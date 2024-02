TOPLIČKI HOLIVUD: Pisac Bane Janković najavio Poslednjeg strelca, za leto se očekuje dolazak SRPSKOG OSKAROVCA!

Najava akcionog filma Poslednji strelac pobudila je veliku pažnju novinara i ljubitelja proze Branislava Jankovića jednog od najcitanijih pisaca Lagune.

Nikola Burovac, producent mega-hita, okupio je plejadu najeminetnijih glumaca na čelu sa Nenadom Jezdićem, Mikijem Krstićem i Milošem Timotijevićem.

- Bane je naš ,,kreativni centar" i omiljeni pisac koga sam ja ubedio da krenemo ka filmu, a on mi je doneo dosta radosti i ovaj akcioni prvenac za koga je uložen veliki trud i glumačka sinergija pod dirigentskom palicom režisera Darka Nikolića, koji je maksimalno umetnički dao finalnu formu trileru Baneta Jankovića. Želim da nakon premijere publika ode puna utisaka a svoje iskrene komentare ostavi kao naj realniju kritiku - podvukao je Burovac.

- U životu ništa nije slučajno, pa tako ova moja saradnja sa Nikolom. U momenti kada smo se prvi put videli završavao sam paralelno roman i radio dramu koja je pobedila na konkursu u Radio Beogradu. To je za mene bio znak da prihvatim saradnju sa Burovcem i eto dođosmo do našeg filmskog prvenca. Čekamo reakciju publike i festivale gde ću ja lično da uživam i tražim inspiraciju za novi scenario ali iz drugog žanra, neka to ostane naša tajna do sledećeg susreta.

A tajna za naše verne filmske čitaoce je, da je podneblje Toplice izrodilo Zorana Perišića, trik majstora koji je vinuo Supermena u kosmos, a on mu je u povratku 1977. doneo Oskara za idejno rešenje i mesto u večitih 100 filmskih umetnika svih vremena, koje dodeljuje američka akademija filmskih umetnosti.

Veliki majstor je ove godine najavio dolazak u Srbiju i Vrnjačku Banju koja ga vezuje, bez mosta ljubavi i katanca za minule romantične noci. Ako sve bude po planu i ako svi mi umetnici budemo imali sreće, domaćini Festivala scenarija ugostiće svetskog a nešeg vanvremenskog Perišića u pratnji ovovremenskog trenutno najpopularnijeg scenariste i pisca Baneta Jankovića.

Doajen filmske umetnosti i scenarista su iz iste opštine u Toplici, Žitorađe. Ovde fali još režiser iz ovih krajeva da snimi dva umetnika pri upoznavanju i kompletira sliku odakle ovoliko poznatih ličnosti iz ove varošice. Ni manjeg mesta ni više javnih i slavnih ljudi.

