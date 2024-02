"OPROŠTAJ NAS ČEKA U SVIM ISHODIŠTIMA" Veliki povratak Nenada Jezdića! Glumac poručio: Duboko sam uveren da je to JEDINI PUT

Za nešto manje od mesec dana u domaće bioskope stiže još jedan domaći film "Poslednji strelac" Darka Nikolića, akcioni triler s jakom dramskom pričom glavnog junaka inspektora Kuruzovića, kog igra Nenad Jezdić. On nakon smrti voljene supruge uviđa besmisao svog života, a dane provodi sa svojim jazavičarem Čedom, čitajući knjige.

foto: Željka Hajdarević

Ipak, sve se menja onog trenutka kada se posle decenije provedene u inostranstvu u Beograd vrati njegov neprijatelj Atanasije (Miodrag Krstović), poznati balkanski kriminalac koji je umešan u ubistvo njegove supruge. Tu počinje akcija koju predvodi Baltazarević, koga tumači Miloš Timotijević.

Kumovi

- Moj lik ima poseban odnos s glavnim junakom, koga tumači Jezda. Ne bih rekao da mu je neprijatelj. Jako se vole i poštuju, ali interes je ono što stoji između njih. Naši junaci su dobri prijatelji i kumovi, čiji su se životi za deset godina mnogo promenili. Osvrćući se na našu istoriju, shvatamo da biti kum nije značilo mnogo. Stvar je u tome što je jedan fer odnos naših likova protkan kroz ceo film.

foto: Željka Hajdarević

U jednom trenutku se stavlja tačka na odnos, a posao se nastavlja. To je ono što mi je bilo uzbudljivo i zanimljivo i, naravno, to što sam sa Jezdom hteo da radim još od Akademije. Imali smo sitne susrete, ali ovo je ono pravo. Radili smo lako i jednostavno, kako i treba raditi. Nezgodan je bio samo odnos naših likova, ali je saradnja prošla baš onako kako sam zamišljao - istakao je Timotijević.

Premijera filma nastalog u produkciji "Film plus pikčersa" Nikole Burovca zakazana je za 12. mart, a dva dana kasnije moći će da se gleda u svim bioskopima. Ovo ostvarenje vratiće na veliko platno Nenada Jezdića, četiri godine od premijere njegovog poslednjeg filma "Vikend sa ćaletom".

Inspiracija

foto: Željka Hajdarević

- Izazov našeg posla podrazumeva saosećanje prema rečima i idejama koje pisac tvori i empatiju s tim šta je sadržaj dela. Triler žanrovski ima svoju zakonitost i postao je tržišni princip kinematografije. Morao sam da nađem svoju suštinsku inspiraciju, a našao sam je u tome što ovaj karakter svodi svoj račun.

Ostao je sam i, verovali ili ne, osuđen je na emocionalnu razmenu s psom, grobom nastradale supruge i tek ponekim čovekom. To mi je bilo najinspirativnije i, naravno, žanrovska odrednica - rekao je glumac i osvrnuo se na paradoks praštanja i osvete koji prožima ovo ostvarenje.

foto: Željka Hajdarević

- Oproštaj je verovatno stvar koja nas čeka u svim ishodištima. Duboko sam uveren da je praštanje jedini put i to je još jedan od razlog da se bavimo ovim filmom. Naravno, jedini koji prašta nije čovek sa zemlje. Sve u ovom karakteru i vezano za ovu igru nastalo je za petnaestak lepih dana s neverovatnim kolegama.

Darko lako radi. Imali smo teške pozicije koje smo lako savladavali. Napraviću analogiju, drugar je prisustvovao jednoj operaciji i pitao sam ga kako izgleda, a on mi je rekao da nije bilo viška pokreta. E tako je bilo i s nama na ovom filmu.

Prvi put na filmu

Prvi put pred kamere stala je mlada glumica Aleksandra Balošević, koja je zadala dodatne glavobolje glavnom junaku.

foto: Željka Hajdarević

- Tumačim lik glavnog operativca jednog narko-bosa, koji obavlja različite prljave poslove za njega, ali na svoj način. Ovo je moja prva filmska uloga i nisam mogla da zamislim da ću raditi sa ovakvim imenima. Zaista mi je bilo uzbudljivo da igram ovakvog negativca koji nije tipičan u našoj kinematografiji - objasnila je mlada glumica.

Miki Krstović kao kontroverzni biznismen

Rola glavnog negativca poverena je Miodragu Mikiju Krstoviću, koji je u šali istakao da je majstor za tumačenje likova kontroverznih biznismena, poput Atanasija.

foto: Željka Hajdarević

- Dobar deo svog profesionalnog života sam proveo igrajući kontroverzne biznismene, a sada sam došao u te godine kad igram isto to, samo su malo stariji (smeh). Još od mladih dana me zovu da igram negativce, eto, u "Monci" sam igrao takvog lika, a danas isto, samo je malo stariji. Trudio sam da ne uđem u ovaj fah, ali je činjenica da sam najviše takvih likova igrao. Verovatno je moje lice odgovarajuće za to.

Kad sam pročitao scenario i čuo ko su mi partneri, uopšte nisam imao dilemu da li treba da prihvatim ulogu ili ne. Bilo je zahtevno snimati, manje-više zbog činjenice da je bilo 40 stepeni, koliko zbog potrebe da sve uradimo savršeno, jer smo ograničeni - istakao je Krstović.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:50 VIŠE VOLIM ULOGE NEGATIVACA, LJUDI SE NEKAKO VIŠE VEŽU Timotijević na Sarajevo Film Festivalu: Na ovim projektima je radio