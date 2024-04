"NE DAO BOG DA PROGOVORIM": Saša Joksimović napustio "Igru sudbine" pa se tim povodom oglasio na mrežama i podigao NEVIĐENU BURU

NAKON DARKA TOMOVIĆA I ON OTIŠAO

Glumac Saša Joksimović napustio je seriju "Igra sudbine", a tim povodom se oglasio na mrežama.

Kako je Saša istakao, brojni njegovi fanovi su se pitali zbog čega ga nema više u pomenutoj seriji, a on je sada snimio video u kom je sve objasnio.

- Mnogi fanovi se pitaju i ljudi generalno gde sam u "Igri sudbine" i zašto me nema. Ne dao Bog da progovorim zašto me nema. Ali ti znaš, i znam ja, ti znaš da znam ja. Prosto me nema, vidimo se - rekao je Saša na Instagramu.

Inače, i glumac Darko Tomović doneo je odluku da napusti seriju "Igra sudbine" nakon tri i po godine.

Darko se juče oglasio na svom Instagram profilu gde je saopštio svojim pratiocima da više neće biti deo ekipe pomenute serije, a tom prilikom je otkrio i svoje razloge i opleo po kolegama.

- Najteži posao u karijeri iz više razloga uključuju saradnju sa kolegama glumcima i rediteljima, niti sa ljudima iz sektora fotografije, kostima i šminke. Sa njima je bilo lako i često zabavno. Njima želim uspeh i sreću u svemu što budu radili. Hvala im. A šta je bilo teško? Teško je bilo trpeti neprofesionalni odnos, osornost i bahatost "vrha piramide", sa navikama donesenim iz neke druge oblasti javnog posla koji ima koren na Ibarskoj magistrali. Pozdrav svima. Srešćemo se u nekoj drugoj priči - napisao je glumac Darko Tomović.

