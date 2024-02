MALO KO ZNA DA JE ONA MEĐU PRVIMA IZVEŠTAVALA SA EVROVIZIJE: Završila je glumu i igrala u HIT SERIJAMA, a i ove godine vodi PZE

Šarmantnu Kristinu Radenković, domaća javnost dobro zna kao voditeljku "Slagalica" i "Stigni me ako znaš", a svojevremeno je vodila i takmičenje "Pesme za Evroviziju 2023" sa Draganom Kosjerinom, Milanom Marićem i Stefanom Popovićem.

Pošto se našla među četiri izabrana kandidata na konkursu Evropsko lice, bila je jedan od izveštača sa Pesme Evrovizije 2008. godine. Kasnije je vodila još nekoliko emisija na Radio-televiziji Srbije, uključujući i izbor za Dečju pesmu Evrovizije. Na mestu voditeljke TV Slagalice je od 2012. godine i Jutarnjeg programa RTS-a od 2012. do 2016. godine, a od marta 2020. vodi kviz Stigni me ako znaš, a od kraja oktobra vodi emisiju Luda noć.Vodila je i Jutarnji program, a od maja 2023. vodi i uređuje emisiju "Jedan dobar dan". Pre dve godine bila je prateći vokal Konstrakti na Evroviziji.

foto: Profimedia

Međutim, malo je poznato i to da je jedna od naših najlepših voditeljki završila i studije glume.

Kristina Radenković je rođena u Novom Sadu gde je odrasla i živela sve do okončanja studija. Tokom detinjstva, na nagovor roditelja kratko je trenirala tenis, a bavila se i džez baletom do svoje 16. godine.

Nakon toga je upisala gimnaziju, a zatim postala član francuske dramske sekcije, gde je krenula na radionicu glume kod Milana Pletela Plendže, a zatim je završila studije glume.

foto: RTS promo

- Spremala sam se pola godine za prijemni i primljena sam u klasi Bore Draškovića. Na prijemnom su me prekinuli i mislila sam da im se uopšte nisam dopala. U užem izboru mislila sam da nemam šanse, a onda sam na listi videla svoje ime kao prvo od devojaka - rekla je Kristina ranije za Kurir.

Ostvarila je i nekoliko zapaženih uloga u popularnim domaćim serijama. Nakon završenih studija glume Kristina je odigrala nekoliko rola u pozorištu, a prvi značajniji angažman na televiziji imala je u seriji "Ono kao ljubav" (2009).

foto: RTS promo

Kristina je u ovoj nezaboravnoj komediji igrala lik Saške, rame uz rame sa Sergejem Trifunovićem, Ljubomirom Bandovićem, Bojanom Stefanović, Sonjom Kolačarić...

Uz to, naredne godine se pojavila u ulozi profesorke Miljane u seriji "Priđi bliže", koja se bavi problemima mladih, a 2018. smo je zapazili i u seriji "Nemanjići: Rađanje kraljevine".

Ona je u seriji Nemanjići tumačila lik devojke sa potoka, a u razgovoru za Kurir otkrila je detalje sa snimanja.

foto: RTS promo

- Dugo nisam snimala ništa za TV i s radošću sam prihvatila poziv da budem deo ekipe. Moj lik nema ni ime (smeh). Igram devojku s potoka, a možda me ljudi neće ni prepoznati. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Neće ni majka da me prepozna (smeh). Imam scene s Vojinom Ćetkovićem. Moj lik je razrešenje sezone. Ona donosi vesti Stefanu Prvovenčanom. Ne bih ništa više otkrivala i kvarila publici ugođaj - rekla je ranije Kristina za Kurir.

foto: RTS promo

Što se tiče pozorišta, koje je velika Kristinina ljubav, nju smo poslednjih godina gledali u predstavama "Sex Bomb", "Upravnikovanje", "Ogovaranje", "Via Balkan", "Mirandolina"...

Ona kroz osmeh kaže da su njen najveći uspeh njena deca.

Ipak, glumačku karijeru je stavila po strani kako bi se posvetila voditeljskom angažmanu na Javnom servisu.

(Kurir.rs/T.B.)

Bonus video:

00:08 Prva voditeljka slagalice