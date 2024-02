"AKO NE POBEDIM NA PZE 40 DANA ĆU DA TUGUJEM!" Breskvica otkrila progovorila o TAKMIČENJU: "U glavi sam VEĆ POBEDILA U FINALU"

Anđela Ignjatović Breskvica važi za najvećeg favorita na ovonedeljnoj "Pesmi za Evroviziju", gde se takmičiti sa pesmom "Gnezdo orlovo".

Njena numera već ima milionske preglede na Jutjubu, pa je za sobom uveliko ostavila konkurenciju, a ima ogromnu želju da ode u Švedsku na "Evroviziju".

foto: Damir Dervišagić

Juče se plasirala u finale domaćeg izbora, koje se održava u subotu, 2. marta, a ne krije da bi joj jako teško palo da u finalnoj noći ne pobedi.

- Ono što ja pričam privatno svojoj porodici i kada me pitaju i tako nešto, ja sam iz fazona: "Ljudi, ja ako ne pobedim, ja ću da budem, ono, da tugujem narednih 40 dana". Ja sam u svojoj glavi već otišla jer volim da manifestujem - istakla je nedavno Breskvica.

- Naravno da bih bila tužna da ne odem. Ali ja generalno sve što sam do sada uradila u životu, 'ajde da kažemo što se posle tiče, ja sam sve manifestovala. Znači, ja sam kao mala zamišljala da ću ja da pevam, sve sam zamišljala kako se sada dešava, bukvalno. I onda sam negde iz fazona, ja ću sada danonoćno da zamišljam ovo, pa će da se desi... (smeh) Toliko sam opterećena time da nešto zamišljam i kako će da izgleda, i ono, momenat kada, ono, objave ko je pobednik "Evrovizije", znači dotle sam došla... - dodala je ona.

foto: screenshot RTS

Ističe da su je javno podržali Danica Crnogorčević, Sanja Vučić i Sloba Radanović, što je raduje.

- Bila sam srećna zbog Danice... Ja sam to podelila svuda i svima sam poslala. Kao, Danica je pričala o meni. Ono što ljudi možda ni ne znaju, ali ja konstantno slušam njenu muziku. Na primer, u kolima, kao vide me u kamari, auto sa spoilerom, ja vozim i slušam Danicu Crnogorčević. Ja stvarno nju mnogo volim i baš mi je drago što me je podržala. Sanja Vučić je neko ko je od prvog trenutka kad sam ja saopštila da ću da se prijavim bila tu uz mene i pomogla mi milion puta, ispričala mi kako sve funkcioniše. Ona je ta koja me je baš podržala. Takođe, Slobodan Radanović i njegova žena Jelena, stvarno ih pozdravljam puno. Oni su mi se javili, podržali me, dopada im se pesma. Nije, nažalost, puno kolega, malo mi je krivo zbog toga, ali eto njih dvoje, troje, četvoro koji jesu, jako sam im zahvalna - zaključila je tad za "Telegraf".

(Kurir.rs/Blic/A.G.)

Bonus video:

06:00 Breskvica izjava nakon nastupa