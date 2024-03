SVE SE USIJALO ZBOG FOTKE ĆERKE MONIKE BELUČI I NJENE BIVŠE MAĆEHE: Ljudi ne veruju šta vide, ovakav prizor se ne viđa često

I dok se Vensan Kasel u javnosti i dalje drži na distanci od bivše supruge Tine Kunaki iako bi se prema slikama sa plaže od prošlog leta moglo zaključiti da usaglašeno brinu o ćerki Amazoniji, njegova ćerka Deva Kasel ima drugačiji stav.

Ona je jasno otkrila u kakvom odnosu je sa bivšom maćehom, sada. Ranije smo njih dve viđali s vremena na vreme u javnosti i bilo je očigledno da su veoma bliske. Da li se to promenilo?

Vensan Kasel bio je do 2018. do 2023. u braku sa Tinom Kunaki, pre toga je od 1999. do 2013. bio oženjen Monikom Beluči sa kojom ima i ćerku Leoni.

Deva Kasel je redovna gošća Nedelja mode pa nije propustila ni Fešn vik u Parizu (26. februar- peti mart). Učestvovala je na pojedinim revijama dok je neke modne događaje pratila iz publike.

Na reviji brenda Jacquemus pre dva dana, drugog marta, srela se sa Tinom Kunaki koja je poput nje prijateljica sa vodećim dizajnerom ove modne marke. I dalje su poput najboljih prijateljica. Pozirale su zajedno ove u elegantnim odelima sa originalno krojenim rukavima koji su vodeći detalje nove kolekcije popularne modne kuće.

Razvod nije uticao na njihov odnos, a prizor poput ovog zabeleženog u Parizu ipak se ne sreće često.

Deva je u dobrim odnosima i sa sadašnjom devojom svog oca Narom Baptisti sa kojom je prošlog leta bila na plaži u Brazili gde Vensan živi. Pridružila im se i Leoni ali i Amazonija.

Iako Deva Kasel može samostalno da bira sa kime će se družiti, a sa kime ne, verovatno i Monika Beluči odobrava njeno prijateljstvo sa Tinom Kunaki.

