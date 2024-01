UDALA SE SA 15, A IZGORELA DO SMRTI SA 22: O jezivom braku nije smela ni da priča sa majkom, a od njene životne priče LEDI SE KRV

Da je živa, pevačica Alija bi proslavila 45. rođendan. Vest o tragičnoj i iznenadnoj smrti mlade i talentovane pevačke zvezde Alije Hejton, tog kobnog 25. avgusta 2001. godine, šokirala je ceo svet. Kada je umrla, Alija je imala samo 22 godine i bila je na vrhuncu pevačke karijere. Zvali su je ‘princezom R&B-ja’ i ‘kraljicom urbanog popa’.

Važna osoba u njenom kratkom životu bio je tad već planetarno popularni muzičar R Keli, danas najpoznatiji po optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnica, koji je osuđen je na 30 godina zatvora zbog vođenja lanca prostitucije i reketiranja. Pokazalo se da je Alija bila jedna od njegovih prvih žrtava, no u to vreme je njihova priča predstavljena puno drugačije: kao ljubavna, a i tad je nailazila na prilično puno osuda.

Naime, Aliju je sa slavnim muzičarem upoznao njen ujak, a njegov menadžer Beri Hankerson, kad je ona imala samo 12 godina, a on 24. Keli je imao veliki uticaj na početak Alijine karijere i njih dvoje su počeli sve više vremena provoditi zajedno. Njen prvi album ‘Age Ain’t Nothing but A Number’ napisao je i producirao upravo R Keli.

Međutim, brzo su krenule priče o tome da su njih dvoje u vezi, a navodno se tad 15-godišnja Alija i udala za tad 27-godišnjeg Kelija. Magazin Vibe objavio je bračni sertifikat na kojem je navedeno da su se Alija i Keli venčali 31. avgusta 1994. u Čikagu, što bi značilo da je tada imala 15 godina.

Iako su njih dvoje pokušali svoj brak zadržati u tajnosti, Alijina porodica je za to saznala i, kako prenose strani mediji bili su besni. Zahtevali su poništenje, a pevačica je na to pristala u oktobru iste godine. Keli i Alija navodno su raskinuli 1995. godine, no o njihovom se odnosu nije znalo puno više od nagađanja.

Više od 10 godina kasnije, Keli je u intervjuu za magazine GQ odbio komentarisati priču o njihovom navodnom braku. ‘Zbog toga što je Alija preminula, kao što sam uvek govorio, iz poštovanja prema njenoj majci koja je bolesna i njenom ocu koji je takođe preminuo, nikad neću o tome razgovarati ni sa kim’, rekao je Keli.

Čini se da on Aliji nije ostao u tako dobrom sećanju jer je, nakon poništenja njihovog braka prekinula sve privatne i poslovne veze s njim, a 1997. godine pokušala postići da dokumenti o njihovom braku u potpunosti nestanu. Uradila je to otprilike u isto vreme kad je Keli bio na sudu nakon što ga je Tifani Hokins, tad 20-godišnjakinja, tužila za 10 miliona dolara tvrdeći da je spavao s njom kad joj je bilo samo 15 godina, a njemu 24.

U trenutku svoje smrti, Alija je imala sve. Promovisala je svoj treći album nazvan jednostavno ‘Aaliyah’, a bila je u vezi s novim dečkom s kojim je razgovarala i o venčanju. No, čini se da jedino nije imala sreće da to i ostvari.

Otprilike dva meseca nakon izlaska njenog poslednjeg albuma, sa svojom je ekipom avionom putovala s Bahama gde su snimili spot za pesmu ‘Rock the Boat’ prema Floridi. Iako su trebali krenuti tek sledećeg dan, ranije su završili sa snimanjem i odlučili ipak ranije da krenu kući. Avion kojim su putovali bio je dvomotorni lagani avion Cessna 402 koji je bio puno manji od Cessne 404 kojim su stigli, ali iako im je pilot Luis Morales III savetovao da ne nose toliko prtljaga sa sobom, na avion se ukrcalo devetoro ljudi i sva oprema za snimanje. Svedoci su kasnije otkrili da je čak došlo do svađe s pilotom.

Pilot je na kraju popustio, a navodno je pri kretanju imao problema s pokretanjem jednog od dva motora. Let im je trajao vrlo kratko. Naime, avion se srušio i zapalio ubrzo nakon poletanja, samo otprilike šezdesetak metara od kraja piste. Alija i svih osmoro njenih saputnika poginuli su na mestu.

Obdukcija je pokazala da je Alija imala ‘ozbiljne opekotine’ i da je ‘dobila udarac u glavu’, a osim toga je pala u šok te je imala slabo srce. Zaključeno je da bi i da je preživela samu nesreću, njen oporavak bio gotovo nemoguć zbog ozbiljnosti njenih povreda. Istraga je pokazala da je do nesreće došlo jer je avion nosio 320 kilograma tereta previše te da je u njemu bilo više osoba nego što je bilo predviđeno za takav model laganog aviona.

Alija je sahranjena 31. avgusta 2001. u Njujorku, a privatnom sahrani prisustvovalo je 800 ožalošćenih među kojima su bili Misi Eliot, Timbelend, Gledis Najt, Lil’ Kim i Šon Kombs, poznatiji kao Didi. Na kraju ceremonije pušteno je 22 bela goluba, koji su simbolizovali 22 godine njenog života.

(Kurir.rs/Story.hr/T.B.)

