POMIRENJE GODINE UPRAVO DOBILO NEVEROVATAN OBRT: Hari doneo ŠOK ODLUKU, a zbog onoga što zahteva svi su ostali apsolutno NEMI

Kejt Midlton i princ Vilijam sa jedne strane, a sa druge strane princ Hari i Megan Markl. Nakon što se prvo tvrdilo da neće doći uskoro do pomirenja braće, kako je između ostalih pisao The Sun, došlo je do preokreta, pa ima indicija da bi razmirice mogle da se reše. Pominju se izvinjenja, zahtevi, prepreke. Kako se porodični odnosi komentarišu u ovom momentu?

Princ Hari bi trebalo da dođe u London u maju, zbog 10 godina Invictus games, takmičenja čiji je pokrovitelj. Pretpostavlja se da bi moglo da dođe do susreta njega i Vilijama.

"Želi da se pomiri sa svojim bratom kako bi deca mogla da imaju neku vrstu veze, ali on i Megan i dalje misle da najpre od Vilijama i Kejt mora da stigne izvinjenje", rekao je autor i stručnjak za dvor Tom Kvin i napomenuo:

foto: Profimedia

"Hari je razgovarao sa prijateljima o svojoj tuzi što nema bliži odnos sa svojom bratanicom i bratancima ali ono što ga još više uzrujava jeste mogućnost da Lilibet i Arči nemaju bilo kakav odnos sa Šarlot, Džordžom i Lujem".

Podsetimo, princ Hari i Megan Markl imaju ćerku Lilibet Dajanu i sina Arčija Harisona. Kejt Midlton i princ Vilijam imaju ćerku Šarlot i sinove Džoržda i Luja

Megan Markl odbija da sa decom Arčijem i Lilibet dođe u London, kaže ovaj izvor i poručuje da su Kejt Midlton i princ od Velsa uputili ruku pomirenja da bi videli decu vojvotkinje i vojvode od Saseksa.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Hari je nagovestio da je spreman da oprosti ako dobije izvinjenje od svoje porodice, ali to se jednostavno neće dogoditi", tvrdi Kvin, piše Mirror.

Presudna stvar za pomirenje

Otkriveno je ove nedelje da su Kejt i Vilijam navodno pozvali Megan i Harija da dođu Britaniju, navodi pomenuti sajt. Da bi se to desilo, mora da se desi prelomna odluka - da vojvotkinja od Saseka odluči da sa decom dođe u London.

foto: Printscreen YT

Ričard Ficvilijams kaže za The Sun da bi zdravstveni problemi kralja Čarlsa i Kejt Midlton koji se bore sa rakom, mogli da okupe porodicu nakon "jednog od najgorih javnih kraljevskih razdora ikada do sada". Ali on tvrdi da će na kraju Megan odlučiti da li će sa Harijem i decom otputovati u Britaniju.

"Megan ima poslednju reč. Nema sumnje da Hari želi da pokaže da je veoma odan porodičan čovek, i da će porodicu staviti iznad svega. Megan očigledno nije oduševljena posetom Britaniji jer ovde nije popularna. Nije ni Hari, ali za njega je to drugačije. Ako Megan ne želi da dođe, niko ne može na to naterati. Male su šanse da Hari dođe sa decom, bez nje".

foto: Ulices Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Autor Omid Skobi koji je u knjizi "Endgame" izneo šokantne tvrdnje, kaže da Megan ne želi da se ikada vrati u Englesku, jer se tamo ne oseća kao kod kuće.

Megan možda i dođe u London?

Express međutim navodi da bi Megan Markl mogla da se pojavi na 10. godišnjici Invictus games, takmičenja koje je pre nekoliko meseci sa Harijem promovisala u Kanadi.

"Datumi i detalji se drže u strogoj tajnosti. I Hari i Megan navedeni su kao gosti i zakazan je govor, ali još je znak pitanja da li će se Megan pojaviti. Njeno ime je upisano olovkom kao TP (treba potvrditi).

foto: AP Seth Wenig copy

Porodični odnosi zakomplikovali su se nakon Megzita 2020. ali je i ranije bilo problema. Megan i Hari nekoliko godina sa decom žive u Kaliforniji, on retko dolazi u London, a i kada stigne, zadrži se kratko. Bio je u februaru u Londonu da bi se video sa ocem, ubrzo nakon što je Bakingemska palata saopštila da kralj ima rak. Podsetimo, Čarls III je pre toga u januaru imao operaciju zbog benignog povećanja prostate.

Kejt Midlton se bori sa kancerom, lečenje traje od kraja februara. Operisana je u januaru u istoj bolnici gde i Čarls III. Imala je tešku operaciju abdomena.

foto: Printscreen/Instagram

"Kejt definitivno ne želi izvinjenje, ali Megan definitivno želi. Vilijam misli da su problemi nevažni da bi se uznemiravali oko toga i ne može da razume zašto njegov brat ne može da preboli svađu koju mnoga braća prevaziđu. Megan i Hari su povređeni zbog načina na koji su se ophodili prema njima dok su bili zaposleni članovi kraljevske porodice, Vilijam i Kejt smatraju da su prema njima Megan i Hari loše postupali nakon što su otišli i nakon što je Hari obajvio memoare", kaže Kvin za Mirror.

"Hari se kaje zbog onoga što je rekao o Kejt"

Hari bi mogao da zažali zbog reči o Kejt Midlton u knjizi "Spare" koje po mišljenju Tese Dulpol nisu zastarele.

foto: Kirsty Wigglesworth / AFP / Profimedia

"Kad otkrijete da vaša snaja ima rak i napisali ste stvari koje ne mogu da se povuku, to je prilično bolno", rekla je za US Weekly i poručila: "Oni namerno kritikuju monarhiju, a zatim se nude kao alternativa monarhiji. Pa onda, kada je monarhija u problemima, pravimo neko poređenje. Mogu li Hari i Megan zaista da budu pozitivan primer sada?. Svakako će morati da paze na tajming sa bilo kakvim izjavama kako ne bi to izgledalo oportunistički".

