DŽENIFER LOPEZ POKAZALA SVOJE ROĐENE SESTRE: Evo čime se bave, a sin jedne od njih deklarisao se kao TRANSRODNA OSOBA (FOTO)

Dženifer Lopez objavila je danas na Instagramu selfi na kojem je sa rođenim sestrama koje se ne viđaju tako često u javnosti. Sve tri izuzetno liče, a javnost o njenim najbližim rođakama zna sledeće detalje.

Lesli Lopez je starija sestra Dženifer Lopez. U emisiji Opre Vinfri 2022. otkrila je da je Džej Lo bila glavna među njima dok su odrastale odnosno da su sve ideje o zajedničkim aktivnostima bile njene. Našalila se da je Džej Lo zvezda, ali da je za nju i dalje mala sestra i "davež".

Lesli je takođe talentovana za pevanje, pojavila se kao operska pevačica u filmu "The Man in the Attic" 2021. Nastupala je u više od 25 mjuzikla i radila kao muzički pedagog. Muzičko obrazovanje stekla je na SUNY Purchase i Iona koledžu. Ima dvoje dece. Njen sin Brendon izjašnjava se kao transrodna osoba. Džej Lo je sestrića predstavila 2020. u filmu “Draw With Me".

Ćerka Džej Lo Ema je nebinarna osoba dok je ćerka Bena Afleka nedavno promenila ime u Fin.

Mlađa sestra Linda je novinarka koje je radila na radiju i televiziji. Pre 23 godine dobila je nagradu New York Emmy za jutarnji informativni program dok je vodila WB 11 Morning News. Objavila je 2020. knjigu “AOC: The Fearless Rise and Powerful Resonance of Alexandria Ocasio-Cortez". Pojavila se u filmu “Draw with Me” i radila kao producent na dva ostvarenja. Sarađivala je sa Džej Lo na filmu “Hustlers". Ima ćerku Lusi, piše today.com.

