NAJBOLJI FILMOVI 2023. GODINE: Ceo svet se zaludeo Openhajmerom i Barbi, a evo koja su još ostvarenja vredna gledanja (VIDEO)

Bila je ovo dobra godina za film. No, ne nužno i za holivudsku mašineriju, koja i dalje ne zna kako da pomiri umetnost i biznis, a pad interesa za superjunačkim filmovima, istrošenost nekad uspešnih franšiza/rimejkova i posledice pandemije koje se još uvek osjećaju, ostavile su glavešine na staklenim nogama.

foto: Shutterstock

U isto vreme, strimig servisi takođe su morali da stanu na kočnicu jer postalo je jasno da isplativost brojnih visokobudžetnih projekata bez bioskopske distribucije ipak nije toliko velika kao što su pretpostavili. No, ova godina čini se kao početak prelaznog razdoblja koje definitivno nije revolucija, ali miriše na promenu i deluje kao pomak u pravom smeru.

Lista najboljih mogla je i trebala biti veća, ali skratili smo je na uobičajenih deset.

Air

Američka kinematografija trenutno gura trend filmova o popularnim proizvodima pa smo samo ove godine imali dva solidna (Blackberry i Tetris) i jedan odličan film.

Ovaj odlični prati Najkovo kockanje s tada mladim, obećavajućim, ali i nedovoljno razvikanim košarkašem Majklom Džordanom. Mala, na momente komična drama s velikom glumačkom postavom u režiji Bena Afleka možda i deluje kao da je rađena prema modelu, ali funkcioniše u svakom segmentu iako je gotovo u potpunosti lišena napetosti budući da pitanje "hoće li uspeti?" postavljate u kontekstu mega uspešne kompanije koja kreće u misiju stvaranja možda i najpopularnije linije patika u istoriji, i to u saradnji s doslovno najboljim košarkašem svih vremena.

The Holdovers

Aleksander Pejn je čudni čovek američkog filma, ali ne na način na koji je to Ves Anderson (čiji je "Asteroid City" ove godine napokon pokleknuo pod teretom vlastitog predvidivog čudaštva). Pejna ne možete uhvatiti ni za rep ni za glavu. Njegovi filmovi su specifično njegovi, ali mnogi neće povezati Election, The Descendants i Nebrasku.

Nakon "Downsizing" koji su kritičari satrali (neopravdano), The Holdovers je povratak u formu, a priča o nadrndanom profesoru istorije podsetila nas je zašto volimo Pejna, ali i izvrsnog Pola Đamatija u još jednom savršenom spoju kakav su nam dali u izvrsnom filmu "Sideways".

Openhajmer

Ni jedna lista najboljih filmova 2023. ne bi bila potpuna bez Nolana, koji je učinio gotovo nemoguće i zaradio gotovo milijardu dolara filmom o fizičaru. Istina, radi se o fizičaru koji je stvorio jedno od najrazornijih oružja u istoriji, ali eksplozije prikazane u filmu daleko su od bombastičnog spektakla kakav su neki možda očekivali. U svakom slučaju, niko neće biti iznenađen ovim naslovom na listi pa ga nećemo, napetosti radi, ostavljati za kraj.

foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Bilo kako bilo, Nolan je u određenoj meri vratio veru u bioskope u post-superherojskoj eri jer ti filmovi i dalje zarađuju, samo ne dovoljno da opravdaju megalomanske budžete, a ove godine postalo je jasno da publika od blokbastera očekuje malo više od Bri Larson i Diznija, koji po ko zna put nije siguran snima li film ili samo stavlja kvačice na popis politički korektnih nebuloza koje su bitne apsolutno nikome.

Barbi

A kad smo već odradili prvo "neiznenađenje", rešimo se i drugog.

Jedna od bizarnijih stvari ove godine je kampanja koja je povezala dva potpuno različita filma i to učinila na spektakularno efektan način. Barbnhajmer je ta kampanja, a drugi deo jednačine je Barbi Grete Gervig, koji možete voleti ili ne voleti, ali nemoguće ga je ignorisati.

foto: Shutterstock, Profimedia

Gledajući iz ove perspektive, Barbi na papiru deluje kao zicer i to u određenoj meri možda i jeste, ali film je daleko od igranja na sigurno i mogao je poći u bezbroj različitih smerova, podbaciti na bezbroj različitih načina i biti još jedan bezumni rad holivudske mašinerije. Na svu sreću, nije i dobili smo iznenađujuće pametan, zabavan i izvrsno snimljen film s odličnom Margo Robi i Rajanom Goslingom u glavnim ulogama.

Past Lives

A24 nastavlja s nizom kvalitetnih projekata, među kojima ćete pronaći jako malo promašaja.

Kanadsko-južnokorejska redateljka Seline Song ove je godine snimila svoj debi i ako ga pogledate, biće vam jasno zašto je završila na više-manje svakoj listi najboljih filmova 2023. Ova romantična drama prati dvoje prijatelja iz detinjstva koji se nakon 24 godine razdvojenosti ponovno sreću i tu nastaje problem jer očito je da među njima nešto postoji, ali ona je u srećnom braku. Scenario je poluautobiografski, a kritičari su pohvalili sve na potezu od glumaca, preko vizualnog stila, do scenarija i režije.

Svake godine postoji nekoliko malih filmova za koje vam svi govore da ih morate pogledati i koji vam mesecima ili čak godinama stoje nepogledani na hardu - ovo je ovogodišnji.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Bila je ovo godina odličnih animiranih filmova. I zaista bismo na ovo mesto mogli staviti simpatični Leo ili Mijazakijev "The Boy and The Heron" (ako smo u artsy raspoloženju), ali verovali ili ne, Spider-Man je savršen spoj dveju svetova iako dolazi iz superherojskog "podžanra" koji se zadržao mnogo duže nego što je trebao.

Ipak, ostaje nada da ovaj vrhunski animirani film označava početak ere u kojoj će filmovi o superjunacima napokon usporiti tempo i izbacivati projekte samo onda kad za to postoji razlog, a ne kad moraju ispuniti normu grozomorno bezličnim filmovima kao što su Antmen ili samo grozomornim serijama kao što je "She-Hulk Attorney at Law".

Poor Things

Poor Things je čudan film. Postaje malo manje čudan kad znate da iza njega stoji Jorgos Lantimos koji je doktorirao čudaštvo na fakultetu čudaštva i onda pronašao način da mu za njegova čudaštva neko daje velike budžete. I to je jednostavno predivno jer je novi film o mladoj ženi koju naučnik oživi nakon samoubistva pa ona takva uskrsnuta kreće u avanturu s razvratnim advokatom.

Da ne bi bilo zabune, ovo nije "Everything Everywhere" tip čudaštva za koji postoji šira publika, ovo je "samo šest miliona zarade na bioskopskim blagajnama" tip čudaštva koji se može nadati nominaciji za Oskara kako bi mu to malo podiglo prođu. I te nominacije bi bile zaslužene.

Anatomy of a Fall

Da sve ne ostane na američkim filmovima (iako je to neizbežno budući da 95 posto kino ponude otpada na američku kinematografiju), ponudićemo vam jednu francusku poslasticu koju verovatno nećete pogledati jer još niste pogledali ni Godzilla Minus One, Totally Killer, Leave the World Behind, John Wick 4, Dungeons & Dragon pa čak ni finski moderni klasik Sisu (inače, svi redom odlični filmovi), ali dajte im šansu. ŽastinTrie napisala je i režirala sudsku dramu o smrti dečaka koji je pao s tavanskog prozora.

Nećemo ulaziti u detalje, već samo reći da je film bio velik hit u Francuskoj i nominovan je u četiri kategorije na Zlatnim globusima.

Talk To Me

Ovo mesto na listi mogao je popuniti odlični "Fallen Leaves", iznenađujuće zabavni "American Fiction", prespavani "How To Blow Up a Pipeline", "lovac na Oskar" Maestro, "May December" koji mnogi neće pogledati jer deluje kao "ženski film s porukom" pa čak i rutinski Finčer... Zapravo ne, rutinski Finčer je dobar, ali previše je rutinski Finčer. Neka ovo poslednje mesto pripadne "You Hurt My Feelings" s uvek odličnom Džulijom Luis Drajfus.

No, odluka je pala na jedan horor, a reč je o "Talk To Me australskih youtubera Dannyja i Michaela Philippoua, koji je snimljen za "smiješnih" 4.5 milijuna dolara i ostvario ogroman uspjeh sa zaradom od gotovo 100 miliona dolara i hvalospevima kritičara. I ponovno, neki od gorenavedenih filmova možda su čak i bolji, ali treba dati priliku svežim imenima čiji prvenac razvaljuje i obogaćuje već ionako bogat katalog A24 ekipe.

Killers of the Flower Moon

Martin Skorseze s 80 godina snimio je jedan od najboljih filmova u karijeri i pritom ne mislimo "dobro za svoje godine", već film koji bez ikakvih problema možemo svrstati u njegov rediteljski top pet.

Vrhunska režija, predivna fotografija i odlična glumačka postava predvođena briljantnom Lili Gledstone i Leonardom Dikaprijom i Robertom de Nirom, kojima su ovo takođe među boljim ulogama u karijeri. Osim toga, radi se i o istinitoj i suludoj priči o jednom od sramotnijih epizoda američke istorije, koja svakako zaslužuje jedan od najboljih filmova jednog od najboljih.

(Kurir.rs/Index.hr/T.J.)

Bonus video:

02:29 POZNATI GLUMAC O POSTAVLJANJU GRANICA: U emisiji Pusti brigu otkrio šta je ključno kada je reč O GLUMI (VIDEO)