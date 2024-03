ŠOK FOTKA PRINCA VILIJAMA U MODRICAMA ZAPREPASTILA JAVNOST: Svi se pitaju šta se dešava sa NASLEDNIKOM britanske monarhije (FOTO)

Foto: Toby Melville-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Britanska kraljevska porodica stalno inspiriše teorije zavere, a sada se spekuliše otkud budućem kralju navodne modrice po licu i vratu

Vilijam, princ od Velsa, sin kralja Čarlsa III i naslednik britanskog trona, nedavno je propustio pomen kralju Konstantinu II Grčkom, iako je održan u Vindzoru, u blizini njegovog doma.

On nije otkrivao šta ga je sprečilo da ukaže poštovanje sopstvenom kumu, a pretpostavlja se da to ima neke veze s oporavkom njegove supruge Kejt Midlton od nedavne operacije, iako to porodica nije saopštila.

foto: John Rainford / Sipa Press / Profimedia

U svakom slučaju, princ Vilijam se potom pojavio u sinagogi Western Marble Arch u centru Londona, a na društvenim mrežama se potom javila tvrdnja da se na njegovom licu i vratu vide – modrice.

"Princ Vilijam izgleda prilično pomodrelo, nadam se da je sve u redu", "Princ VIlijam je propustio pomen jer nije mogao da sakrije modrice šminkom, a da ne bude napadno", neki su od komentara na društvenoj mreži X (nekadašnjem Tviteru).

Prince William is looking quite bruised, I hope everything’s alright 👀😅 pic.twitter.com/xtgRr9rb3P — DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) February 29, 2024

Ipak, dan kasnije, princ Vilijam je posetio jednu školu u Velsu, a tada nije bilo nekih značajnih promena na njegovom licu i vratu.

Bitanska kraljevska porodica nije komentarisala tvrdnje o modricama, naverovatnije u skladu s kraljičinim nepisanim pravilom da se članovi porodice nikada ne pravdaju i ne objašnjavaju.

foto: Toby Melville-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Inače, o njima već danima kruže nove teorije zavere, ovog puta u vezi sa stanjem Kejt Midlton, supruge princa Vilijama.

Nakon mnogo komentara i šala na račun toga što ona više od dva meseca nije viđena u javnosti, PR tim princeze od Velsa za Page Six je istakao da se oni ne oglašavaju s novim vestima o njenom stanju nakon operacije abdomena jer nema bitnih novina.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

– Kensingtonska palata je razjasnila u januaru dinamiku princezinog oporavka i da ćemo deliti samo značajne vesti – naglasio je. – Tako će se i nastaviti.

(Kurir.rs/Glossy/T.B.)

