TRUDNA UNUKA JELISAVETE KARAĐORĐEVIĆ: Bila u kandžama SUROVOG KULTA, tretirali je kao robinju, a onda je usledio NEVEROVATAN OBRT

Unuka Jelisavete Karađorđević Indija Oksenberg otkrila je danas na Instagramu da je u drugom stanju. Usledile su brojne čestitke.

Objavila je na Instagramu slike trudničkog stomaka, mnogi joj čestitaju oduševljeni ovom vešću.

Unuka Jelisavete Karađorđević Indija Oksenberg bila je sedam godina u kandžama sekte NXIVM koji zahteva odnos gospodar-rob prema svojim sledbenicima. Žigosanje članova je takođe jedan od surovih rituala. U dokumentarnoj seriji emitovanoj prošle godine Indija je otkrila sledeće detalje:

"Moglo bi se reći da me je mama upoznala sa NXIVM-om, ali zajedno smo ušle u taj kult. Bila je 2011. godina, napustila sam fakultet nakon samo godinu dana, nisam bila sigurna šta treba da radim i bila sam potpuno izgubljena. Trebala mi je sigurnost i da znam kuda da krenem dalje. Prijateljica moje mame preporučila mi je organizaciju za samopomoć pod nazivom NXIVM, koja je bila "promovisana" kao kurs za sve one koji su preduzetnički orijentisani".

Nastavila je: "Gledajući unazad, vidim da je bilo znakova upozorenja. Na čelu grupe nalazio se Kit Ranijer, čovek koga su svi voleli, ali o kome niko nije mnogo znao. Zbog ogromne propagande počela sam da ga posmatram Kita kao svog mentora. Govorila sam mu o svom odnosu sa majkom i o iskustvima iz ranog detinjstva. Pričala sam mu o svojim snovima i strahovima. Ono što tada nisam znala jeste da on tako dolazio do informacija. Učinio je da se osećam posebno samo da bi me polako slomio i zatim sistematski kontrolisao".

U tom dokumentarcu pojavila se i Jelisaveta Karađorđević koja je bila protiv odluke ćerke i unuke da se pridruže "kursu", ali je takođe želela da poštuje njihov izbor ne znajući šta se zapravo dešava.

Ketrin Oksenberg je o paklu kroz koje su prošle ona i ćerka govorila i 2018. u emisiji Megin Keli.

"Pitala sam je da li je svesna šta ima na svojoj koži, rekla je: "Neki latinski simbol'", ispričala je o žigu na telu svoje ćerke koji su zapravo bili inicijali osnivača sekte Kita Rejinera i njegove desne ruke glumice Alison Mak. "Ja sam je tamo uvela i zato je moja odgovornost da je odatle izvučem. U početku sam osećala užasnu krivicu jer sam učestvovala u tome da moja ćerka uđe u tako devijantnu i opasnu organizaciju. A onda sam počela da se informišem o svemu tome. Razgovarala sam sa brojnim stručnjacima i oni su me pitali: "Hoćeš li prestati da kriviš sebe zbog toga? Takvi kultovi su mašine", dodala je.

Kit je 2018. uhapšen u Meksiku zajedno sa glumicom Alison Mak, i prebačen je u SAD zbog optužbe da je prisiljavao sledbenice da postanu robinje za starije članove. Rejiner i Mak izjasnili su se da nisu krivi za prijavu trgovine ljudima. Sledbenici njihovog kulta bili su i žrtve silovanja - tom nasilju bila je izložena i Indija.

"Njoj su isprali mozak i zbog toga moram da idem da je probudim. Jako se bojim. Veliki je to stres za mene. Katarina stiže danas u Njujork iz Kalifornije i čule smo se. Velika je ovo muka, ali ona je smirena i više se ne boji, jer ide sve da otkrije. Uvek postoje načini ako nekog želite da nađete. Ili policija, ili neko drugi. Ne znam da li ćemo angažovati policiju, to zavisi od moje ćerke. Ja idem da joj dam podršku. Katarina je jako srećna što je on uhapšen. Njoj je svanulo i sve će da otkrije", rekla je 2018. Jelisaveta za "Blic".

Iste godine je o unuci Indiji za "Stori" izjavila: "Svakodnevno smo u kontaktu, ja sam neko ko može najviše da joj pomogne. Imala sam sličan odnos sa svojom bakom. Indija se ljuti na majku, ali na mene nikada. Uvek kada želim da pričam sa njom o toj sekti i kada joj kažem da ne treba da bude njihov član, ona pokušava da me ubedi da nisam u pravu i da je to veoma plemenita organizacija, što nije tačno.

Poslednji put smo se videle u novembru prošle godine i bila je ista kao i uvek, lepa i nasmejana, ali primetila sam da je stalno odsutna. Misli su joj konstantno lutale, nije bila prisutna, što me je veoma zabrinulo. Želim da skrenem pažnju i svim građanima naše zemlje da vode računa o svojoj deci, jer takve organizacije postoje i kod nas, mada se o tome ne priča".

