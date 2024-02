POKIDAO NASTUP NA SUPERBOULU, A SVI SU ŠOKIRANI KOLIKO IMA GODINA: Skidao se, izvodio akrobacije i probudio NOSTALGIJU (VIDEO)

Muzičaru Ašeru je ove godine pripala čast da nastupi na poluvremenu jednog od najvežih sportskih događaja, Superboulu.

Ašer je ispunio sva očekivanja. Osim što je sve pesme otpevao uživo, sve vreme je i plesao, a publiku je bacio u delirijum kada je skinuo majicu i pokazao isklesano telo. Kasnije je na scenu čak izašao u rolšuama u kojima je izveo vešte plesne pokrete.

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Ašeru su se na sceni pridružili i gosti. S Ališom Kiz izveo je njihov duet "My Boo", a ona je otpevala i svoju pesmu "If I Ain’t Got You". Muzičarka H.E.R pridružila mu se na gitari tokom pjesme "U Got It Bad". Nastup je završio svojim velikim hitom "Yeah", tokom kog su mu se pridružili reperi Lil Džon i Ludacris.

foto: PA Wire / PA Images / Profimedia

Ono o čemu se danima pre Ašerovog nastupa u neverici pričalo su njegove godine. Naime, otkako se nedavno razgolićen pojavio u kampanji brenda SKIMS Kim Kardašijan, njegove fotografije preplavile su društvene mreže jer niko nije mogao da veruje da Ašer ima 45 godina.

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

"Nema šanse da je stariji od 37", "Izgleda kao da je u 30-im", "Ne izgleda dovoljno staro da ima hipoteku", "Nema šanse da je stariji od 37, 38", neki su od komentara s društvenih mreža.

foto: Profimedia

Ašer je karijeru započeo početkom 90-ih, a proslavio se albumom "My Way", s kojeg je njegov prvi hit singl "Nice and Slow". Zatim je 2004. objavio album "Confessions", koji je prodat u 10 miliona primeraka u SAD i 20 miliona primeraka u svetu. Tokom karijere osvojio je sedam Gremija, četiri World Music Awards, šest American Music Awards, 22 Billboard Music Awards i brojna druga priznanja, a Udruženje diskografske industrije u Americi Ašera je proglasilo jednim od najuspešnijih izvođača u istoriji američke muzike. Ove godine je objavio svoj deveti studijski album "Coming Home".

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr/ L. S)

