MARKO NIKOLIĆ MI JE REKAO DA SE OKRUŽIM NAJBOLJIMA DA BIH USPEO: Burovac o seriji IGRI SUDBINE i novom filmu Poslednji strelac

U pozorišno-filmske vode producent Nikola Burovac ušao je 2017. godine s predstavom "Kafana Balkan" u režiji Irfana Mensura, a s Markom Nikoćem u glavnoj ulozi. Nakon toga počeo je da radi za televiziju, kad se priključio ekipi jedne od najdugovečnijih serija "Igra sudbine". Tokom leta radio je na filmu "Poslednji strelac" Darka Nikolića, u kom glavnu ulogu tumači Nenad Jezdić.

Kako je počela vaša producentska karijera?

- Pre pet godina, kad sam bio jedan od producenata predstave "Kafana Balkan", u kojoj je igrao naš proslavljeni Marko Nikolić. U tom periodu sam upoznao i Petra Božovića i Laneta Gutovića. Spletom okolnosti, svi ovi glumci su me izbacili u prvi plan. Jednostavno sam video da je spoj kreativnosti, organizacije i menadžerskog dela poslovanja nešto što mi leži sto odsto.

foto: Promo

Koji savet Marka Nikolića pamtite?

- Rekao mi je da se uvek okružim najboljima da bih bio uspešan. Kad želiš da odabereš nekog glumca, a nisi siguran koga bi kastovao, uvek traži u pozorištu. Ne treba kalkulisati, potrudi se da uzmeš najboljeg mogućeg saradnika. Nekad nisam mogao da obezbedim neke ljude da radimo, ali sam opet izgurao to.

Producent ste i serije "Igra sudbine", koja drži pažnju publike godinama. Kako objašnjavate taj uspeh?

- U martu sledeće godine proslavićemo hiljaditu epizodu. To je fenomen. Ljudi s velikim žarom prate to što radimo. Kad se sabere broj emitujućih sati, imamo skoro 90.000 časova, što je impozantan podatak. "Igra sudbine" ima svoje verne fanove i veliki broj gledalaca je svakog dana u isto vreme ispred malih ekrana. Najponosniji sam na to što smo dosta ljudi uspeli da afirmišemo i zaposlimo.

foto: Željka Hajdarević

Veliku pažnju privlači i film "Poslednji strelac" Darka Nikolića s Nenadom Jezdićem u glavnoj ulozi. Kada će publika moći da ga pogleda?

- Ponosan sam na to što je, nakon filma "Vikend sa ćaletom" u kom je Jezdić igrao glavnu ulogu, naš film drugi po redu u kom je želeo da učestvuje. Film je u montaži, očekuje se početkom sledeće godine. Maestralnu glumačku ekipu pored Jezdića čine: Miki Krstović, Miloš Timotijević, Nataša Marković, Aleksandra Belošević. Uspeli smo da za ne tako veliki broj dana budemo i brzi i kvalitetni. Veoma sam zadovoljan.

Kurir.rs/ TV Ekran, Lj. Radanov