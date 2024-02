"VIKAO JE, PSOVAO I BACAO STOLICE" Slavni reditelj otkrio drugu stranu Breda Pita: Zbog jedne stvari na setu je POSEBNO BESNEO

Bred Pit optužen je za "nepredvidljivo" ponašanje na setu svog vestern filma "Legends of the Fall" (Legenda o jeseni) iz 1994, reditelja Eda Zvika.

U odlomku svojih novih memoara "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood‘, 71-godišnji Zvik je govorio o svom nestabilnom odnosu s holivudskom ikonom.

Ed Zvik foto: O'Connor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema odlomku koji je objavio Vanity Fair, reditelj je napisao da Pit "može da bude nemiran i nepredvidljiv", te da bi "postao nervozan kad god bi trebao da snimi scenu koja zahteva od njega da pokaže duboke emocije".

- Ne znam ko je prvi vikao, ko je psovao ili ko je prvi bacio stolicu. Ja, možda? Kad smo podigli pogled, filmska ekipa je nestala. To nije bio zadnji put da se to dogodilo - stoji u knjizi.

Pitov portparol odbio je da komentariše te tvrdnje kada ga je Daily Mail kontaktirao.

foto: Profimedia

Naime, Pit je dobio ulogu Tristana Ladloua nakon što je Tom Kruz odustao, iako je njegov agent navodno nazvao Zvika nakon što je na prvom sastanku povodom snimanja filma ustanovljeno da "Bred želi da odustane."

Producent Maršal Herskovic na kraju ga je uverio da ostane.

Bred Pit u filmu "Legends of the Fall" foto: TRI STAR PICTURES - Album / Album / Profimedia

"Bila je to prva naznaka nekih dubljih izvora emocija kod Breda. U početku se činio ležernim, ali znao je da bude promenljivog ponašanja kad je razdragan, što sam više puta primetio kad smo počeli da snimamo i kad smo shvatili kako jedan i drugi funkcionišemo", napisao je Zvik.

foto: David Davies / PA Images / Profimedia

"Ponekad, bez obzira na to koliko ste iskusni ili osetljivi kao reditelj, stvari jednostavno ne funkcionišu. Tako su se i njegove ideje o Tristanu razlikovale od mojih", dodao je.

"Bred je odrastao okružen muškarcima koji su svoje emocije držali pod kontrolom. Verovao sam da je poenta ‘Legende o jeseni‘ da je čovekov život zapravo zbir njegovih žalosti... Ipak, što sam više terao Breda da se ogoli, on se tome više opirao. Pa sam nastavio da ga guram, a on mi je uzvraćao", ispričao je.

foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prisetio se slučaja kada je dao Pitu uputstva pred filmskom ekipom, što je nazvao "glupom, sramotnom provokacijom". Tada mu je, kako tvrdi reditelj, rekao neka "odstupi".

"Osećao sam se tvrdoglavo uporan i nisam nameravao da popustim. Bio sam ljut na Breda jer mi nije verovao da mogu da utičem na njegovu izvedbu, a smetala mi je i njegova nevoljnost koju je pokazao nakon prvog sastanka vezanog za snimanje", stoji u memoarima.

foto: Printskrin/Instagram

Prema Zviku, Bred "nije nameravao da se preda bez borbe".

"U njegovu obranu, terao sam ga da uradi nešto za šta je smatrao da je pogrešno za lika, ili da ispadne nešto previše emotivno nego što je želeo da izgleda na ekranu", priznao je reditelj. Zatim je detaljno opisao trenutak u kom su navodno vikali, psovali i gađali se stolicama.

"Na kraju se filmska ekipa navikla na naše nesuglasice, te bi otišli i pustili nas da sami rešavamo stvar", objasnio je. Zvik je rekao da bi se vrlo lako razljutili, ali kasnije bi se još lakše pomirili. Reditelj je opisao Breda kao "iskrenu i direktnu osobu s kojom je zabavno provoditi vreme", a ističe i kako je "predan".

foto: Profimedia

Kad je film bio dovršen i Zvik je s glumcem podelio završnu verziju, napisao je da Pit "nije bio zadovoljan i da je osećao da je potcenio ludilo njegovog lika".

Zvik tvrdi da je isekao samo jedan kadar Tristana, onaj u kom pati od groznice, ali tvrdi da je "to bio kadar koji je jako voleo".

Reditelj je zatim u šali dodao da je Pit "takođe bio nesrećan kad ga je People proglasio ‘najseksi muškarcem godine‘, nešto za šta ne preuzima ni zasluge ni krivicu."

