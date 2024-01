"IMALA SAM PLIKOVE NA GLAVI ZBOG ONOGA ŠTO ME JE TERAO DA RADIM" 60 godina mlađa UDOVICA Hjua Hefnera morala da plati VISOKU CENU

Sedam godina nakon smrti Hjua Hefnera, njegova udovica, Plejboj zečica Kristal Hefner otvoreno priča o odnosu sa svojim preminulim suprugom.

Prema NY Postu, ova 37-godišnja manekenka bila je u braku s osnivačem Plejboja od 2012. godine do njegove smrti u 91. godini, 2017. godine. Kristalini novi memoari, “Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself,” izlaze 23. januara, a uoči njihovog objavljivanja, za "People" je otkrila neke neočekivane detalje. Dodatno, priznala je da zapravo nikada nije bila "zaljubljena" u svog pokojnog supruga.

foto: Profimedia

Tada 21-godišnja Kristal pozvana je da ostane u Plejbojevoj vili u oktobru 2008. godine, a s Hefnerom je uplovila u vezu nekoliko meseci kasnije.

Čak se pojavila u "E!-ovoj" rijaliti seriji o kultnim zečicama, “The Girls Next Door”.

- Tada sam mislila da sam na vrhu. Vau, ako samo volim sve što on voli i radim sve stvari koje on želi da radim, onda sam ja favorit. I bila sam, ali sam se izgubila u procesu - ističe Kristal.

foto: Profimedia

Hefner ju je zaprosio na Badnji dan 2010, a njoj se ideja nikada nije preterano svidela.

Kristal je objasnila da je u početku prihvatila prosidbu, ali je raskinula veridbu samo pet dana pre njihovog prvog venčanja u junu 2011. godine. Ispričala je kako se nakratko vratila svojoj vezi sa sinom dr Fila, Džordanom MakGroom, pre nego što se vratila Hefneru.

Ona i slavni Hefner konačno su se pomirili i venčali 31. decembra 2012, a ona mu je postala treća supruga.

- Shvatila sam da imam posla sa stvarno velikim disbalansom snage. Sve se u početku čini kao svet uspeha i fantazije, ali svi moraju da spavaju s 80-godišnjakom. Sve ima svoju cenu - tvrdi Kristal.

Bivša Plejbojeva zečica takođe je otkrila koliko je život u vili bio restriktivan za nju i ostale zečice. Dodala je da bi svakoj od svojih “devojaka” davao džeparac, a ponekad bi im određivao neka pravila, ali i branio određene stvari.

- Naš lak za nokte je morao da bude neutralne boje, zabranio je francuski manikir - rekla je Kristal.

Setila se i slučaja kada bi joj Hefner zabeležio kada bi iz korena počela da joj se nazire njena prirodna smeđa kosa.

- Morala sam to da izbeljujem, a često bi mi izgorelo teme i imala bih plikove - požalila se, ali je istakla kako je iz nekog razloga mislila da je sve to normalno i da je to "Hefu puno značilo".

Prošlog jula ekskluzivno je za The Post rekla zašto je svoju knjigu odlučila da nazove “Only Say Good Things”.

Otkrila je da je jednom imala "razgovor s Hefom", a on joj je naglasio da "priča samo dobre stvari o njemu kad ga ne bude".

- Održavala sam to obećanje poslednjih pet godina. Nakon što sam prošla kroz mnogo terapija i lečenja, shvatila sam da moram da budem iskrena u pogledu vremena provedenog tamo. Knjiga govori o isceljenju od toksične okoline - prepričava Kristal.

(Kurir.rs/ Jutarnj.hr/ L. S)

Bonus video:

01:49 SRPSKA MANEKENKA U NAJBOGATIJOJ SVETSKOJ FILMSKOJ INDUSTRIJI! Stanković o mužu, detetu, životu: SLAVE SRPSKE PRAZNIKE!