pauzama zabavlja još od 2014. godine, ali poslednji put su viđeni zajedno u januaru ove godine.

foto: Profimedia

Slavni Škot i ova brineta navodno imaju česte razmirice zbog toga što on nikako ne želi da se skrasi, a to potvrđuju i izvori bliski njemu.

"Džerard je zaista voli, ali nije spreman da se oabveže. Nekada su prepreka između njih bili posao i obaveze, ali uglavnom se sada sve vrti oko toga da on ne želi da se venča. Devojke se bukvalno bacaju na njega. Teško mu je da im stalno govori: "Ne. Skloni se od mene. Imam devojku"", ispričao je izvor pre nekoliko godina.

foto: Profimedia

Zanimljive su i spekulacije o Batlerovom seksualnom opredeljenju koje već godinama kruže internetom, iako su vrlo tihe u poslednjoj deceniji. No, 2009. većina svetskih medija prenela je škakljivu izjavu poznatog glumca u kojoj otvoreno priznaje da je imao intimne odnose i sa muškarcima.

foto: Kurir

"Ja bez stida pričam o svojoj seksualnosti, nemam problem sa tim, ali uvek ima ljudi koji sve to iskrive. Čini se da su ljudi zastrašeni ti pitanjem, a ja to ne razumem. Svaki put kada pričam o tome, pogrešno me shvataju i sve preuveličavaju", rekao je jednom prilikom za magazin "Movieline", te dodao da smatra da nije homoseksualac.

foto: Profimedia

"Da li je Džerard Batler gej? Spavao sam i sa ženama i sa muškarcima. Ne znam ni sam šta sam", navodno je rekao.

"Bio sam u vezi sa ženama. I sa muškarcima. To me ne čini gej osobom. To me ne čini strejt osobom. Dovoljno je teško prolaziti kroz sve ove stvari u mislima, i bez toga da me neko preispituje o tome, tako da postoje trenuci kada želite da zatvorite vrata i kažete da je vaša seksualnost vaša lična stvar", ispričao je čuveni 54-godišnjak jednom prilikom, ali se sve navedene izjave pozivaju na period od pre gotovo 15 godina.

Od tada se Batler nije izjašnjavao o svojoj intimi.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B)

