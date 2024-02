"UDARIO ME METALOM U GLAVU U 7. MESECU TRUDNOĆE" Svi su mislili da slavna aristokratkinja ŽIVI BAJKU, a njena priča je HOROR

Britanska manekenka i aristokratkinja Lejdi Isabela Hervi progovorila je prvi put o svom bivšem suprugu Kristofu de Povu i nasilju koje je pretrpela u braku s njim. U svojoj iskrenoj ispovesti, koju prenosi Daily Mail, progovorila je o natezanju oko kućnog ljubimca, udarcu glavom o pod nakon što ju je muž tolikom snagom gurnuo da se onesvestila...

"Sve što znam je da sam imala potres mozga. Kristof je imao aferu. Preselio se da živi sa svojom novom devojkom i ispraznio našu kuću, uzeo je gotovo sav nameštaj. Zatim se vratio po Simbu, omiljenog psa mog sina Viktora. Zgrabio je Simbu za vrat i bacio ga u prtljažnik svog automobila. Gurnula sam glavu unutra jer sam pokušavala da izvučem psa, ali zamalo sam ostala zarobljena jer je on pokušao da zalupi prtljažnik. Tada me gurnuo na pod. Pala sam unazad, udarila glavom i onesvestila se. Kad sam došla sebi, jedno od moje troje dece pokušavalo je da me reanimira. Moja najmlađa ćerka, četvorogodišnja India, pokušavala je da mi otvori oči. Ona je vrištala, bilo je užasno", prisetila se Lejdi Isabela.

Danas, dok se brakorazvodni postupak, koji je ubrzan zbog navodnog neverstva i nasilja njenog supruga, nastavlja, Isabela nabraja sve užasne trenutke kojih se priseća sa žaljenjem.

Kad se 2014. udala za de Pova, čija je belgijska porodica stekla veliko bogatstvo, verovala je da je započeo njen život iz bajke. Njene nade su bile skromne. "Sve što sam stvarno želela bilo je da budem domaćica i mama troje dece", kaže i nastavlja: "Pomalo sam sanjar i želela sam da odgajam svoju decu s mužem punim ljubavi u sređenoj, srećnoj porodici kakvu nikad nisam imala."

Odgajale su je dadilje, te je poslata u internat kad je imala šest godina, pa je Isabelin mladi život bio zasenjen traumom i ozloglašenošću njene porodice. Njen otac Viktor, koji je bio šesti markiz od Bristola, preminuo je u noći njenog trećeg rođendana.

Prerano je izgubila i dva polubrata. Džon, sedmi markiz, bio je zavisnik od heroina, te je potrošio 35 miliona funti na drogu i hedonistički život, izgubivši pritom porodičnu kuću njihovih predaka, te je preminuo u 44. godini.

Drugi polubrat, Lord Nikolas Hervi, patio je od depresije i oduzeo je sebi život u 36. godini.

Ipak, na dan svog venčanja Isabela, koja ima sestru, Lejdi Viktoriju Hervi i brata Frederika, 8. markiza od Bristola, verovala je da se prokleta porodična sreća preokrenula.

"Imam divnog muža kog obožavam. Moj san se ostvario", rekla je tada. Njen optimizam je, sada se pokazalo, bio tragično pogrešan...

U braku je bila, kako tvrdi, emocionalno i fizički zlostavljana. De Pov ju je udarao, verbalno napadao, potkopavao njeno samopouzdanje, finansijski je kontrolisao i izolovao je od njenih prijatelja.

"Znao je da bude vrlo nasilan. Pljuvao me, gađao tanjirima, a na dan kad se rodila India, udario me po licu. Jednom mi je napravio modricu na oku, drugi put me udario metalnim predmetom po glavi kad sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Bio je i verbalno vrlo okrutan. Nazivao me ‘kučkom‘ i ‘s*anjem‘ i govorio je da će mi uništiti život. A onda, samo deset minuta kasnije, pokušao da me poljubi i pomiri se. Najgore od svega je što bi me zlostavljao pred decom. Mislili su da je to normalno ponašanje. Tata im je bio uzor pa bi ga dečaci kopirali. Pljuvali bi me, nazivali pogrdnim imenima i udarali bi me", ispričala je.

41-godišnja Lejdi Isabela prvi put je odlučila da ispriča kompletnu priču o svom nasilnom braku. Danas njena deca i ona vreme provode u vili vrednoj 2,7 miliona funti na kraju raskošne slepe ulice u portugalskom letovalištu Vilamoura. Osim ćerke Indije ima i dva sina - Viktoru ima osam, a Patrik šest godina.

EXCLUSIVE: Lady Isabella Hervey relives her ten years of hell married to a 'wife beater' In a horrifying catalogue of violent abuse allegations, she describes how her 'fairy tale' marriage became an ordeal of countless stomach-churning attackshttps://t.co/SUy462XrvZ — Mail+ (@DailyMailUK) February 23, 2024

Pre nego što je Kristof otišao, kuću su održavale urednom i čistom dve domaćice. Sada odjekuje zapuštenošću i pustoši, deluje ogoljeno - osim onih najneophodnijih stvari. Njen bivši suprug sada živi u iznajmljenoj kući u blizini sa svojom novom devojkom, 41-godišnjom razvedenom savetnicom za nekretnine rođenom u Belgiji, i njeno dvoje dece.

43-godišnji Kristof plaća joj mesečnu alimentaciju u iznosu od 900 evra, a to je Isabeli jedini prihod od kog mora da hrani i oblači sebe i svoju decu, održava domaćinstvo i svoj automobil.

S druge strane, on troši stotine evra mesečno na članstvo u ekskluzivnom golf klubu Laguna. S vremena na vreme čak ga vidi kako tamo igra. U marini Kristof drži i svoj brod.

Danas je sve što je ostalo u njenoj dnevnoj sobi s mermernim podom jedna velika umrljana sofa. Ogromni prozori išarani su blatnjavim otiscima šapa njenih pasa. Kabl visi sa plafonske utičnice na mestu gde je nekad svetleo raskošni luster. Kuke za slike svedoče o sklonjenim fotografijama, a hodnik je pretrpan dečjim stvarima.

Budući da Kristof nije odneo ormare u kojima su bile njihove igračke i patike, Isabela nema gde da ih skloni. I zdravlje joj je narušeno - ima bronhijalni kašalj koji je najverovatnije izazvan stresom.

Bivša manekenka, koju je nekad magazin FHM uvrštavao među najseksepilnije žene sveta nakon pojavljivanja na "Celebrity Love Islandu" 2005, takođe je pobedila u rijalitiju "The Games", koji se emitovao na Channel 4. Ostala je zapanjujuće fit, a njene duge, vitke noge "izbrušene" su kilometrima vožnje biciklom uzbrdo. Čak je predstavljala Britaniju na UCI Svetskom prvenstvu u biciklizmu u Glazgovu prošlog leta.

"Sport me održao zdravom i sposobnom da se nosim sa svime, vratio mi je samopouzdanje", govori dok njen trkački bicikl stoji u kući.

A tokom 10 turbulentnih godina braka ona tvrdi da je pretrpela doslovno i metaforičko batinanje.

S De Povom se prvi put srela u Londonu 2013, a upoznao ih je zajednički prijatelj. Bila je u potrazi za stanom, a taj prijatelj rekao joj je da Kristof traži sustanara s kojim bi delio njegov stan u King‘s Roadu.

"Bio je šarmantan i očito sam mu se sviđala. Rekao je: ‘Dođi sutra i pogledaj stan. Doći ću po tebe svojim motorom.‘ Doselila sam se i dugo smo bili samo prijatelji. Iskreno, nisam više htela da se upuštam ni u šta. Bila sam prilično ranjiva i krhka", ispričala je Isabela, koja se borila s bulimijom još od tinejdžerskih godina. "Što je manje stresa u mom životu, to mi je bilo lakše da se nosim s njom", govori.

Nakon nekog vremena, ona i de Pov započeli su svoju vezu i u ranim danima Kristof je bio "neverovatan, brižan i ljubazan". Nije bilo ni traga njegovoj nasilnoj naravi sve dok ga nije pitala, kako ju je savetovala njena porodica, može li njen advokat da pogleda pravni sporazum koji je želeo da ona potpiše ako se raziđu.

"I to je izazvalo veliku svađu. Bio je to prvi put da sam videla njegov bes i to me uplašilo", prisetila se.

Ipak, nakon godinu dana zajedničkog života venčali su se u Belgiji. "Bilo je to predivno venčanje", kaže ona.

Novopečeni mladenci nastanili su se u Belgiji, u kući koju su im obezbedili De Povovi roditelji, a Isabela je počela da primećuje ​​korelaciju: kako je Kristof postajao sve sigurniji da ga ona voli, počelo je psihičko zlostavljanje.

"Izolovao me, odsekao me od prijatelja i porodice; čak i njegove snaje. Rekli su mi da je problematična i držali su se podalje od nje. Znao je da bude velikodušan, kupio mi je konja, ali tada sam osetila da mi je zamerio jer ga je to koštalo mnogo novca i nije želeo da jašem napolju i uživam", ispričala je.

Njene trudnoće su, tvrdi ona, podstakle Kristofov bes, a stres je pokrenuo Isabelin poremećaj ishrane. Umesto saosećanja, njen muž je bio okrutan i neprijateljski raspoložen. "Udario me šakom u lice, od čega sam dobila modricu na oku. Bio je ljut što ne kontrolišem svoju ishranu", tvrdi ona.

"Znao je da mi kaže da ga moje telo odbija. Kritikovao mi je zadnjicu jer sam vitka i rekao mi je da bi najradije otišao i poj*** nekog drugog. Izveo bi me na ‘romantičnu‘ večeru i ja bih se doterala, ali on bi mi tada rekao da nisam seksi ni privlačna. Primetila sam da mu oči lutaju", prisetila se.

Kad su im stigla deca (i Patrika i Indiju rodila je pomoću vantelesne oplodnje), Kristofova ćud se još više pogoršala. "Imala sam trudove s Patrikom dva meseca ranije, za šta sam sigurna da je uzrok bio stres i morala sam da se odmaram", rekla je. Poslednja trudnoća bila je još gora. "Imala sam policistične jajnike i bilo je stresno i teško zatrudneti. Podvrgnuta sam postupku vantelesne oplodnje i ugrađena mi je jedna (oplođena) jajna ćelija. Bio je to vrlo redak slučaj i visok rizik jer sam imala jednojajčane blizance koji su delili amnionsku vreću i posteljicu. Dok je jedan blizanac, India, rastao, drugi nije. Otišla sam na snimanje nakon dva i po meseca i srce mu nije kucalo. Izgubila sam jedno dete i do kraja trudnoće jako sam patila od gestacijskog dijabetesa. Nisam bila u stanju da dovoljno dobro pazim na dečake pa je većina brige pala na Kristofa. Mislim da mu je smetalo što mora da pazi na njih pa je postao ljut i nasilan. Kad sam bila u sedmom mesecu trudnoće s Indijom, udario me po glavi metalnim predmetom koji je držao pored kreveta. Vukao me po podu, držeći me za kosu, a ja sam vrištala i na ruci sam imala opekotine od trenja od drvenog poda. A poludeo je doslovno ni oko čega. Sve su to bile smešne stvari: ostalo je upaljeno svetlo u spavaćoj sobi, nisam zatvorila vrata... Voleo je da sve bude jako uredno. Ja sam više opuštena oko toga. Možda bi se radilo o napola popijenoj šoljici čaja koju sam ostavila na pultu", prisetila se pa nastavila:

"Mislim da nije nameravao da učini toliko štete koliko je učinio, ali počela sam da krvarim. Već sam imala traumatičnu trudnoću i bila sam prestravljena da ću izgubiti dete. Imala sam veliku otvorenu posekotinu na glavi, ali sam bila previše uplašena i bilo me sramota da odem u bolnicu i kažem nekome da me Kristof udario. Onda me na dan kad sam rodila Indiju ošamario dok sam još bila u sobi za oporavak. Bila sam krhka nakon teške trudnoće, a on je želeo da ga roditelji posete tog dana. Rekla sam da ne želim posetioce tako brzo. Samo sam htela da budem sama sa svojim novim detetom. Dakle, sat vremena nakon što sam rodila on me ošamario jer nisam radila ono što mi je rečeno. Trebalo je to da bude jedan od najsrećnijih dana u mom životu, ali proganja me. Odjurio je i ostavio me samu tri dana u bolnici. Jedina poseta bila mi je ginekološkinja i ispričala sam joj šta se dogodilo. Rekla je: ‘Moraš da nazoveš policiju ako to ikada više učini ili to neće prestati.‘ Kad je Kristof došao po mene posvađali smo se na putu kući. Onda sam, kod kuće, sedela na stolici s Indijom u naručju i moja dva sina pored sebe, a on me gurnuo tako da je Indija udarila glavom u stolicu i počela je da vrišti. Bio je to prvi put da me napao pred decom pa sam znala da moram da zovem policiju."

Policija je stigla i uzela izjavu. Isabela im je pokazala fotografije povreda koje joj je njen suprug naneo u drugim prilikama.

"Na kraju nisam podigla tužbu jer je Kristof rekao da će ići na kurs kontrole ljutnje. Nikad nije otišao. Nakon toga je fizičko zlostavljanje nakratko prestalo. Ali mentalno i emocionalno zlostavljanje se nastavilo. Kristof je rekao da nikad neće da mi oprosti što sam otišla u policiju", rekla je.

Navela je i druge primere nasilnog ponašanja njenog muža. Pobesneo je čak i na peti rođendan njihovog sina Viktora. Najstariji sin bio je u kupovini sa svojom bakom po ocu kako bi kupio poklone, koji su stajali u garaži do proslave.

"Viktor je bio jako uzbuđen što će ih otvoriti na svoj rođendan, ali otac mu je rekao da mora da pričeka dok mu baka ne dođe. Mogla sam da vidim koliko je Viktor tužan i mislila sam da je neljubazno terati ga da čeka. Rekla sam to Kristofu, a on me udario po licu i nazvao me kučkom, a zatim mi je zalupio garažna vrata pred licem — sve zato što sam mu protivrečila", ispričala je.

Jadna i izolovana, molila je muža za razvod, ali on ju je preduhitrio, obećavši joj novi početak u Portugaliji. Želela je da ode tamo kako bi bila blizu jedne od svojih najstarijih prijateljica iz škole.

"Pristao je da se preseli kako bi spasio brak. Jesam li mislila da će to biti novi početak? Iskreno, ne. Znala sam da se neće promeniti", priznaje.

Uprkos tome, preselili su se 2021. "Bio je pod stresom i ljut pa je ponovo postao užasan i nasilan. Ja sam mu bila vreća za udaranje. Opet je počeo da me udara", govori.

"Imala sam jaku intuiciju da ima aferu. Lagao je o tome i naveo me da pomislim da sam poludjela. On je često išao tamo-amo u Belgiju da vidi svog prijatelja iz detinjstva. Često je odlazio, a zapravo je odlazio s njom na odmor. Dotakla sam dno", iskreno priznaje.

Molila je za pomoć - mučili su je napadi anksioznosti - a suprug joj je dozvolio da ode na Camino Recovery u Španiju, gdje su je lečili od traume, te joj je dijagnostikovan PTSP (posttraumatski stresni poremećaj).

"U međuvremenu, mislim da mu je Kristofov otac rekao da mora da se potrudi da to uspe sa mnom i pristala sam da ostanem s njim zbog dece. Ali nikad mu više nisam verovala", govori.

Lady Isabella Hervey's estranged husband launches legal battle to evict her from their marital home after she called him a 'wife beater' who subjected her to years of physical and mental abuse https://t.co/cXVO5XustM pic.twitter.com/YSUDpKyn1j — Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2023

Bilo je mnogo načina na koje je de Pov kontrolisao svoju ženu. "Ako sam htela nešto da kupim - čak i par biciklističkih pantalona - morala sam da ga pitam za to i on bi to naručio preko interneta. Nisam smela da imam bankovne kartice ni kodove. Davao mi je novac za domaćinstvo, ali na računu nikada nije bilo više od 1.000 evra, a ja sam morala da plaćam račune za benzin, hranu - sve. Osećala sam se degradirano", priseća se.

Kristof, koji je radio za svog oca tako što je upravljao portfeljom nekretnina, nije imao malu platu.

Kad je India krenula u školu (sva deca pohađaju međunarodnu školu u Portugaliji), Isabela je s Kristofom počela da se bavi takmičarskim biciklizmom i otkrila da je u tome izvrsna.

"Kristof je prestao jer sam ja bila bolja od njega. Postala sam jedna od najboljih biciklistkinja. Mislim da je pomislio: ‘Jadna, jadna Isabela, ova beskorisna devojka. Kako ona može da bude bolja od mene?‘", govori Isabela koja je kroz vožnju biciklom ponovo počela da se oseća snažnom.

"Nekoliko meseci Kristof je bio dobar prema meni. Onda je odjednom počeo da biva čudan i dalek. Rekao je da želi da proda kuću, zaradi na njoj i kupi drugu za renoviranje. Nisam se htela da odem iz te kuće. Ali pozvao je savetnika za nekretnine. Došla je, neprikladno odevena u mini suknju i prozirni beli top i najveće štikle. Rekla sam Kristofu: ‘Ona želi da te uhvati‘", ispričala je.

Njene sumnje su bile pobuđene pa je Isabela počela da prati kuda se njen suprug kreće te noći i otkrila, putem društvenih mreža, gde živi savetnica za nekretnine.

Lady Isabella Hervey, Reality star, champion cyclist and survivor of serious domestic abuse, now get the assaults investigated rather than just air on social mediahttps://t.co/FvsdE7fQqk — Lindsey (@IN_RESOLVE) December 9, 2023

"Saznala sam da ju je Kristof posećivao, a kasnije sam otkrila da su već bili započeli aferu", priznala je. Bila je to kap koja je prelila čašu. On je želeo da nastavi da živi s njom i ima svoju aferu.

"Slao bi joj poruke dok je sa mnom sedeo za stolom i bio je stvarno grozan prema meni. Zamolila sam ga da napusti kuću i rekla mu da može da se preseliti kod nje. Nije hteo jer je imala dvoje dece i mali stan. Verovatno je to smatrao samo aferom", kaže Isabela.

Od januara 2023, kada je njeno strpljenje konačno puklo i njen suprug se odselio, De Pov se tvrdio da učini njen život još više nepodnošljivim.

"On takođe želi da ja odem iz ove kuće. Kruže glasine da ju je prodao, ali je takođe moguće da samo želi da me izbaci napolje kako bi on mogao da se vrati", priča Isabela.

Daily Mail mu se obratio za komentar. Nije govorio o navodnom emocionalnom, verbalnom i fizičkom zlostavljanju, ali je rekao: "Tokom proteklih meseci ćutao sam o svim optužbama koje je Lejdi Isabela rekla o meni novinarima. Učinio sam to kako bih zaštitio svoju decu, svoju porodicu i sebe od bilo kakvih posledica koje bi odgovor mogao da izazove da Lejdi Isabela nastavi beskonačno s takvim izjavama. Međutim, osećam da su mi povređeni čast i dostojanstvo i ne mogu da nastavim, a da se ne branim i ne ćutim. Naša veza je prekinuta pre više od godinu dana i nemamo nikakav odnos osim po pitanju dece. Iako je bilo teško, uspeo sam da reorganizujem svoj život na takav način da mogu da nastavim da brinem za svoju decu pružajući im lep porodični dom u zdravom i stabilnom okruženju sa svojom novom partnerkom. Od tada u potpunosti izdržavam svoju decu i Lejdi Isabelu, obezbeđujući im sva sredstva za dobar život. Portugalski sudovi vode pravne postupke i u dogledno vreme ćemo doneti ono za šta verujem da će biti najbolja odluka za porodicu."

Poslednjih godinu dana Isabela je imala dugme za paniku, koji joj je dala policija.

"Sve je ovo užasno emocionalno pogodilo decu. Ne želim da se brinu, ali brinu i to nije dobro za njih", kaže ona, koja je trenutno u finansijski nepovoljnoj situaciji.

"Prijatelji su mi pozajmili novac. Auto mi je neispravan, a garaži već dugujem 1.000 evra. Kristof mi je ukinuo zdravstveno osiguranje. Deci trebaju nove cipele. Oni znaju da je mama siromašna, ali ne želim da misle da je novac isto što i ljubav. Uverena sam da Kristof pokušava da me iscrpi, slomiti, pa ću mu predati ključ od kuće. Želi da me smesti u iznajmljeni smeštaj i neću imati siguran dom. On dolazi iz jedne od najbogatijih porodica u Belgiji, ali kao da misli: ‘Došla si bez ičega, otići ćeš bez ičega.‘ Bojim ga se, bojim se da se ovo nikada neće završiti. Nisam baš ljuta na njegovu devojku. Za aferu je potrebno dvoje ljudi, a ona mi je učinila uslugu. Samo joj želim sreću s njim. Iskreno se nadam da neće patiti kao što sam ja patila", zaključuje nesrećna Isabela.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr/ L. S)

