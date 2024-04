RUGALI JOJ SE DA IZGLEDA KAO "DŽOKER IZ BETMENA": Zvezda kultne serije preduzela drastične mere i ovako svima ZAPUŠILA USTA (FOTO)

Kristin Dejvis, zvezda serije "Seks i grad", krajem 2021. godine bila je na meti korisnika društvenih mreža kada je objavljen prvi trejler za nastavak kultne serije pod nazivom "And Just Like That". Naime, kritikovana je zbog "zloupotrebe" filera koji su joj promenili izgled lica, pa su joj na Tviteru dali neslavni epitet "Džoker iz Betmena".

Kristin Dejvis (59) nije bila srećna zbog načina na koji su je tretirali mediji i korisnici društvenih mreža pre dve godine, pa je u intervjuu za "Sunday Times" rekla da joj se nije dopala pažnja koju je dobila, ali i njene koleginice Sara Džesika Parker i Sintija Nikson.

Iako njen lik u seriji ima problema sa starenjem jer nagovara Mirandu da ofarba sede kosu, u stvarnom životu Kristin Dejvis kaže da se paparaci svim silama trude uhvatiti što lošije fotografije 50-godišnjakinja na setu.

'Svi smatraju da mogu komentarišu što god da požele i da pišu kako im se dopada ili ne dopada naša kosa, naša lica, bilo šta... Došli smo do takve situacije da sam zanemela. Besna sam, a to ne želim, pa sam prestala da čitam komentare', rekla je Kristin Dejvis o kritikama koje je dobila nakon premijere 'I tek tako'.

'Svake nedelje su pisali o izgledu mog tela 'u obliku kruške', ali to mi tada definitivno nije bio kompliment. Izluđivalo me jer to tad nisam mogla to da sprečim, a ni sada nije ništa drugačije. Biću iskrena, osećam se tako da bi svima rekla 'Je*ite se. Je*bite se ljudi, uradite bolje ako mislite da možete.' Eto, tako se osećam. To je problem sa društvenim mrežama, jer ne znaš ništa o ljudima s druge strane. Oni su tu samo da bacaju 'bombe' koje će te povrediti. I to me ljuti", rekla je Dejvis.

Kako je Kristin često bila tema u medijima zbog izgleda lica, ipak je odlučila da odustane od filera i posle tretmana razgradnje vratila se potpunom prirodnom izgledu. Glumica je objavila fotografiju bez šminke. Ljudi su bili složni da sada izgleda fantastično da je Majka priroda ipak "majka".

"Gospode, sad je prelepa", "Ovo je dokaz da fileri ne urade ništa dobro", "Ženama kao Kristin koje su prelepe nisu potrebni botoks i fileri. Predivna je sada", "Dokaz da su ljudi lepši bez 'ulepšavanja", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Kristin Dejvis zajedno sa Sarom i Sintijom gledaćemo u trećoj sezoni "And Just Like That" koja se trenutno snima.

