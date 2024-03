OVO JE BOLNICA GDE SU POKUŠALI DA HAKUJU PODATKE O PRINCEZI Usred haosa isplivala i intimna poruka koju je Vilijam slao Kejt

U toku je istraga o pokušaju razotkrivanja medicinskih podatka o Kejt Midlton u prestižnoj londonskoj bolnici gde je ona operisana pre dva meseca. Sa kllinike su naglasili da će se sprovesti detaljna provera, dok iz Kensigtonske palate poručuju da je to stvar ove zdravstvene ustanove koja je imala odličnu reputaciju i u koju je britanski dvor imao veliko poverenje.

Prestižna bolnica gde je operisana Kejt Midlton našla se u centru skandala jer neko od zaposlenih pokušao da dođe do infromacija o zdravstvenom stanju princeze. Bolnica je smeštena na uglu ulica Devonshire Place i Marylebone Road u centru Londona, najveća je nezavisna privatna bolnica u Velikoj Britaniji.

Na sajtu ove ustanove navodi se sledeće: "Naša bolnica utemeljena je na načelima pružanja izvrsnosti na jednom mestu i od svojih početaka pre skoro 100 godina, posvećeni smo kreiranju timova stručnjaka uz podršku medicinskih resursa svetske klase.

Ulažemo u nove tehnologije i ponosni smo što smo deo zajednice bolnica svetske klase koja London čini svetski poznatim centrom za medicinsku negu. Londonska klinika deluje i kao dobrotvorna organizacija. To znači da neprestano ponovno ulažemo u istraživanje, obrazovanje i inovacije koje omogućavaju poboljšanje života naših pacijenata i šire zajednice.

Radimo zajedno kao jedno kako bismo pružili potpuniju vrstu nege, u srcu Londona. Ponosimo se jedinstvenim iskustvom pacijenata i kvalitetom nege koju pružamo u The London Clinic, što našu bolnicu izdvaja od ostalih".

Bolnica se smatra vodećim centrom za lečenje kancera, pruža lečenje hemioterapijom, radioterapijom i sličnim tretmanima. Među njenim pacijentima bile su brojne istaknute odnosno slavne ličnosti poput pinca Filipa, princeze Margaret, pa Elizabet Tejlor i bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija koji se tamo lečio pre nego što je stao na čelo Amerike. Decenijama su se u ovoj bolnici lečili članove kraljevske porodice, vodeći političari i slavne osobe. Ova ustanova radi od 1932. godine.

Bolnica pruža mogućnost radioterapije "CyberKnife" pacijentima sa rakom prostate, poseduje "SpyGlass" tehnologiju za pacijente kojima je potrebna endoskopija i CAR-T imunoterapije za obolele od raka. Pre četiri godine tamo je otvoren specijalistički centar za robotsku hirurgiju.

Pacijenti na raspolaganju imaju konsijerž uslugu, kao bolnički obroci služi se najkvalitetnije meso i riba sa pijace Smithfields.

Od osamdesetih članovi kraljevske porodice službeno su pokrenuli niz objekata u okviru bolnice. Čarls je 1989. otvorio odeljenje fizioterapije, princeza Margareta pokrenula je jedinicu za magnetnu rezonancu 1991. a pokojna kraljica predstavila je novu jedinicu za lečenje raka 2010. godine.

Princ Filip lečio se tamo 2013. godine (zbog određenih analiza), dok je princeza Margaret 1980. primljena zbog benigne kožne lezije. Kenediju je 1947. u vrema kada je bio kongresmen, u ovoj bolnici dijagnostikovana Adisonova bolest. Elizabet Tejlor je operisano koleno na klinici 1963. nakon što je pala na snimanju.

Bivši laburistički premijer Klement Atli primljen je u bolnicu 1939. godine, kada je bio vođa opozicije, zbog operacije prostate. Entoni Eden koji je takođe bio britanski premijer, hirurzi ugledne bolnice uklonili su žučnu kesu 1953. godine, dok je bio ministar spoljnih poslova. Dejvid Kameron rođen je u londonskoj bolnici 1966. Glumica Vendi Ričards umrla je u ovoj ustanovi 2009. od raka dojke.

Londonsku kliniku zvanično u otvorili tadašnji vojvoda i vojvotkinja od Jorka. Bila je to zamisao grupe lekara iz Harli strita koji su planirali novi starački dom prema najvišim tadašnjim medicinskim standardima. Iz ustanove poručuju da leče 155 zdravstvenih stanja, sa stotinama dostupnih tretmana, testova i skeniranja. Care Quality Commission je 2021. ocenila kliniku kao generalno dobru zdravstvenu ustanovu. Bolnica godišnje ima oko 23.000 pacijenata u bolnici, uz dodatnih 110.000 ambulantnih pacijenata. Bavi se hirurgijom, skriningom, lečenjem povreda, određenih poremećaja, bolesti krvi i ostalim.

Telefon Kejt Midlton hakovan 155 puta

Bivši kraljevski urednik News of the World hakovao je telefon Kejt Midlton 155 puta, poslednji put dan pre nego što je uhapšen 2006. Klajv Gudman rekao je da je prisluškivao govornu poštu princa Vilijama 35 puta i princa Harija devet puta.

Na sudu je izjavio da je prvi put hakovao govornu Kejt u decembru 2005. godine.

Gudman je bio jedan od sedam optuženih, uključujući bivše urednike News of the World Ednija Kolsona i Rebeku Bruks. Isplivale su na površinu tada poruke koje je Vilijam slao Kejt dok je bio na vojnoj akademiji Sandhurst. U tim porukama je princ svoju tadašnju devojku zvao "baby" i "babykins", piše The Guardian.

News of the World bio je u vlasništvu Ruperta Mardoka koji je ugasio ovaj list.

