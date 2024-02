ŠOKANTNA PRIZNANJA IZ SPAVAĆE SOBE: Svetske zvezde priznale NAJBIZARNIJE FETIŠE i fantazije, a u nekima ima i KRVI i urina

Nije neobično da slavne osobe otkrivaju puno o svom privatnom životu, a ovoga su puta u pitanju najluđi fetiši naših omiljenih zvezda koje praktikuju u spavaćoj sobi.

Od ispijanja krvi do lizanja pazuha. Neke zvezde su sa svojim fetišima otišle i predaleko, a Rijana je oko svojih fantazija bila poprilično direktna, piše DailyStar.

Rijana

Bičevi i lanci možda nisu Rijanina stvar, ali udaranje definitivno jeste.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Biti pokoran u spavaćoj sobi je stvarno zabavno. Moraš biti mala dama i imati nekoga ko je mačo i zadužen za tvoje s*anje. To mi je zabavno", dodala je poznata pevačica Rijana.

Riki Martin

Pevač Riki Martin nije se suzdržao od priznanja da voli zlatni tuš - odnosno uriniranje po partneru.

foto: Printskrin/Instagram

"Volim da dajem zlatni tuš. Već sam to radio pod tušem. To je tako seksi, temperatura vašeg tela i vode pod tušem su vrlo različite", rekao je za časopis Blender 2005. godine.

foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

"Postoje trenuci za nežan, nežan seks, a postoje trenuci za dobar udarac po guzi", priznao je.

Anđelina Džoli

Holivudska glumica Anđelina Džoli podelila je svoj divlji fetiš za krv, pa priznala da ga je isprobala s najmanje dvojicom svojih bivših, a to uključuje i trenutak gubitka nevinosti.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Krenula sam da imam seks sa svojim dečkom, ali mi seks i emocije nisu bili dovoljni. Više nisam bila mala devojčica. U trenutku želje da se osećam bliže svom dečku, zgrabila sam nož i posekla ga. On mi je uzvratio i bili smo u krvi. Srce mi je lupalo."

Ona i njen bivši muž Bili Bob Tornton takođe su međusobno razmenili i bočice krvi.

foto: profimedia

"Bočica s krvlju vrlo je jednostavna. Endži se jednog dana vratila kući s kompletom koji je kupila. Znate one medaljone koje kupite, koji su prozirni i u njega stavite sliku svoje bake ili tako nešto, i nosite to oko vrata? To je ono što je to bilo. Kupila je dva takva. Mislila je da bi bilo zanimljivo i romantično da uzmemo mali žilet i zarežemo prste, namažemo malo krvi na te medaljone i da ih nosimo oko vrata baš kao što nosite kosu deteta svog sina ili kćeri u jednom. Ista stvar."

Kristen Stjuart

Dok je zvezda "Sumraka" Kristen Stjuart bila s kolegom Robertom Patinsonom otkrila je kako joj je konstantno lizao pazuhe, a ona je bila opčinjena muškim mirisom znoja.

foto: Profimedia

"Sviđa mi se kako miriše. A on mene voli da liže ispod pazuha. Ne shvatam tu opsednutost ispiranjem mirisa. To je miris nekoga koga voliš. Ne misliš li da je to cela poenta?", rekla je Kristen za Vog UK.

Džon Majer

Muzičar Džon Majer i bivši dečko Tejlor Svift navodno voli da premaže svoje partnerke šlagom i lizati ga s njih, ali i golicati ​​ih perjem i kockicama leda.

foto: Profimedia

Godine 2008. za Magazin Star dotakao se toga kako je to izgledalo dok je bio u vezi s Dženifer Aniston.

"Džen je u početku imala malo otpora, ali kasnije nije mogla da izbriše osmeh s lica. Bio sam nastran i voleo sam da isprobavam lude položaje. Voleo sam seks i želio sam ga stalno", rekao je.

(Kurir.rs/Net.hr/T.J.)

