OŽENJENI MUŠKARAC SE IGRAO NJOM, IZGUBILA JE DETE I UMRLA MLADA: Bila je zvezda u usponu, a onda se UGOJILA i sve je propalo

Glumica Anges Ers proslavila se u nemim filmovima i igrala u nizu vrlo uspešnih ostvarenja, a njen najveći uspeh je uloga ledi Dajane Mejo u "Šeiku", u kom je igrala pored slavnog holivudskog zavodnika Rudolfa Valentina.

Rođena je u Karbondejlu 1892. godine, a karijera joj je počela 1914, kada ju je primetio direktor osoblja u kompaniji Essanay Studios i angažovao je kao statistkinju. Međutim, ona je sanjala veće snove.

S majkom se preselila na Menhetn kako bi izgradila glumačku karijeru, a tamo ju je primetila glumica Alis Džojs, koja je bila oduševljena time koliko je Anges ličila na nju.

Zato je izdejstvovala da mlada Agnes dobije ulogu sestre njene junakinje u filmu Richard the Brazen (1917), a to je probudilo interesovanje filmskog sveta za mladu devojku iz Karbondejla.

Osnivač kuće Paramount Pictures Džesi Laski posebno je bio zainteresovan za nju i otvorio joj vrata Holivuda u velikom stilu, a par je stupio i u ljubavnu vezu. Ostali su zajedno godinama iako je Leski bio oženjen i bez namere da se razvede.

Uskoro su počele da stižu nove ponude, nove uloge, a 1921. Agnes je igrala englesku naslednicu rame uz rame sa čuvenim Rudolfom Valentinom, što je uloga koju je ponovila u nastavku "Šeikov sin" pet godina kasnije.

Međutim, nakon što je Agnesina veza s Laskijem okončana, polako je počela da bledi i njena glumačka karijera. Udala se za meksičkog diplomatu S. Manuela Reačija i s njim dobila ćerku Mariju, ali je brak ipak trajao samo tri godine.

Čekao ju je novi problem – krah berze 1929. doveo je do toga da glumica izgubi sve svoje bogatstvo. Iste godine pojavila se u svojoj poslednjoj velikoj ulozi, u ostvarenju The Donovan Affair, sa Džekom Holtom, ali je ubrzo potom morala da napusti Holivud i zaigra u vodviljima kako bi mogla da se prehrani. Vratila se tek 1936. godine, sigurna da je to novi početak za nju, ali više nije mogla da dođe do glavnih uloga jer se ugojila.

Kada je Agnesin ugovor s "Paramount"-om istekao, ona je potpisala ugovor za još tri filma, ali je odlučeno da se treći ipak neće snimati. Glumica je stoga čuvenu kompaniju tužila za 93.000 dolara, ali je poznati studio naveo da je Agnes prekršila ugovor tako što se ugojila, a tužba je kasnije rešena van suda.

Dodeljivane su joj samo manje role i već 1937. odlučila je da se definitivno povuče.

Nakon odlaska u glumačku penziju, Agnes Er je izgubila starateljstvo nad ćerkom, a potom je završila u sanatorijumu. Preminula je 1940, sa samo 48 godina, od cerebralnog krvarenja, nakon što se nedeljama osećala loše.

Ipak, Holivud joj se na neki način odužio za doprinos istoriji filma, kada joj je 1960. dodeljena zvezda na Bulevaru slavnih.

