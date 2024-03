"OVO JE NEŠTO NAJGORE ŠTO SAM U ŽIVOTU VIDEO" Oglasio se bivši portparol Kejt Midlton: U jednu stvar je UBEĐEN

Toliko teorija zavere o Kejt Midlton dopiralo je poslednja dva meseca da su se stvari bile otrgle svakoj kontroli. Takvih nagađanja ima i dalje, iako je saopštenje princeze od Velsa da ima rak, objavljeno 22. marta, značajno umirilo takve priče. Šta o takvim glasinama kaže bivši portparol princeze i princa od Velsa Pedi Harverson?

O toj temi pričao je u BBC emisiji "Sunday With Laura Kuenssberg". Na pitanje da li su za širenje glasina krivi mejnstrim mediji i društvene mreže, rekao je: “Pa, hrani se to samo od sebe. To je neka vrsta domino-efekta. I to je najgore što sam ikada video", prenosi Mirror.

Napomenuo je da je verovatno trebalo vremena da britanska kraljevska porodica prihvati dijagnozu Kejt Midlton.

"Apsolutno sam uveren da bi oni i dalje radili ovako", istakao je, misleći da neoglašavanje, "ludilo i društvene mreže" kao i fotošop skandal oko slike Kejt Midlton za Dan majki (10. mart) promenili su tok stvari, kako on kaže.

Harverson je rekao da javnost mora da prihvati da se dvor suočava sa novom realnošću, ali je napomenuo da ne misli da je dinastija krhka dok Kejt i Čarls, zbog zdravstvenih problema, moraju da pauziraju od službenih dužnosti.

"I zato svi treba da shvate da će i oni dalje biti angažovani oko dužnosti, preboleće ovo. Veoma sam ubeđen da će kralj, koga dobro poznajem, i koji je neverovatno snažan, vrlo otporan, snažnog duha, izdržati. A isto tako je i sa princezom Kejt, mislim da ćemo se vratiti u normalu kad prođu ovi ogromni problemi. Smatram da nacija jednostavno treba da se prilagodi i mediji, i svi koji ovo prate, na manju porodicu, ali i dalje veoma zaposlenu porodicu koja radi ono što treba da radi na svoj način".

Ono što se naziva kao dupla kriza na dvoru, izazvana je zdravstvenim problemima Čarlsa III i Kejt Midton, pa zvanične dužnosti obavljaju princ Vilijam, kraljica Kamila, princeza Ana i vojvotkinja i vojvoda od Edinburga. Princ Hari koji je sa suprugom Megan Markl 2020. doneo odluku da napusti dužnosti, rekao je da bi pomogao porodici kao zaposleni član ako kralj to zatraži od njega. Više stručnjaka izjavilo je da to ne bi bilo dobro rešenje u ovom momentu.

Kejt Midlton, kojoj su roditelji ogromna pomoć i podrška i kralj Čarls izborili su se operacijama u januaru, boravili su u istoj privatnoj londonskoj bolnci, princeza zbog problema sa abdomenom, a kralj zbog benignog povećanja prostate. Kasnije se ispostavilo da monarh ima rak koji je povezan sa drugim zdravstvenim problemom. Nije saopšteno više detalja o tome. Brojni detalji nisu saopšteni ni u slučaju princeze od Velsa: vrsta i stadijum kancera kao ni uzrok operacije. Zna se da je u ranoj fazi lečenja koje je počelo krajem februara.

Kejt Midlton i princ Vilijam su se, manje od 24 sata nakon što je princeza od Velsa 22. marta saopštila da boluje od raka, ukrcali u helikopter u blizini svog doma u Vindzoru. Pretpostavlja se da se poznati par uputio u svoju drugu kuću, Amer Hol u Norfolku, gde planiraju da provedu uskršnje praznike sa svojom decom, Šarlot, Džordžem i Lujem, piše Mirror.

O tome da su Kejt i Vilijam napustili Vindzor piše i examinerlive.co.uk. Ne očekuje se da će se pojaviti u crkvi u Vindzoru za Uskrs, što je do sada bila porodična tradicija za Kejt i Vilijama. Ima naznaka da će se Čarls pojaviti 31. marta na tradicionalnoj uskršnjoj službi, a to bi moglo da bude njegovo prvo javno pojavljivanje nakon što je princeza od Velsa otkrila da ima rak. Ukoliko mu zdravlje to dozvoli, mogao bi da prisustvuje službi sa suprugom Kamilom. Malo je verovatno da će to biti veliki skup ili služba, navodi The Telegraph, jer je kralj pauzirao od većine dužnosti, pojavljuje se na određenim događajima i bavi se papirologijom. Kejt će se možda pojaviti na javnim okupljanjima, u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. Ukoliko do toga dođe, to neće podrazumevati njeno vraćanje službenim anagažmanima.

