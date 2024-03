BEZ NJE EVROVIZIJA NE MOŽE DA PROĐE: Njeni komentari tokom prenosa su HIT, svi ih OBOŽAVAJU a Duška Vučinić počela kao stjuardesa

Duška Vučinić je praktično je zaštitno lice našeg prenosa Evrovizije, po tome je najčešće prepoznaju. Ponosna je, kaže, na to što njena porodica ima i tradiciju i istoriju. Odrastala je u kraju u kom su se snimali filmovi i legendarni "Bolji život". Njen život je bolji od onog o kojem je kao devojčica sanjala.

Počela je kao stjuardesa, a onda se prizemljila na televiziji. Tu je postala ime, tu je upoznala kumu, prvog muža, pa drugog. Kaže da je srećna, da voli da radi i da voli ljude.

foto: Gordan Jović/ Rts

Ona je ispričala svoju veoma zanimljivu životnu priču za Kurir.

Porodična kuća je bila kod muzeja, sada živimo u Palmotićevoj, odnosno sada je to Ulica Milana Kašanina. To je onaj poznati kraj iz filmskog sveta. Pitaš se zašto je taj kraj bio interesantan filmskim radnicima... Zato što je bio miran i mogli su da snimaju na miru. Kopitareva gradina broji dve zgrade i kuće. Tu je Cvijićev muzej, a prekoputa moja porodična kuća i zgrada, do i prekoputa. To je bio miran i divan kraj u kome je živeo fini svet.

Krštena u kući

Zanimljivo je da je moja mama krštena u porodičnoj kući, onda ja, i na kraju moj sin Aleksa. Baš u kući, na određenom mestu. Kad bismo poređali slike, širio se neki mir. Mnogo je lepo kad imaš porodičnu tradiciju i istoriju, a mi je baš imamo. Iscrtana je u porodičnoj kući kao monogram.

Komšiluk

U mom kraju živela je Mira Trailović, u zgradi do moje kuće Bora Todorović. Odmah tu pored i Dragoslav Srejović, porodica Palavičini. Vlada Divljan je bio komšija iz Đure Daničića. Moj divni drug Ivan Tasovac, s kojim sam se družila od ranog detinjstva. Ne smem da zaboravim porodicu Simonuti. Bio je to donekle umetnički kraj, ambijent koji je prijao. Rekla sam ti malopre da je i filmskim radnicima odavao isti utisak. Tu je snimljen i film "Nešto između" s Mikijem Manojlovićem i Draganom Nikolićem. I serije "Bolji život" i "Ulica lipa".

foto: Privatna Arhiva

Jedinica

Nažalost, jedinica sam. Tata Dušan, koji je doktor veterine, i mama Snežana, koja je po zanimanju psiholog, trudili su se da me vaspitavaju kao da nas je petoro. I dan-danas se sećam, mama me je uvek učila da, kad dobijem čokoladu, prvo sve ponudim: baku, deku, mamu, tatu, a ono što ostane je moje. To je sitnica, koja je mene u životu naučila da nisam najbitnija, iako jesam bila svojima najbitnija. Možda čak i previše delim stvari, ne samo materijalne. Čini mi se da ponekad više mislim na druge, pa na sebe. Nisam bila nikad razmažena, moji prijatelji koji imaju braće i sestre kažu da sam primer jedinice koja je potpuno drugačija.

Poreklo

I po mami i po tati sam beogradsko dete, iako mnogi misle da sam Crnogorka. Tata je rođen na Kosančićevom vencu, a mama na Kopitarevoj gradini. I dalji preci su odavde. Sećam se u osnovnoj školi, obeležavao se 29. novembar i Prvi maj. Drugari su odlazili u svoja rodna mesta, a ja sam bila u Beogradu. Tada mi je bilo žao što nismo imali rodbinu van grada, a onda su mama i tata odlučili da sagrade vikendicu u Banji Vrujci, kako bih imala kontakt s prirodom.

foto: Privatna Arhiva

Kardiohirurg i balerina

Verovao ili ne, htela sam da budem kardiohirurg, zašto, ne znam. I sada, kada ti ovo pričam, jednostavno ne znam šta mi je tada bilo u glavi kardiohirurg. Iskreno, prevashodno sam želela da budem balerina, kao i većina devojčica. Upisala sam se u Baletsku školu "Lujo Davičo", ali su posle mesec dana diskretno sugerisali mojoj mami da nisam baš najtalentovanija i da nisu mogli da pronađu gracioznost koja je bila neophodna za jednu balerinu. Mislim da mi se tada to činilo kao velika nepravda, a danas je lajt motiv u mom društvu, čak sam dobila majicu "Balerina da budem" od svoje kume. Završila sam nižu muzičku školu, klavir. Tu sam iskazala svoj talenat. Ipak, mnogo veću strast i ljubav sam gajila prema skijanju i košarci, što znači da je sportski segment bio izraženiji.

foto: Privatna Arhiva

Da se vratim na kardiohirurga. Zašto baš to? Moguće da sam upoznala nekog uspešnog kardiohirurga ili sam pratila neku seriju ili gledala film. Ostalo je sve u domenu mašte, a ja sam se otisnula u nebesa i nekoliko meseci bila stjuardesa, pre početka rada na televiziji. Nisam bila baš uspešna kao moja koleginica Mira Adanja Polak. Ona je bila perserka, pa još i s diplomom psihologa. U "Jatu" sam se zadržala tek nekoliko meseci, kada su uvedene sankcije.

Stjuardesa

Stjuardese neretko imaju dozu straha od perserke. Najveći "greh" u avionu je da ti se pocepaju čarape, zato svaka stjuardesa mora da ima nekoliko pari sa sobom. Vidiš, meni se na prvom letu desilo da nisam zakočila kolica i ona su krenula da jurcaju. Trčala sam za njima, ne samo da sam pocepala čarapu nego sam slomila i štiklu. Putnici su aplaudirali i smejali se. Pogledala sam perserku i taj pogled ću pamtiti do kraja života. Molila sam boga da mi neko samo doda padobran, da skočim i nestanem.

foto: Privatna Arhiva

Televizija

Nakon ovog avio-izleta počela sam da radim na Trećem kanalu. Taj period života me asocira na divne ljude, profesionalno i privatno sazrevanje. Moja Nataša, kuma, moj trećekanalski brak, iz kojeg sam dobila sina. Mogla bih satima da pričam o tom specifičnom brendu 3K. Nekako, drugačija su bila vremena. Evolutivni put na televiziji je bio drugačiji, prvo sam pravila vesti, zatim radila ankete, priloge, reportaže, pa tako lagano do studija. Mom vatrenom krštenju u studiju je prethodilo dve godine rada na terenu i u redakciji.

Učile smo

Nataša i ja smo nekako rasle zajedno na televiziji. "Vodiću te samo reci gde", "Zvezde i poneka psovka", "Oko ponoći", samo su neke od emisija koje smo zajedno radile. Jedna drugoj bile podrška, najbolji kritičari, rame za plakanje, vetar u leđa i najbolje društvo na putovanjima.

foto: Printscreen/RTS

RTS

Na RTS sam došla 2006. godine. Kada je Treći kanal ugašen, svi smo prešli u Takovsku i Aberdarevu. Već sam dobro poznavala rad na RTS, kao neko ko je od 2004. godine angažovan na projektu "Evrovizija". Pitaš me kako su došli do mene... Trebao im je neko ko govori strane jezike, da obavlja novinarski posao i izveštava, bude PR ali i komentator. Tijanić je odlučio da to bude jedna osoba. Eto, otuda ja na Evroviziji.

Komentator

Nikada ranije nisam radila taj posao. Evrovizija u Istanbulu 2004. bila je vatreno krštenje za mene. Bila sam tačna i precizna, ali ne previše zanimljiva. S godinama i iskustvom se to promenilo. Sada slušate Dušku, koja bi vam i u privatnom životu podjednako iskreno pričala.

foto: Privatna Arhiva

Prva Evrovizija

Posle 12 godina izolacije, prvi naš predstavnik bio je Željko Joksimović. Bili smo dobar tim, i od početka znali da smo favoriti. Na kraju veliki uspeh, drugo mesto, meni jedna od najdražih Evrovizija, možda zato što je bila prva. Znaš ono kad kažu, prva žena se najviše voli. Ja sam imala sreće da svojim muževima budem prva žena, ali o tome ćemo malo kasnije.

Helsinki i pobeda

Od početka je ta Evrovizija 2007. bila potpuno neobična. U Beogradu 28 stepeni, spektakularan ispraćaj, slećemo, a tamo sneg. Kupujemo čizme i kapute, prilagođavamo se vremenskim uslovima. Ubrzo shvatamo da miriše na pobedu. S mojim iskustvom iz 2004. godine, ali i istom emocijom, samouvereno izgovaram Gorčinu Stojanoviću: "Pobeđujemo!" I pobedismo. Taj osećaj je neverovatan i nemerljiv. Kada čuješ da je Srbija pobedila, puno ti je srce, a zamisli kako je kada ti učestvuješ u nečemu što tvojoj zemlji donosi pobedu.

foto: Privatna Arhiva

Izrael

Evrovizija je događaj visokog rizika, u Izraelu je to bilo posebno naglašeno. Dobili smo upozorenje da siđemo u sklonište hotela zbog intenzivnih napada i raketiranja. Odlučila sam da, umesto u sklonište, ekipu odvedem na terasu hotela i uz nekoliko boca vina smo mirni i spokojni otišli da spavamo. U Azerbejdžanu slična situacija, doduše tek na aerodromu na povratku u Srbiju smo pročitali da je ispod arene podmetnut eksploziv, koji su službe, hvala bogu, na vreme otkrile. U Istanbulu je dan pred početak događaja uhapšeno sedamdesetak terorista s nekoliko tona eksploziva. Sve ovo zvuči zastrašujuće, ali ja ću ipak reći da je Evrovizija jedan lep i veseo događaj.

Pogrešan autobus

Nikada nismo gubili predstavnike, ali su oni izgubili mene. Jednom sam ušla u pogrešan autobus i nestala. Bar da sam ušla u evrovizijski, ne, ušla sam u neki gradski. Požurila da sednem pored prozora i nestala. Kada sam pročitala poruku da sam u pogrešnom busu, već je bilo kasno. Zaista sam lepe odnose uspostavljala s našim predstavnicima. Nekako imaju poverenja u mene jer sam dugo u ovom poslu. U tim danima kada smo na Evroviziji, rešavaju se i ljubavni problemi, raskidi, pomirenja. Tada smo svi kao porodica, živimo zajedno i delimo sve lepo i ružno. Konstrakta je bila moralni pobednik prošlogodišnje Evrovizije. Od početka je bilo jasno kakav će sled događaja biti, ali, podsetiću te, mi smo ipak mala zemlja koja postiže sjajne rezultate na ovom muzičkom takmičenju. Koliko dugo Britanija čeka na pobedu, Francuska, Španija...

foto: Printscreen/RTS

Toalet

Kada radim prenos Evrovizije, nemam mogućnost da idem u toalet. Moj organizam je već navikao da moram da budem disciplinovana dva i po sata tokom polufinala i četiri kada je finalno veče. Da, osuši ti se grlo tokom prenosa, a vodu tek skromno popiješ. Međutim, kada je Evrovizija bila u Beogradu, insistirala sam da se komentatorima obezbede savršeni uslovi za rad. Konačno, oni su posle izvođača najvažniji. Moraju da drže pažnju i doprinesu gledanosti. Od VIP loža u Areni napravili smo kabine za komentatore. Imali su i toalete i frižidere. I dan-danas nam zahvaljuju na tome.

Privatni život

E, sad dolazimo do privatnog života! Oba supruga upoznala sam na Trećem kanalu. Prvi put sam se udala sa 24 godine. Brak je potrajao tri i po godine, a ubrzo sam se i drugi put udala. Za Srđana, s kojim sam dobila sina Aleksu. Obojica muževa su mi danas beskrajno bliski prijatelj. Velika su mi podrška, kao i ja njima. Ponosna sam što sam odnegovala takav odnos.

foto: Privatna Arhiva

Poroci

Prvu cigaretu sam zapalila kad sam bila u školi u Oksfordu. Tinejdžerski dani, pa mi se učinilo da mi je sve dostupno. Sećam se, bile su to neke mentol cigarete. Skoro da sam se otrovala od tog duvana i izgubila glas. Po povratku u Beograd, zaraza cigaretama je nastavljena. Naravno, napravila sam pauzu u trudnoći i tokom perioda dojenja. Smatrala sam to neprimerenim. Međutim, sanjala sam tada cigarete. Rekla sam sebi: "Čim se ovo završi, zapaliću četiri odjednom." Meni je cigareta vezana za času vina. Volim vino. To je jedini alkohol koji ću popiti. Dogodi se ceo dan da ne zapalim cigaretu, ali moj obavezni ritual posle napornog radnog dana su čaša vina i cigareta u miru bez pitanja.

Neobičan hobi

Hedonista sam i volim da trošim novac na putovanja i provod. Volim da izlazim, ali i da okupim prijatelje u svom domu. I danas kad otputujem volim da kupujem poklone. Vratim se uvek s putovanja bez ijedne kupljene stvari sebi. Volim da ugodim dragim ljudima. Nikad mi nije žao na taj način potrošenog novca.

foto: Privatna Arhiva

Tuga

Prvi susret s tugom sam imala kad mi je umro deka, po kome je sin dobio ime. On je bio predivna osoba, gospodin i predratni industrijalac. Bio je vlasnik čuvene fabrike "Duga" na Vilinim vodama. I fabrika i mnogo toga nam je oduzeto posle rata. Deka je, takođe, bio i kraljev oficir u rezervi. Na početku rata bio je mobilisan, a vrlo brzo je završio u logoru u Osnabriku. Pet godina je proveo u zarobljeništvu. Ostao je živ i to je najvažnije. Tokom rata baka je ostala sama sa dve devojčice, mojom majkom i mojom tetkom, a imala je tada samo 25 godina.

Dana 6. aprila 1941. bomba je pala na našu kuću na Kopitarevoj gradini. Nije znala da li je deda živ. Kao što rekoh, posle rata sve nam je oduzeto osim te kuće. Ipak, taj divni čovek je do kraja svog života govorio: "Živi smo i porodica je na okupu." Sve što je stvorio, stvorio je poštenim radom i bilo je najbitnije da mirno spava. To je i neka moja filozofija. Deka je doživeo duboku starost. Radila sam tada emisiju. Umro je pola sata pre nego što ću ući u studio da vodim emisiju. Bol koju sam osetila... Ne mogu da opišem.

foto: Privatna Arhiva

Očeva smrt

Tata je umro pre pet godina. Ne prođe dan da ne pomislim na njega. Tata mi je bio ozbiljan stub, oslonac i vetar u leđa. Razna čudesa je on za mene radio. Sećam se, imala sam prvog momka. Bili smo dugo zajedno. On je otišao u vojsku i odlučio je da me ostavi. Bila sam očajna. Posle sam shvatila da su to bile klinačke fore. Tata je rekao: "Ne brini ništa." Seli smo u avion, otišli u Ljubljanu, uzeli rentakar i moj problem je bio rešen.

Inače, Duška je rođena 23. aprila.