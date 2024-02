KAKO IZGLEDAJU MISTERIOZNI MUŽEVI NAŠIH NAJLEPŠIH GLUMICA? Balkan gubio glavu za ovim lepoticama, a one vole samo NJIH (FOTO)

Dame s ovog spiska su se, već od prvih uloga, pored očiglednog talenta u kom publika uživa već decenijama, izdvojile i lepotom kakva se retko viđa.

One izazivaju divljenje širom regiona i imaju status najlepših srpskih i balkanskih glumica, ali su njihova srca, na žalost mnogih, odavno osvojena.

One su u dugim i stabilnim brakovima, izgradile su porodice, a njihovi životni saputnici obično se ne eksponiraju, pa ih ne viđamo često.

Nataša Ninković odbila Holivud zbog supruga

Jedna od najcenjenijih domaćih glumica Nataša Ninković godinama je u skladnom braku s biznismenom Nenadom Šarencem, s kojim ima sinove Matiju i Luku. Par se obično ne eksponira, a Nataša ne priča o privatnom životu u intervjuima, ali je suprug uz nju u važnim trenucima, pa smo ih u više prilika videli zajedno na javnim događajima.

Poznato je da je glumica umesto holivudske karijere odabrala život u Beogradu s Nenadom.

- Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila: "Naravno" - ispričala je u intervjuu Nataša.

Vesna Trivalić sa suprugom otišla u Emirate

Slavna glumica Vesna Trivalić od početka karijere spada u svačije omiljene glumice, a ona se uvek trudila da se drži podalje od medija i ne otkriva previše o svom životu.

Ipak, poznato je da je ona godinama udata za advokata Nenada Pandurovića, s kojim ima sina Nikolu, a pre izvesnog vremena se ova porodica preselila u Dubai.

Ipak, Vesna nije zapostavljala svoju karijeru, pa smo imali priliku da je viđamo u novim ulogama u Srbiji.

Branka Katić ljubav našla na Ostrvu

Jedna od najpopularnijih glumica iz devedesetih vratila se nedavno u Srbiju i sada imamo priliku da je gledamo u Beogradskom dramskom pozorištu, kao i u filmovima i serijama, a Branka Katić je godinama živela u Velikoj Britaniji.

Tamo je zasnovala porodicu s producentom Džulijanom Farinom, kome je rekla "da" 2000. godine, a zajedno su dobili sinove Luija i Džoa.

– Naša kuća je uvek puna. Kada sam se udala za Džulijana, on me je uvek zafrkavao kako je oženio jednu Srpkinju, a dobio tri Srbina za džabe. Nas vazda ima, ne samo iz Beograda već iz celog sveta – ispričala je ona jednom prilikom.

Anica Dobra zavolela beogradskog šmekera

Jedna od najlepših žena iz poslednje decenije Jugoslavije i danas oduzima dah lepotom koliko i ogromnim talentom, a dok su mnogi uzdisali za njom, srce Anice Dobre osvojio je samo Miodrag Mića Sovtić, biznismen i predsednik FK Dorćol.

Par je zajedno dobio ćerku Minu, koja je pošla maminim stopama.

