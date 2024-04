PRINC HARI NE VERUJE DA NJEGOV BRAT OVO RADI S MAĆEHOM KOJA IM JE RAZORILA PORODICU: Jedna stvar ga BOLI do srži

Britanska kraljevska porodica poslednjih nedelja proživljava jako težak period. Nedavno je otkriveno da kralj Čarls i njegova snaja i buduća engleska kraljica, Kejt Midlton, istovremeno imaju rak.

Oboje su se zbog bolesti povukli sa svojih dužnosti, a teret su preuzeli njihovi supružnici, kraljica Kamila Parker Bouls i princ Vilijam.

Budući da je Kamila bila ljubavnica njegovog oca dok je bio u braku s njegovom majkom, princezom Dajanom, jasno je da su odnosi Vilijama i maćehe dugo vremena bili zategnuti, ali čini se da se to u ovim teškim vremenima promenilo.

"Nedavni događaji očito su jako zbližili Vilijama i Kamilu. Ostavljeni su da se brinu o kruni dok se kralj i princeza oporavljaju. Njihovi timovi će uže sarađivati kako bi koordinisali rasporede, a sigurna sam da su jedno drugom i emotivna podrška", započela je Dženi Bond, bivša kraljevska dopisnica za BBC.

"Njegova osećanja prema njoj bila su komplikovana, budući da je svedočio majčinoj nesreći u braku. Ali zrelost je sa sobom donela spoznaju da mu Kamila čini oca izuzetno srećnim... I princ sada zna da je ona ljubav njegovog života", dodala je.

Čarls je verovatno srećan zbog ove neočekivane novonastale povezanosti njegovog sina i supruge, ali jedna osoba, ako je verovati britanskim medijima, nije ni najmanje oduševljena.

Naime, The Mirror piše da princ Hari "ne veruje" u tu povezanost zbog razloga koji slama srca.

"Hari ne veruje u to da se Vilijam sad dobro slaže s Kamilom, on to doživljava kao izdaju. Šokiralo ga je kad je Vilijam shvatio da je Kamila zapravo draga žena, daleko od čudovišta kakvom su je smatrali kad su bili deca", ispričao je za The Mirror Tom Kvin, stručnjak za kraljevsku porodicu.

"Ona izuzetno dobro sluša i pokazuje saosećanje, a Vilijama je to prilično dirnulo. Hari s druge strane to vidi kao još jedan primer Vilijamovog popuštanja. Za Harija se stvari nikad nisu stvarno promenile otkako je njegova majka umrla", objasnio je.

"Za Harija je tad Kamila postala zla maćeha, i ona to još uvek jeste. To je jako tužno, ali pokazuje da je ogromna geografska udaljenost braće - Harija u Americi i Vilijama u Londonu - samo fizička manifestacija njihove emotivne udaljenosti", zaključio je.

