SRPSKA DOKTORKA UĆUTKALA SVE KOJI "RAZAPINJU" SLAVNU LEPOTICU ZBOG PLASTIČNIH OPERACIJA: Evo šta se stvarno desilo s njenim licem

Ovih dana svi pričaju o Kajli Džener koju su fotografi snimili u krupnom planu na Nedelji mode u Parizu. Jedna fotografija bila je dovoljna da se pokrene lavina osuda zbog preteranih estetskih korekcija.

Kajli Džener je jedna od najintrigantnijih zvanica Nedelje mode u Parizu. Ovaj put ipak, svetski mediji se nisu toliko bavili toliko njenim stilom, već licem.

Ni atraktivna haljina u boji šampanjca i sandale sa biserima, koje je odabrala za reviju modne kuće Žan Pol Gotje, nisu uspeli da skrenu pažnju.

„Šta se stvarno desilo sa licem Kajli Džener“, „Kako fileri mogu da ostare lice“, „Zgađeno lice Kajli Džener rezultat je više operacija i pogrešnih procedura“, „Dodavala je i gde nije trebalo“…Ovo su samo neki od naslova koji su preplavili internet ovih dana. Komentari na mrežama nisu bili ništa manje osuđujući i jezivi.

Doktorka estetske i anti aging medicine, Maja Velimirov, u svojoj objavi na Instagramu je objasnila šta se zapravo desilo sa licem vlasnice brenda „Kylie Cosmetics“ i zašto bi trebalo da budemo nežniji prema ženama i njihovom izgledu.

- Dakle ovako. Svi su u šoku zbog lica Kajli Džener. Jedno njeno loše izdanje. Svi su tu da kažu da je preterala sa filerima. Nije! Malo anatomije, ali uprostiću.

Na licu postoji jedan gadan ligament koji ide od jagodične kosti ka nosu i pripaja se na kožu. Mrzim ga. Zygomatic cutaneous ligament. On je kod nekih ljudi veoma jak i produkuje upravo ovaj izgled. On deli lice na dva dela, može da produbi podočnjake, ističe malarne jastučiće iznad ligamenta, daje umoran izgled. Ovo se dešava kada loše spavamo, nepravilno se hranimo, imamo hormonske probleme. Po meni je to jedan od estetski zahtevnijih prooblema, svrstala bih to u veoma suptilne intervencije koje mogu da poprave anatamiju, koja je takva kakva je. Dakle, devojka nije preterala, možda samo ima hormonski problem ili je umorna. Nije sve uvek greška estetske medicine. Možda bismo mogli da budemo malo nežniji prema ženama i njihovom izgledu. Nije nam baš uvek dan - piše dr Maja Velimirov.

A da žena ženi nije vuk, dokazuju i mnogobrojni komentari ispod Majinog posta, u kome žene trvde da imaju slične probleme, a komentar jedne Marine je sve sumirao:

„Bravo, konačno neko da kaže nešto u njenu odbranu. Meni baš lepa ovde, ne vidim šta je problem. Kad će više da nas puste da izgledamo umorno, ako smo umorne.“

„Konačno da neko objasni. Gomila Vaših kolega se uhvatila za objašnjavanje bla bla… Lično imam probleme sa hormonima i nekada mi lice izgleda upravo tako, čak i gore, a nekad ne. Zato se i ne usuđujem na filere“, dodala je još jedna žena.

