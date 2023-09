"NE MOGU DA PREŽALIM ŠTO NISAM RADILA SA NJIM" Zvezda filma Pored tebe ne skriva setu što nije delila kadar s ČUVENIM ocem

U bioskope je stigao novi film Stevana Filipovića "Pored tebe", u kom glavnu ulogu igra glumica Mina Nikolić. Ovo ostvarenje nastavak je hit filma "Pored mene", u kom se ova dramska umetnica već predstavila sporednom ulogom. Deo televizijske publike pamti je i kao učesnicu rijalitija "Survajver", a neki iz serije "Žigosani u reketu".

foto: Nemanja Miščević

Upravo u njoj imala je priliku da sarađuje sa svojim ocem, proslavljenim glumcem Markom Nikolićem, kog će verovatno i neke buduće generacije voleti kao Gigu Moravca iz "Boljeg života". Od njega je dobijala podršku da sledi svoje srce u poslu koji voli, pa i da radi u kafiću dok čeka prave uloge. Strpljenje joj se isplatilo, o čemu, između ostalog, i govori za TV Ekran.

Koliko je bilo izazovno da nakon sporedne uloge kod Filipovića ostvarite i glavnu?

- Nisam uopšte razmišljala o tome. Isto sam pristupala liku Ksendže i dok je crvenim kačketom bojila treći plan i kada je postala glavna junakinja. Meni je još 2013. godine na snimanju bio uzbudljiv svaki kadar, bacala sam se u ozbiljnu glumu i kad sam bila potpuno mutna u poslednjoj klupi, i uživala maksimalno. Podjednako sam uživala i na ovom snimanju, ali mislim da je odgovornost najveća razlika.

foto: Promo

Mnogi su prepoznali svoje drugove iz razreda u likovima iz prvog dela. Da li ste i vi imali takav doživljaj?

- Svakako! To su arhetipovi koje, verujem, ima svako odeljenje. Počevši od naših kostima, preko scenarija i nekih floskula koje likovi izgovaraju pa sve do glumačke izvedbe, portretisano je jedno prosečno odeljenje srednje škole. Slovenački prevod filma je bio "Srednješulci", koliko se sećam, i to je saželo temu filma. Mladi ljudi sa različitim mukama, osuđeni na četiri godine deljenja tih muka i prostora. Ja sam išla u Petu gimnaziju, gde je film i sniman, i u toj istoj učionici, na geografiji, sedela sam na istom mestu, pa mi se taj osećaj instant vratio.

foto: Promo

U "Pored tebe" igrate Kseniju, devojku koja se bavi novinarstvom. Kako ste se pripremili za ulogu?

- Imala sam pripreme sa našom prijateljicom, saradnicom na scenariju i urednicom Natalijom Atanacković. Ona mi je opisivala sve moguće odnose u jednom takvom listu sa urednikom, kolegama, sagovornicima. Kako se pristupa, kako se trguje informacijama i kako se pametno gradi odnos sa sagovornicima. Imala sam zadatke da pišem tabloidne tekstove, sa klik-bejt naslovima. Bez njene pomoći ne bih mogla da sagledam trodimenzionalnost takvog lika.

U kojoj meri je Ksenija Mina i obrnuto?

- U svakom liku ima u različitoj meri i glumca koji ga oživljava. U Kseniji je bilo dosta mene, ali je u meni krenula da se budi Ksenija tek u procesu stvaranja filma. Hrabrost, odlučnost, stav, poriv da istražujem, znam i sagledam znatno su se pojačali i moje sazrevanje okrenulo se u nekom boljem pravcu. (Ne)istina i (ne)pravda počele su da me se tiču više nego ranije, a povrh svega, podsetile su na to šta znači baviti se javnim poslom i kolika nam je odgovornost stavljena u ruke samim našim odabirom profesije. Da skratim - ovaj film i ova uloga su me osvestili.

foto: Nemanja Miščević

Koja uloga bi vam predstavljala novi izazov?

- Veoma bih volela da igram neku istorijsku ličnost. Nemam iskustvo rada na liku koji već ima toliko svojih okvira, karakternih, fizičkih i emotivnih. To mi je izazovno. I to je ozbiljan odgovor, a drugi je da želim da igram zgodnu, opasnu, inteligentnu inspektorku koja rešava ubistva. Mnogo sam krimi-serija odgledala (smeh).

Čuvena britanska glumica Mirijam Margolis u "Pored tebe" igra vašu baku Veru. Jeste li osećali tremu zbog saradnje s nekim ko je toliko dugo na svetskoj filmskoj sceni?

- To je jedna lafica, koja razoružava pri samom upoznavanju i sa takvim ljudima nema mesta tremi. Mislim da je to usko povezano sa sujetom. Kada je neko zadovoljan sobom i postignutim, on svesno neće ništa da ti načini neprijatnim. Štaviše, biće ravnopravan mučenik, kao i svi mi tih dana, koji džedži na Skajpu i sluša rediteljske indikacije od Steve. Jedva čekam da je uživo upoznam i zagrlim. Ona je kao neka super kul baka iz filmova.

foto: Promo

Da li je izazovnije učestvovati u rijalitiju ili glumiti?

- Ne bih uopšte mogla da poredim te dve stvari. Koliko god da je ceo format poklonjen na milost i nemilost javnom mnjenju, to je isečak iz nečijeg privatnog života. Bilo je tu mog promišljanja, radila sam kako sam osećala i kakav mi je bio poriv da delam. S druge strane, poražava me kada neko kaže: "Je l' vi glumci stalno glumite?" Gluma je ozbiljna profesija i zahteva daleko više posvećenosti i razmišljanja nego što se naizgled čini.

S vašim ocem, velikim glumcem Markom Nikolićem, igrali ste u seriji "Žigosani u reketu". Kakav je bio kao kolega?

- Igrali smo u istoj seriji, ali nismo podelili nijedan kadar. U filmu "Peti leptir" imamo scenu telefonskog razgovora, ali to takođe nismo snimali zajedno. Ne mogu da prežalim što nisam radila sa njim i što taj deo o njemu ne znam kakav je kao partner u sceni. Posmatrala sam ga kada se spremao za snimanja. Uvek je sedeo noćima, podvlačio, menjao, akcentovao i učio tekst. Bio je veoma posvećen i predan.

foto: Beta/Miloš Miškov

Da li ste krali zanat od oca?

- Još kad sam bila mlađa, tata mi je rekao da gledam i posmatram druge glumce, da kraduckam. Mislim da nas nekad opet ta užasna sujeta sprečava da u drugim kolegama vidimo inspiraciju. Da uzimamo ono što je lepo, jer jedno je izvesno, dve izvedbe različitih glumaca nikada ne mogu biti iste. On me je u svemu naučio nekoj srži, kroz neke jednostavne, usputne savete. To klupko sam tek počela da odvijam i moram da priznam da ispod tih rečenica leži blago.

Šta su prednosti, a šta mane kada se izabere profesija jednog od roditelja?

foto: Nemanja Miščević

- Mane bih zaista samo svela na mediokritetske komentare po onlajn novinama i verovatno u njihovim privatnim krugovima. To što sam dete glumca podarilo mi je najlepše odrastanje. Setovi, šminkerke, krojači iz pozorišta koji mi daju ostatke kostima i krpica, premijere, drugi glumci, festivali, druženja. Živela sam kao u bajci u tim trenucima, ali mislim da mi je podsvesno imputirano i kako treba da se ophodim prema svakom članu ekipe.

Koji je najznačajniji savet koji ste dobili od tate?

- Imaš gde da spavaš, imaš šta da jedeš, biraj uloge!

(Kurir.rs / Sanja Marković)

