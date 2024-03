MEGAN JE RASPLAKALA KEJT, A ONDA JE KRENUO SUNOVRAT: Evo kako su zaratile kraljevske JETRVE, kulminiralo kad je KRALJICA UMRLA

Otkako je Kejt Midlton saopštila da ima rak, podršku dobija sa svih strana. Ceo svet je stao uz nju, a poruku podrške poslala joj je i Megan Markl, s kojom je u svađi od još 2018. godine. Njihovih sukoba je navodno bilo nekoliko, a sve je eskaliralo nekoliko dana pre venčanja Harija i Megan. Tada su se navodno prepucavale preko SMS poruka.

Haljine i deveruše

Kako Hari piše u svojim memoarima "Rezerva", Megan i Kejt posvađale su se tokom priprema za venčanje i probe haljina za male deveruše. Do svađe je navodno došlo nakon što je Markl rekla Midlton da ima "trudnički mozak" zbog hormona. Tada je princeza od Velsa bila u poodmakloj trudnoći, a sina Luija rodila je mesec dana pre venčanja.

Cela svađa odvijala se putem SMS poruka, u kojima je Kejt rekla kako će njen dizajner da napravi šest novih haljina jer one koje im je dala Megan nisu bile po njihovom ukusu. Megan je na to napisala da ih u palati čeka Ejdžej, što je otkrilo identitet krojača. Reč je o Ejdžeju Mirpariju, koji već godinama kroji za kraljevsku porodicu, a i on je svojevremeno za Daily Mail progovorio o sukobu.

- Ako se išta dogodilo u pozadini, nije se dogodilo preda mnom. Ali da, venčanja su stresna u najboljem slučaju - pogotovo ona na ovako visokom nivou. To se mora poštovati. Imali su problem kao i svako ko organizuje venčanje, s prepravkama u zadnji čas. Mogu da razumem da će se svako uzrujati ako haljine ne pristaju, to uništava živce - rekao je Ejdžej, te dodao:

- Bilo mi ih je žao jer ne biste hteli da deca odu na tako važan događaj u loše skrojenim haljinama - a to su bile. Svih šest haljina za deveruše morale su da se preprave i uradili smo to.

Megan Markl je navodno čak i rasplakala Kejt Midlton na probi haljina za deveruše povodom venčanja. Megan je, navodno, haljinicu Kejtine ćerke Šarlot uporedila s haljinom druge devojčice koja je bila deveruša, što je princezu pogodilo.

Helanke za deveruše

Svađa je izbila i oko toga da treba da deveruše nose helanke. kejt je tvrdila da kraljevski protokol sugeriše da bi trebalo. Deveruše na venčanju Megan Markl i princa Harija nisu nosile helanke, dok su na venčanju princa Vilijama i Kejt zaista nosile.

Kraljevski protokoli

Megan je tada kršila kraljevske protokole, tvrdila je Kejt, a kršila ih je još nekoliko puta. Kejt je pokušala da objasni Megan nekoliko kraljevskih pravila, ali i tada je navodno izbila svađa.

Odlazak Megan i Harija

Ali to nije sve. Najveće napetosti nastale su zbog odluka Megan i Harija 2020. da se povuku sa svojih kraljevskih dužnosti. Time je nastao još veći razdor između Harija i Vilijama, ali navodno i između Megan i Kejt.

Smrt kraljice Elizabete II

Prema pisanju princa Harija njihovom, već lošem odnosu, naštetio je još jedan događaj, vezan za kraljicu Elizabetu II.

Kejt je s kraljicom bila izuzetno bliska, ali ipak su od nje zatražili da ne dolazi u Škotsku kada je stanje kraljice još uvek bilo neizvesno. Razlog tome bila je, kako tvrdi izvor blizak kraljevskoj porodici, Megan. Iz kraljevske porodice su smatrali kako ne bi bilo pravedno da Kejt poseti kraljicu, a Megan ne. Kejt je nakon toga bila ogorčena i ljuta na Markl jer je poslednje trenutke života kraljice htela da provede uz nju.

