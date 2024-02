ROBOT-ODELOM S VULGARNIM OTVORIMA PRIVUKLA SVE POGLEDE: Videlo se sve što NE TREBA, futuristička kreacija dizajnirana još 1995.

U hiperpotrošačkom, globalističkom društvu koje putem interneta može da vidi bukvalno sve i u momentu istorije u kome malo toga već nije isprobano veoma je teško pomeriti granice i javnosti pružiti nešto do sada neviđeno i super ekstravagantno. No, Zendaji je to protekle večeri pošlo za rukom!

Glumica važi za jednu od najbolje obučenih žena na svetu, a ovog puta možda nije mogla da tvrdi da je imala najlepšu niti najraskošniju haljinu na crvenom tepihu, ali definitivno može da kaže da je bila potpuno drugačija od svih... Na licu mesta, ali i na svim drugim događajima u prethodnih nekoliko godina.

foto: celebrityphotos uk / Avalon / Profimedia

Zendaja je na svetsku premijeru svog novog filma "Dune: Part Two" u Londonu stigla u ekscentričnom, metalik kombinezonu u futurističkom stilu - ono savršeno odgovara tematici ovog distopijskog ostvarenja smeštenog u daleku budućnost.

Asocijacija na robote je i više nego jasna, a lepa glumica je i pozirala zauzimajući ukočene, usporene pokrete specifične za ove mašine. Inače, ovo robot-odelo je kreacija iz 1995, verovali ili ne, koje je tada dizajnirao čuveni Tjeri Migler.

foto: celebrityphotos uk / Avalon / Profimedia

Kombinezon dolazi u paketu sa cipelama sa visokom potpeticom i metalik rukavicama, a krase ga prozirni detalji koji otkrivaju golu kožu na prilično škakljivim zonama. Naime, u predelu butina, stomaka, te grudi i zadnjice ovo odelo ima proreze koji otkrivaju mnogo više nego što je uobičajeno.

Zendaja nije zaboravila da svemu doda i jedan "normalan" detalj - pečat glamura donela je skupocena dijamantska ogrlica sa safirom. Opredelila se za nisku punđu i trend mokre kose, te suptilan mejkap sa karminom u boji breskve.

foto: celebrityphotos uk / Avalon / Profimedia

Kako ova kreacija sasvim sigurno nije udobna ni jednostavna za nošenje, poznata Amerikanka se nešto kasnije presvukla u jednostavnu, elegantnu crnu haljinu na bretele koja je istakla njenu vitku, manekensku figuru.

Ova dama je još jednom pokazala moć mode, te koliko je ista značajan deo marketinga. Tokom čitave promocije prvog dela filma "Dune" vrlo pažljivo je njen tim stilista osmišljavao njena izdanja tako da su isticala temu i motive iz filma, a očito su rešili da sa tom praksom nastave i prilikom promovisanja drugog nastavka.

(Kurir.rs/ Blic žena/ L. S)

Bonus video:

00:51 POZA KOJU JE OSMISLILA VODITELJKA! U šestoj deceniji života mami uzdahe mušakaraca, HALJINA, STAV I DETALJI KOJI OBARAJU SA NOGU!