"SVAKI PUT KAD BIH SE ŽALILA NA BOL, REKLI BI MI DA SU SVE UČINILI" 6 godina nakon operacije TUMORA NA MOZGU dočekala je LOŠA VEST

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Američka novinarka Marija Menounos progovorila je o tome kako je lekarima promakao njen tumor pankreasa pre nego što joj je dijagnostikovan u drugom stadijumu, dok je bila po drugi put trudna.

45-godišnja Marija izjavila u potkastu "Not Skinny But Not Fat Dear Media" da se njen tumor udvostručio u periodu od samo dva meseca i da je tek nakon što je bila podvrgnuta magnetnoj rezonanci celog tela, dobila tačnu i jasnu dijagnozu.

"Kad su pronašli tumor na MRI-u, rekli su: 'Možemo li da se vratimo i uzmemo zapise i pogledamo snimku iz novembra?' Kladim se da je bio tamo. I bio je. U tom trenutku je bio veliki dva centimetra i do trenutka kada su ga otkrili bio je velik gotovo četiri centimetra, udvostručio se u veličini za dva meseca", ispričala je Marija.

Uoči dijagnoze koju je dobila, Marija je u stomaku osećala hroničan bol.

"Imala sam jak proliv mesec i po dana. Uradila sam sve analize stolice, bile su negativne, ništa loše. Otišla sam i uradila CAT snimak, rekli su: 'Dobro si'. Ali moji su bolovi trajali i svaki put kad bih se požalila na bol, moj lekar je rekao: 'Uradili smo sve analize'."

Marija je i ranije ove godine otkrila više detalja o svojoj borbi s rakom, ali srećom, ipak je otkriven dovoljno rano da nije bila podvrgnuta daljem lečenju poput hemoterapije ili zračenja.

Prethodno je izjavila za magazin People da je zbog straha za zdravlje pala u očaj i da se u početku bojala da neće poživeti dovoljno dugo da upozna svoju ćerkicu.

"Kada se susrećete s potencijalnom smrtnom kaznom, sve se menja", priznala je tada.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

09:44 LEKARI U NIŠU IZVELI ČUDO: Milici u osmom mesecu otkriven tumor, na respiratoru rodila ćerkicu na kom je primila i hemioterapije