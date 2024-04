NI SUVO BOGATSTVO IM NIJE KUPILO SREĆU: Razvodi se unuka NAFTNOG MAGA koji je svojim potomcima ostavio ČISTO PROKLETSTVO (FOTO)

Foto: Nassou.fr / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ajvi Geti, unuka legendarnog američkog naftnog magnata Džona Pola Getija, i njen suprug, fotograf Tobajas Tobij Engel, okončavaju svoj brak nakon manje od četiri godine, izveštava "Daily Mail". Ajvi je već u januaru ove godine podnela zahtev za razvod, a pre nego što su se venčali, par je potpisao predbračni ugovor kako bi osigurali finansijsku sigurnost mlade umetnice.

Ajvi i Tobajas imali su intimnu, privatnu ceremoniju u decembru 2020, a godinu dana kasnije održali su raskošnu, luksuznu svadbu u San Francisku u vili porodice Geti.

foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ovo je sve o čemu sam ikada sanjala i više od toga. Ludo je kada se nešto tako magično ostvari jer ste razmišljali o tome, ali zapravo niste mislili da će se stvarno dogoditi. Čuda se dešavaju", rekla je tada 29-godišnja manekenka i umetnica za "Vogue".

Nažalost, lepa riđokosa dama ubrzo je naišla na nevolje u raju, a velika ljubav je došla do kraja, iako za sada nije poznato zbog čega.

Podsetimo, porodica Geti spada u red najbogatijih porodica planete, a njihova istorija datira od 18. veka kada ova dinastija škotsko-irskog porekla počinje svoj uspon do vrha. Ipak, uz uspeh, slavu i bogatstvu stiglo je i takozvano "prokletstvo", odnosno smrti, tragedije i uništenje koja prate dinastiju na svakom koraku.

Ajvin otac Džon Gilbert umro je 2020, u 52. godini; on je pronađen mrtav u luksuznom hotelu "Ema" u centru San Antonija. Džon je umro samo dva meseca nakon smrti njegove majke i pet godine nakon mučne smrti svog starijeg brata Endrjua. Endrju Geti pronađen je mrtav 31. marta 2015. u svojoj kući na Beverli Hilsu, a pronašla ga je njegova bivša devojka, golog od struka naniže, okruženog lokvom krvi. Kao uzrok smrti nadevedana su srčana oboljenja i upotreba droge.

foto: Ivy Getty/Instagram John Gilbert Getty

Inače, Endrju je proveo skoro 15 godina života radeći na horor filmu "Zlo u meni" koji je objavljen nakon njegove smrti. Protagonista u filmu brutalno ubija sve koje voli, a porodični prijatelj istkao je da je ostvarenje zasnovano na "moćnim, bolesnim, izopačenim snovima" koje je Endrju imao kao dečak.

"Moj otac je bio sjajan, najkul čovek koji je ikada rođen na ovoj planeti, a ja ću zavek biti najponosnija ćerka, Toliko te volim, tata", napisala je Ajvi na Instagramu. Ona je nakon smrti svog oca istakla i da primećuje da je javnost stalno fokusirana na tragedije njene porodice.

"Ali, tragedija nije jedinstvena samo za porodicu Geti. Sve nas to pogodi u nekom trenutku. Moja čaša je do pola puna. Mislim da je našoj generaciji data posebna prilika da činimo dobro u svetu i mi nameravamo da to iskoristimo", dodala je Ajvi.

Inače, iako je Ajvi imala blizak odnos sa ocem, ona nije imala lako detinjstvo.

"Džon Gilbert Geti je bio disfunkcionalan roditelj, toliko da je njegova majka En uzela Ajvi da je odgajaju ona i njen muž Gordon. Bila je to kao moderna verzija sirote male bogatašice. Ajvina majka takođe nije bila previše prisutna u njenom životu", rekao je izvor.

foto: Printscreen/ Intagram/ Ivygetty

Da stvari budu komplikovanije, njen deda Gordon vodio je tajni, dvostruki život - imao je ljubavnicu sa kojom je čak dobio i tri ćerke. On ih je javno priznao 1999. godine, nakon što su Nikolet, Kendal i Aleksandra na sudu zahtevale da budu priznate kao Geti.

Neimenovani prijatelj blizak porodici istakao je za medije da Getijeve prati prokletstvo zbog novca starijih generacija. "Govorimo o novcu stare generacije, tako da imate demone i duhove koji se prenose sa generacije na generaciju. Deca to nisu zaradila. Mnogi od njih su bili u velikom iskušenju zbog droge. Gajim nadu za najmlađe jer postoji distanca između njih i starca (Džona Pola)", rekao je on.

( Kurir.rs / Wanted / T.B. )

Bonus video:

02:51 ŠERIF KONJEVIĆ PODRŽAO HARISA DŽINOVIĆA: Kolege komentarišu njegov razvod, a imaju mnogo gore probleme u životu