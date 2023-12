PROBLEMATIČNI GLUMAC KOG SRBI OBOŽAVAJU U KLINČU SA KOMŠINICOM: Rešio da okrene novi list posle godina drogiranja i ludih žurki

Čarli Šin (58) je odlučan da 'ponovo bude poštovan u Holivudu' jer planira da se vrati nakon godina zloupotrebe supstanci i javnih ispada, prema insajderima, koji tvrde da glumac želi da izbegne bilo kakvu dramu usred sudske bitke koja je u toku protiv svoje komšinice.

Zvezda "Dva i po muškarca" je umešan u pravnu svađu sa Elektrom Šrok, ženom koja živi u njegovom apartmanskom naselju u Malibuu i navodno je pokušala da ga 'udavi' tokom svađe 20. decembra.

Elektra (47) optužena je za 'teški napad upotrebom sile koja bi mogla izazvati teške telesne povrede' i izjasnila se da nije kriva.

Sada je izvor ekskluzivno za DailyMail rekao da Čarli 'nije pod stresom' zbog incidenta i da se umesto toga fokusira na 'ponovo radi više' i 'ispravlja greške koje je napravio'.

Insajder je dodao da je glumac, koji je nekada bio poznat po tome što je bio vatreni ljubitelj žurki sa problematičnim temperamentom, „izrazito sazreo“ i da je žestoko rešen da popravi svoju narušenu reputaciju.

„Čarli je srećan i nije pod stresom zbog incidenta sa komšinicom. Uveren je u ono što su policajci i sud do sada uradili', rekli su.

„Iako je sud naložio da ona mora da se drži podalje od njega, on će od ovog trenutka učiniti sve što sud preporuči kako bi to bilo poštovano. Uživao je da bude daleko od drame poslednjih nekoliko godina i želi da u 2024. godini to nastavi.“

Izvor je objasnio da se Čarli - koji, osim kratkog pojavljivanja u kameo u epizodi "Kladionice" (Bookie), nije ni u čemu glumio od 2017. - nada se velikom povratku sada kada je okrenuo 'novi' list.

„Čarli je fokusiran na svoje zdravlje i ponovo radi više i samo ispravlja mnoge greške koje je napravio tokom godina“, nastavio je izvor.

„On je sazreo i voleo bi da ga ponovo poštuju u Holivudu. Ne želi da bude ničiji teret. On se samo nada da će sledeći put biti u vestima zato što je uradio nešto sjajno, a ne zbog nekog nasumičnog napada ili ispada.

'On je potpuno novi Čarli i ljudi će to shvatiti, nadamo se, pre nego kasnije.'

Tokom 80-ih i 90-ih, Čarli je glumio u nizu velikih filmova i emisija uključujući Platoon, Wall Street, The Three Musketeers, The Arrival i Spin City.

Verovatno njegova najzapaženija uloga bila je sitkom CBS "Dva i po čoveka", koji je premijerno prikazan 2003. godine i trajao je 12 sezona pre nego što se završio 2011.

Ali kako je njegova karijera cvetala, suočio se sa nizom kontroverzi, uključujući brojne odlaske na rehabilitaciju, višestruke javne slomove, tri propala braka i nekoliko sukoba sa zakonom.

Takođe se suočio sa optužbama za seksualni napad 2017. i ponovo 2020. kada je Kori Feldman tvrdio da je glumac silovao tada 13-godišnju Korija Hajma 1986.

On je žestoko negirao optužbe.

Prošlog vikenda je objavljeno da se zvezda, koja uglavnom živi mirnim životom van reflektora, nekoliko dana ranije posvađala sa komšinicom. Incident je navodno počeo oko 13 časova nakon što je Čarli čuo kucanje na njegovim vratima - a Elektra je navodno upala u njegov dom. Rečeno je da je pokušala da zadavi oca petoro dece i pritom mu pocepala košulju. Nije mu bilo potrebno bolničko lečenje.

Čarli, koji je sada skoro šest godina trezan, rekao je policiji da je Elektra bacila smeće ispred njegovih vrata dan pre napada i nedavno poprskala 'lepljivu tečnost' na njegov automobil, prema TMZ-u.

Sudija joj je odredio kauciju od 75.000 dolara i odobrio privremenu zabranu prilaska kojom joj se zabranjuje da se drži dalje od Čarlija.

Elektrin advokat je tokom saslušanja rekao da je ona „uhvatila Čarlija za kragnu”, a ne za vrat, dodajući: „Ne liči na ništa više od prepunjene prekršajne ​​baterije. 'Nije bilo povređenih. Žrtvu je pregledao lekar koji je konstatovao da je dobro.'

Čarlijev advokat rekao je sudu da je "prilično uplašen" nakon incidenta.

