"SPREMNA SAM ZA ODLAZAK, SAMO HOĆU MAMI DA OLAKŠAM" Glumica koju ceo svet obožava sve organizovala za svoju smrt

Glumica Šanen Doerti priprema se za odlazak, rekla je u svom podkastu "Let's Be Clear".

Zvezda "Beverli Hilsa" i "Čari" već se godinama bori s uznapredovalim rakom dojke, a sad je otkrila da se rešava svojih stvari kako bi svojoj mami Rouz olakšala situaciju. "Moj prioritet u ovom trenutku je moja mama. Znam da će joj biti teško ako umrem pre nje. Budući da će joj biti tako teško, želim da joj olakšam neke stvari. Ne želim da nakon toga zatekne gomilu stvari kojima mora da se bavi. Ne želim da ima četiri skladišne ​​jedinice pune nameštaja", objasnila je Doerti.

Zato je već sad počela da pregleda sve svoje stvari s planom da ih donira ili proda ako je reč o antikvitetima koje je godinama skupljala. Nedavno je otišla na jug u svoj dom u Tenesiju kako bi spakovala stvari nakon što je odlučila da odustane od svog sna o životu na tom imanju i udomljavanju konja.

"Kao da odustajem od sna"

"Dakle, bili smo u Tenesiju i tamo sam se pakovala. Bilo je jako teško i jako emotivno jer sam se osećala kao da odustajem od svog sna da izgradim to imanje, da izgradim kuću za sebe i kuću za moju mamu i da zatim proširim staju", objasnila je. "Pakovala sam se i počela da plačem... Osećala sam se kao da odustajem od sna. Šta je to značilo za mene? Je li to značilo da sam odustala od života? Mama mi je govorila da ne moram to da radim, a ja sam rekla - moram", rekla je kroz suze.

Sada kaže da joj je to donelo mir i da je shvatila da ne mora očajnički da se drži za stvari da bi nastavila da živi. "Mogu da pomognem konjima i bez imanja", kaže. Objasnila je da joj otpuštanje imovine i stvari pomaže da "iza sebe ostavi čistiju i lakšu tranziciju za porodicu".

(Kurir.rs/ Index.hr/ L. S)

Bonus video:

01:02 Glumica Šenon Doerti pre operacije na mozgu