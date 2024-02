Vest da je britanskom kralju Čarlsu dijagnostikovan rak obišla je svet. Kralj Čarls je odlučio da saopšti da mu je dijagnostikovan rak kako bi se izbegle spekulacije i u nadi da će to pomoći ljudima širom sveta koji se suočavaju sa ovom vrstom bolesti, navodi se u saopštenju Bekingemske palate.

Na internet strani britanske zdravstvene službe je objavljeno da je porastao broj prijava za pregled prostate.

Sada je jedno od glavnih pitanja šta će se dogoditi u slučaju njegove smrti, kao i kako će izgledati sve s obzirom na to da znamo da je već sve unapred pripremljeno.

Šta je operacija "Most Menaj" koja stupa na snagu u slučaju kraljeve smrti, ali i o kakvoj je bolesti reč, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević razgovarala je sa prof. dr Zoranom Džamićem, specijalistom urologije i direktorom Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, kao i heraldičarem Ljubodragom Grujićem.

- Koliko sam ja shvatio, on je u savršenom stanju da obavlja svoje dužnosti i dalje. Mislim da neće doći ni do kakve abdikacije, niti će on delegirati svoju dužnost na neku vrstu regentstva, mada postoji za to sistem kako se to radi. Dakle, u slučaju u Britaniji, nasleđe automatski ide u trenutku smrti suverena, na njegovog najstarijeg sina, ako postoji. Ako ne, onda najstarija ćerka, kroz specijalne vrste zakona, automatski postaje kraljica. Do krunisanja dolazi značajno kasnije, kao što smo videli u slučaju skoro preminule kraljice Elizabete. Kralj Čarls je krunisan tek u maju prošle godine, nekoliko dobrih meseci kasnije. U slučaju njegove smrti, princ Vilijam automatski postaje kralj. To je prosto takav monarhizam uređen - rekao je Grujić.

08:46 OVO SU SIMPTOMI BOLESTI KRALJA ČARLSA! Urolog upozorio: Pogađa uglavnom starije muškarce, drugi je po učestalosti karcinoma

U razgovor se uključio i doktor Džamić koji je objasnio o kakvoj je bolesti reč.

- Ako govorimo o karcinomu prostate koji je zastupljen u populaciji starosnoj u kojoj pripada i Njegovo kraljevsko visočanstvo, onda možemo reći da je ta populacija pacijenata izuzetno velika na celoj planeti. Da je karcinom prostate drugi po učestalosti karcinom u muškoj populaciji na celoj planeti i značajan postotak od 20 miliona koliko godišnje imamo registrovanih slučajeva, značajan procenat pacijenata otpada na karcinom prostate. Karcinom prostate normalno ne bira o kome će se raditi, muška populacija u godinama Njegovog visočanstva je najzastupljenija po učestalosti oboljevanja. I karcinom prostate je nešto sa čime se suočava cela planeta.

- I ja bih iz cele ove priče, ako mogu da se nadovežem, a da ne želim da ulazim u konkretan primer, znači ja se bavim urologijom i nezavisno toga o kom pacijentu se radi, bitna je ta prevencija koja će sada izaći, značajno u Velikoj Britaniji na videlo, to znači da treba što ranije, zbog određenih simptoma, poremećaja mokrenja, se javiti lekaru ili pojave krvi u urinu, znači sve nešto što ulazi, izlazi izvan zone komfora vezanog za kvalitet mokrenja i treba da natera pacijenta da ode kod lekara. To je nešto što mi u Srbiji radimo dugi niz godina, značajan uspeh smo postigli u tome da smo veliki broj naših ljudi prosto naterali da se na vreme jave lekaru, uspešnost lečenja je kao i svuda u svetu, tako da za mene ništa nije nova ova priča i cela ova prašina koja se diže oko toga. Normalno ugled kradevske porodice u Britaniji je enormno veliki, sve što kaže bilo koji član, o kralju i zaziva velike reakcije kod ljudi i zato se povećao broj zainteresovanih muškaraca.

