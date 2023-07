PROKLETSTVO KOJE IH PRATI LEDI KRV U ŽILAMA I NE PRESTAJE VEĆ 70 GODINA: Najbogatija porodica na svetu obeležena JEZIVIM NESREĆAMA

Porodica Geti spada u red najbogatijih porodica planete, a njihova istorija datira od 18. veka kada ova dinastija škotsko-irskog porekla počinje svoj uspon do vrha. Krajem 19. veka ušli su u naftnu industriju, da bi u godinama koje dolaze zgrnuli ogromno, praktično nepotrošivo bogatstvo, koje je u porodici i dan danas, no uz novac, stiglo je i prokletsvo...

Smrti, tragedije i uništenje prate porodicu Geti na svakom koraku, pa nije ni čudo što je reč "prokletstvo" usko vezano za njih. Legenda o njihovoj lošoj sreći ponovo je oživrla 2021. kada je Džon Gilbert Geti pronađen mrtav u luksuznom hotelu "Ema" u centru San Antonija.

Penzionisani detektivi su istakli da su detalji o njegovoj smrti "zakopani" veoma brzo, te da su se porodica i vlasti pobrinuli da javnost o ovome ne sazna ništa osim osnovnih činjenica.

Džon Gilbert je bio unuk naftnog magnata Džona Pola Getija i naslednik bogatstva od 5 milijardi dolara, a umro je u 52. godini, samo dva meseca nakon smrti njegove majke i pet godine nakon mučne smrti svog starijeg brata Endrjua. Endrju Geti pronađen je mrtav 31. marta 2015. u svojoj kući na Berli Hilsu, a pronašla ga je njegova bivša devojka, golog od struka naniže, okruženog lokvom krvi. Kao uzrok smrti nadevedana su srčana oboljenja i upotreba droge.

Inače, Endrju je proveo skoro 15 godina života radeći na horor filmu "Zlo u meni" koji je objavljen nakon njegove smrti. Protagonista u filmu brutalno ubija sve koje voli, a porodični prijatelj istkao je da je ostvarenje zasnovano na "moćnim, bolesnim, izopačenim snovima" koje je Endrju imao kao dečak.

"Moj otac je bio sjajan, najkul čovek koji je ikada rođen na ovoj planeti, a ja ću zavek biti najponosnija ćerka, Toliko te volim, tata", napisala je Ajvi, ćerka Džona Gilberta, na Instagramu. Ona je nakon smrti svog oca istakla i da primećuje da je javnost stalno fokusirana na tragedije njene porodice.

"Ali, tragedija nije jedinstvena samo za porodicu Geti. Sve nas to pogodi u nekom trenutku. Moja čaša je do pola puna. Mislim da je našoj generaciji data posebna prilika da činimo dobro u svetu i mi nameravamo da to iskoristimo", dodala je Ajvi.

Kako je sve počelo?

Džon Pol Geti je pored Ajvi imao još više od 40 potomaka, a sve su to njegovi praunuci... Između ostalih tu su i neka prepoznatljiva imena iz sveta šoubiznisa: August Geti (27), stilista holivudskih zvezda, muzičarku Izabel Geti (26), dizajnerku Nataliju Geti...

On je od prezimena Geti napravio ono što je danas, bio je svojevremeno najbogatiji čovek sveta, a umro je 1976. godine ostavivši za sobom disfunkcionalnu porodicu opterećenu problemima sa otmicama, predoziranjem narkoticima, nedozvoljenim poslovima i brojnim intimnim skandalima. Priča se da je bio škrt, hladan čovek koji se ženio pet puta, a imao je pet sinova koje je dobio sa četiri različite žene.

Njegov najmlađi sin Timoti umro je od tumora na mozgu kada je imao samo 12 godina. Njegov najstariji sin Džordž izbo je sebe viljuškom dok je bio pod dejstvom droge i alkohola. Drugi sin Džon Pol Geti II postao je zavistan od heroina, baš kao i njegova druga supruga Talita, koja je i umrla od predoziranja. Njegovog sina, 16-godišnjeg Džona Pola III, 1973. kidnapovali su italijanski mafijaši koji su mu odsekli deo uha i poslali njegovom dedu uz zahtev za otkupninu od 2, 2 miliona dolara, što je on u početku odbijao.

Iako je na kraju oslobođen, Džon Pol Geti III nikada nije preboleo ovu traumu, završivši kao narkomanski zavisnik. Godine 1981. doživeo je moždani udar, ostavši slep, nepokretan i nem, a ostao je vezan za invalidiska kolica sve do svoje smrti 2011. godine u 54. godini. Imao je samo jedno dete - Baltazara Getija (46) koji je jedan od najuspešnijih potomaka Getija, zajedno sa svojim ujakom Markom Getijem (61), koji je osnivač fotografske agencije Getty Images.

Demoni starih generacija koji se prenose novcem

"Govorimo o novcu stare generacije, tako da imate demone i duhove koji se prenose sa generacije na generaciju. Deca to nisu zaradila. Mnogi od njih su bili u velikom iskušenju zbog droge. Gajim nadu za najmlađe jer postoji distanca između njih i starca (Džona Pola)", rekao je blizak prijatelj porodice.

Čak ni gore pomenuta Ajvi nije imala lak život, sudeći po svedočenju ljudi upućenih u njeno detinjstvo.

"Džon Gilbert Geti je bio disfunkcionalan roditelj, toliko da je njegova majka En uzela Ajvi da je odgajaju ona i njen muž Gordon. Bila je to kao moderna verzija sirote male bogatašice. Ajvina majka takođe nije bila previše prisutna u njenom životu", rekao je izvor.

Da stvari budu komplikovanije, njen deda Gordon vodio je tajni, dvostruki život - imao je ljubavnicu sa kojom je čak dobio i tri ćerke. On ih je javno priznao 1999. godine, nakon što su Nikolet, Kendal i Aleksandra na sudu zahtevale da budu priznate kao Geti.

Nats, odnosno Natalija Geti, je jedna od retkih sa prezimenem Geti iz nove generacije potomaka koja je u javnost dospela zbog potresnih detalja. S druge strane, mnogi tvrde da je inspirativna i hrabra, te da je neko ko je uspeo da pobedi svoje demone.

Nats se 2021. udala za transrodnu Jutjuberku Žiži Gordžes, istakavši da joj je ljubav sa ovom Kanađankom spasila život.

Inače, Nats je nedavno objavila zastrašujuće fotografije iz svije prošlosti kada je imala samo 36 kilograma zbog anoreksije, a kada je bila na ivici smrti. "Shvatila sam da nikada nisam razumela koliko sam zaista bolesna. Gledam unazad i vidim verziju sebe bez duše. Bile su mi potrebne godine da se oporavim i to je svakodnevna borba. Odbijam da dozvolim svojim demonima da me vrate u to mesto tame. Neprestano radim da bih živela u svetlosti i ljubavi", napisala je.

(Kurir.rs/Blic žena)

