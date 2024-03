"ON MOŽE DA UNIŠTI KEJT MIDLTON" Crna ovca porodice i tempirana bomba stalno pravi skandale a sestra mu očitala ŽESTOKU bukvicu

Novi problemi u porodici Kejt Midlton, a sve zbog njenog ujaka Gerija Goldsmita koji je novom odlukom naljutio bližnje.

Mogao bi u narednom periodu da naškodi princezi od Velsa, koja se oporavlja u Vindzoru nakon što je pre mesec dana imala operaciju abdomena u Londonu, ali i britanskoj kraljevskoj porodici.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ujak Kejt Midlton prijavio se za rijaliti takmičenje Celebrity Big Brother na ITV, šou počinje večeras, a strahuje se da bi Gari Godlsmit mogao da oda tajne porodica i da time našteti dvoru. Njegovo pojavljivanje bez sumnje će zadati glavobolju kraljevskoj porodici, piše Daily mail.

"Roditelji Kejt Midlton (Kerol i Majkl Midlton) nisu srećni što ide u Celebrity Big Brother. Pobesneli su. Kejt ne treba ovaj stres", rekao je izvor za The Sun. Navodi se da je majka princeze "očitala bukvicu" svom bratu.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Izvor je dodao da bi na liniji vatre mogli da se nađu i Hari i Megan Markl koje je Geri "potkačio" u prošlosti. Napomenuo je da "crna ovca" Goldsmit nije imala blagoslov porodice da uđe u kuću, ali to ipak čini. Pretpostavlja se da je biznismen rekao prijateljima da neće učiniti bilo šta da povredi Kejt i Vilijama, ali strepnja postoji.

Ujak princeze od Velsa viđen je u kupovini kako obavlja poslednje pripreme pred ulazak.

Sa druge strane, producenti su oduševljeni jer znaju da Geri spreman da kaže šta misli, naročito o princu Hariju.

Kraljevski stručnjaci ranije su njegovo učešće ocenili kao sramotno i veoma opasno za dvor.

"Mislim da je to jezivo vrlo neprijatno, problem je što se njemu uopšte ne dopadaju Megan i Hari, neki od komenatar pogodiće Ketrin, a ona ima dosta toga što je protiv nje, nije dobro, u bolnici", rekla je ranije Anđela Levin i dodala: "Mislim da si vrlo ranjiv nakon operacije i to bi moglo da je jako uznemiri. U principu ljudi koji je ne vole mogli bi da kažu da ga je podstakla na to, ali ona ne bi uradila bilo šta slično. Vrlo je neugodno. Jako je teško biti član kraljevske porodice i ne znam da li je ovo dobra ideja".

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Geri Goldsmit bio je na venčanju Kejt i Vilijama 2011. u Londonu, 2017. uhapšen je jer je napao četvrtu suprugu koja ga je optužila da se drogirao ispred njihove kuće. On je oštro kritikovao memoare princa Harija, piše Daily mail.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa