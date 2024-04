SRPSKI HARMONIKAŠ PAVLOVIĆ OTKRIVA TAJNE SVOG ZANATA: Instrumenti koštaju i do 30.000€, evo gde i kako se prave čuvene harmonike!

Harmonikaški virtuoz Jovan Pavlović je pre 25 godina otišao u Norvešku, završio muzičku akademiju i danas se profesionalno bavi muzikom, pa pored saradnje sa norveškim pank horom "Svartlamon" sa kojim je napravio obrade srpskih dečijih pesama koje su postale hit kako u Srbiji, tako i u Norveškoj, komponuje muziku za pozorišne predstave, svira sa velikim orkestrima svoje aranžmane koji su mešavina i balkanskog i tamošnjeg zvuka.

Pavlović, poznat i po tome što je svirao srpske pesme na venčanju norveške princeze, čitaoce Kurira vodi kroz uzbudljivu priču i ekskluzivno otkriva još jednu veliku tajnu svog "zanata".

Kako se ustvari pravi harmonika?

Kako kaže, sve je počelo na jednom od programa džez festivala.

- Kontaktirali su me pojedini direktori fabrika harmonika sa željom da se upoznamo, popričamo i saopštili su da bi mi rado pokazali kako funkcionišu njihove fabrike.

Kako navodi Pavlović, ovakve sastanke nije lako organizovati, a oni se ugovaraju i po nekoliko nedelja unapred, jer veliki broj ljudi dolazi u fabrike sa željom da kupe neke od novijih modela harmonike.

Ipak, vlasnica fabrike Pigini mu je ukazala posebnu čast.

- Frančeska Pigini je, zajedno sa svojim rođakom Federikom, vlasnica fabrike Pigini. U obilasku ove fabrike i uz praktična objašnjenja koja sam usput dobijao od Frančeske, shvatio sam da je građenje, odnosno pravljenje dobre harmonike jedan veoma kompleksan posao"

Pavlović objašnjava i kako izgleda unutrašnjost fabrike jednog delikatnog instrumenta kakva je harmonika.

- Ovde postoji pet različitih hala gde oko 50-oro ljudi radi vrlo konkretno svoj deo posla na izgradnji različitih delova harmonike. Neko radi samo klavijaturu, neko samo basove, neko radi samo na montiranju drveta a postoje i mašine koje “farbaju” i štimuju harmoniku na kraju celog procesa.

Interesantno je da se harmonike tradicionalno izrađuju u crnoj i crvenoj boji, ali Frančesca je profesoru Pavloviću otkrila da Šveđani sve češće naručuju ljubičaste, pa čak i zelene harmonike.

Pavlović govori i o poznanstvu sa šefom čuvene fabrike Scandalli, Mirkom Patrinijem. - Mirko Patarini je direktor fabrike Scandalli, koja ima veliku tradiciju i bila je svojevremeno veoma poznata na balkanskom tržištu, pogotovo među harmonikašima koji su svirali narodnu muziku. Mirko je pored toga sto je direktor, izvanredan izvođač koji se godinama školovao po inostranstvu. Kada me je primio u svoju fabriku ali mi je odmah na početku rekao da ima malo vremena jer mora popodne da ide za Brazil gde ce držati koncert i seminar. On je i direktor Svetske organizacije harmonike i veoma aktivan kao izvođač.

Različiti modeli harmonika

Ono što je veoma interesantno za priču oko izgradnje harmonika je da se harmonike za profesionalne harmonikaše rade po porudžbini.

- Koliko hoćeš da ima dirki? Koliko basova i registara? Koje registre želiš da napravimo za tebe? To su pitanja koja dobiješ kada želiš da kupiš novu harmoniku. Cene harmonika variraju od najjeftinijih za oko 500 evra do najskupljih koje koštaju preko 30.000 evra. Moja sadašnja harmonika je vrlo specifična jer ima poseban sistem u basu koji je, po priči Frančeske i Mirka, veoma teško izgraditi jer je potpuno van šablona koji oni koriste u izgradnji. Sedeo sam sa Mirkom nekoliko sati i proučavao, zajedno za njegovim glavnim majstorom, kako napraviti sličnu harmoniku, koja ima još bolji zvuk a da je još lakša od moje harmonike koja ima 14 kilograma.

Dogovor je da će uspeti da izgradi potpuno novu novu i bolju harmoniku, koja će definitivno biti lakša od one koju Jovan ima.

- Kada smo došli do priče o ceni završilo se sa ”For you my friend, special price!”, završava Pavlović.