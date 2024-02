EVO KAKO SAD IZGLEDA TIKA ŠPIC Kada nema šešir na glavi, niko ga ne prepoznaje: Policajci mi ne gledaju kroz prste i pišu prijave

Glumca Predraga Smiljkovića publika je zavolela zahvaljujući poznatoj seriji "Porodično blago", gde je tumačio lik Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic.

Nije poznato da li je oženjen, ali se na njegovom Instagram profilu mogu videti fotografije sa, verovatno, njegovom lepšom polovinom. Lepa plavuša na više fotografija pozira uz glumca.

On je veoma aktivan na Instagramu gde često deli svoje fotografije sa putovanja.

Bez šešira ga ne prepoznaju

I danas ga ljudi na ulici oslovljavaju imenom lika iz serije, što mu nimalo ne smeta.

- Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: "Ma, odakle se mi znamo?", a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju… - rekao je jednom prilikom kroz smeh Predrag Smiljković.

Smiljković se i dalje bavi glumom, tumačio je jednu od uloga u seriji "Vojna akademija" i redovno glumi u pozorištu u Leskovcu, dok mu život u srpskoj prestonici nije primamljiv.

Živi u Vlasotincu, a o ljubavi prema rodnom mestu je u više navrata pričao u javnosti.

