U NAJMANJOJ SOBI OVE SRPKINJE MOŽE DA ŽIVI TROČLANA PORODICA: Ovako žive ćerke bogatih Balkanaca! Slavicu porede s Anđelinom Džoli

Više puta smo vam pisali o najbogatijim i najuspešnijim ljudima sa ovih prostora, ali sada je vreme i da damo prostor njihovim naslednicama.

One su lepe, mlade, uspešne i bogate, a ono što im je svima zajedničko je to što se ne eksponiraju previše, iako su redovne na velikim događajima. No, nisu skandal-majstori.

Većina je završila visoke škole i nastavila porodični biznis, a neke su otvorile svoje firme. Ovo su naslednice najbogatijeg Srbina, Hrvata, Crnogorca, Bosanca i Makedonca.

Srbija - Ema Cepter

foto: Printscreen/Instagram

Lepa Ema je možda ostavljena na rođenju, ali je veoma brzo zapala za oko najbogatijem bračnom paru u Srbiji - Filipu i Madleni Cepter, koji su je odveli u topli dom i dali joj svu ljubav koju je mogla da zamisli.

Njihova mezimica vremenom je pokupila sve najbolje od svojih roditelja. Uspešni poslovni ljudi, veliki filantropi i pasionirani globtroteri ćerku su vodili svuda sa sobom, te je od malih nogu upoznala svetske metropole.

Dovoljan je jedan pogled na njen Instagram profil da bi vam bilo jasno da Ema obožava putovanja i umetnost, kao i da je najčešće stacionirana u Londonu gde je studirala psihologiju, i u drugim evropskim metropolama.

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram

Mlada naslednica na putovanja ide isključivo privatnim avionom, a destinacije koje posećuju su uglavnom na Azurnoj obali. Najčešće je u Monte Karlu, jednom od najbogatijih mesta u Evropi.

O njenom životu se ne zna mnogo, jer je veoma pažljiva sa onim što objavljuje na Instagramu, te njeni pratioci najčešće vide samo raskoš kojom je okružena.

"Novac vam ne može kupiti sreću, ali bih radije plakala na jahti", napisala je jednom prilikom Ema koja očigledno uživa u raskoši kojom je okružena.

Ćerka najbogatijih Srba i možda i najmlađa milionerka u Srbiji, s obzirom da ima samo 22 godine, u više navrata pokazala je detalje doma u kojem živi, i slobodno se može reći da je samo njena soba veličine prosečnog stana "običnih ljudi" u Srbiji.

foto: Printscreen/Instagram

Ema nikad nije krila da uživa u luksuzu, a svaki detalj pažljivo je dekorisan i uređen. Minimalistički, prostrano, u svetlim tonovima, tako bi najlakše opisali njen dom koji se može videti na Instagramu.

Ali se, ukoliko bacite pogled na njen profil, mogu videti i detalji drugih nekretnina koje su u vlasništvu njene porodice, a koje, kao na narednom primeru, poseduju i ogroman bazen i slično, što se veoma često Ema i deli na mrežama.

Bogatstvo njene porodice procenjuje se na neverovatnih 2.6 milijardi dolara, te njeno uživanje u luksuzu i raskoši ne treba da čudi.

Hrvatska - Tea Slavica

Ime Tea Slavica, možda nije previše poznato u Srbiji, ali u Hrvatskoj i te kako jeste, s obzirom da je ova lepa mlada dama unuka jedne od najbogatijih žena na Balkanu - Zdenka Infeld.

Infeld je razvila veliki biznis u Austriji i Danskoj, a njena firma među vodećim je proizvođačima za gudačke instrumente na svetu. Međutim, to nije sve. Ova uspešna poslovna žena poseduje impozantnu zbirku od čak 14.000 slika među kojima su dela Pikasa, Klimta, Dalija, Kokoške i brojnih drugih.

Međutim, ogromno bogatstvo i luksuz nisu učinili njene naslednike nerednicima, naprotiv. Lepa Tea Slavica diplomirala je međunarodno poslovanje, a sudeći po objavama na Instagramu, na svoj uspeh je više nego ponosna.

Zanosna Hrvatica bila je i devojka poznatog fudbalera Dinama Bruna Petkovića. Oni su dugo bili "it" par na hrvatskoj sceni, a onda su naprasno raskinuli. Tea je sve njihove fotografije sa društvenih mreža obrisala, ali nastavila je da bude aktivna onlajn, posebno na Instagramu, gde je prati skoro 15.000 ljudi.

Inače, lepotica zelenih očiju koju zovu još i "balkanskom Anđelinom Džoli" zbog neverovatne sličnosti sa slavnom glumicom, pasionirana je zaljubljenica u konje, i ujedno je kontrolorka finansija u porodičnoj firmi.

Bavila se i tenisom od svoje pete godine, pa do kraja srednje škole, kada je svaki dan po četiri sata imala treninge, a onda ju je zaokupio fakultet. Pohađala je privatnu gimnaziju Benedikta Kotruljevića, te otišla na studije međunarodnog poslovanja na Rochester Institute of Technology u Zagrebu.

U isti mah, ona ne skriva ljubav prema modi, te se redovno može videti na mrežama u neodoljivim kombinacijama. Voli da putuje, te trenutke sa luksuznih desitinacija redovno deli sa pratiocima, a voli da provodi vreme i u galeriji svoje bake.

Crna Gora – Mija Knežević

Duško Knežević je crnogorski privrednik, bankar, univerzitetski profesor i osnivač i predsednik upravnog odbora Atlas Grupe, koja se sastoji od nekoliko desetina kompanija u Srbiji, Crnoj Gori, na Kipru, u Rusiji i Velikoj Britaniji. Malo ko zna da je njegova naslednica Mija Knežević jedna od pionirki u svetu modnog blogovanja.

Svoj blog Mij-A-Porter pokrenula je još davne 2009. i među retkima je uspela da od sebe i svog jedinstvenog stila napravi svetski brend i tako bude primećena u Velikoj jabuci.

Deo detinjstva Mija je provela u Beogradu, a školovala se u Švajcarskoj, Londonu i Njujorku gde je završila NYU. Nju je u decembru prošle godine Elle proglasio za influenserku godine i tom prilikom je izjavila:

"Za svaku devojku koja ima san, zapamtite, sve je moguće."

Mija je završila studije vizuelnih komunikacija u Londonu i master studije medija i kulture na Univerzitetu u Njujorku.Provodi dosta vremena u bibliotekama istražujući i odlazeći na razne izložbe. To joj dozvoljava da bude svesna šta se oko nje dešava i tako pronađe inspiraciju za svoje projekte. Kako tvrdi, veoma je inspirativno živeti u Njujorku gde je okružena mnoštvom talentovanih ljudi.

BiH – Amna Džambić Branković

Amna Džambić Branković je preduzetnica koja je odrasla u jednoj od najuspješnijih porodica u Bosni i Hercegovini. Ona je ćerka Senada Džambića, vlasnika trgovačkog lanca „Bingo“. O ocu je jednom izjavila:

"Najviše sam učila gledajući njega jer je najmudriji i najsposobniji čovek kojeg poznajem. Svaki dan u sedmici za njega je radni dan; uvek je okružen sa mnoštvom ljudi, razvija nove ideje i poslove, i to sve sa velikom dozom optimizma i hrabrosti. Kada njega gledate, sve vam se čini logično i jednostavno, i verovatno sam tako nesvesno htela da i ja jednog dana budem barem delom takva osoba. Marketing je oduvek bio moja želja i ambicija, a onda sam, kroz obrazovanje i poslovno iskustvo u Bingu, stekla dodatnu hrabrost za ovaj korak.

Poslovno iskustvo mog oca je veliko pa iz skoro svakog razgovora sa njim mogu nešto izvući, a onda to oblikovati i primieniti u svom radu. Svojim primerom, kako se ponašati u kriznim situacijama i kako iz svake izvući ono najbolje, već mi je dovoljno pružio. Međutim, u poslu se oslanjam na ideje i savete prvenstveno svog tima."

Njen muž je Adnan Branković, sin bivšeg premijera FBiH Nedžada Brankovića, a prema pisanju bosanskih medija, imali su svadbu decenije.

Makedonija – Ana Jordanova

Makedonski kralj čelika Minčo Jordanov još uvek se čvrsto drži na vrhu liste najbogatijih ljudi Makedonije. Najveći je deoničar na makedonskoj berzi jer ima udele u mnogim metaloprerađivačkim kompanijama, a jedan je od glavnih igrača i u građevinarstvu i proizvodnji vina. Ćerka osnivača, Ana Jordanova, vodi poznatu vinariju "Stobi".

Ona je u jednom intervjuu priznala da se retko kad odmara.

"Iskreno, retko imam priliku da se zaista opustim jer mnogo putujem kada nisam u vinariji. Trenutno mi je najveći izvor sreće u životu nećak, sa njim se trudim da provodim slobodno vreme. Ali moram da priznam da me i ta poslovna putovanja zaista pune pozitivnom energijom jer imam priliku da posetim mnoga nova mesta, ali i da posetim prijatelje širom sveta, pa nekako pokušavam da nađem balans dok ne nađem priliku da pobegnem na neku plažu sa dobrom knjigom i čašom vina Stobi."

