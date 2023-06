OSVOJILI SMO 2.000.000 € NA LOTOU, SAD SMO SPALI NA SAMO 8: Evo zašto je naš bajkovit brak propao i pretvorio se u TRAGEDIJU

Preuređena štala Lare Grific bila bi dom iz snova svakog dobitnika na lutriji. Drveni podovi vode do ogromne i prozračne dnevne kuhinje sa granitnim radnim ostrvom i pločicama od škriljevca.

Mulberi tašna postavljena na radnoj površini, a dva psića, dovoljno mala da stanu u nju, prate Laru dok prolazi kroz imanje u Jorkširu vredno 795.000 funti koje su ona i njen suprug Rodžer kupili 2006. od novca osvojenog na lotou, u iznosu od 1,8 miliona funti.

„Ovo je zaista bila kuća naših snova“, kaže majka dvoje dece Lara (43). „Bili smo apsolutno oduševljeni što smo mogli da kupimo ovako nešto. Ko ne bi bio? Divno je.“

Kada je par kupio ovu kuću za 670.000 funti - sa gomilom novca koja je ostala - trebalo je da budu snabdeveni doživotno. Samo kamata na pobedu u jednom trenutku im je donosila 340 funti dnevno.

Rodžerov sjajni novi porše kabriolet vredan 28.000 funti bio je parkiran pored Larinog leksusa 4k4, u kojem je vozila ćerke Rubi (9) i Kiti (6), u privatnu školu koju su plaćali 10.000 funti godišnje.

Šta bi moglo poći po zlu? Pa, sve, zapravo.

„Kao da je novac od lutrije bio proklet“

Porše je nestao, sa Rodžerom u njemu - šest godina nakon njihove pobede - pošto je Lara preko mejlova koje je pronašla na njegovom kompjuteru saznala da je zainteresovan za drugu ženu - što on poriče. Ovo je značilo kraj njihovog nekada srećnog 14-godišnjeg braka - koji su već bili oskrnavili konstantnim svađama oko novca.

Bilo je loše procenjenih investicija i poslovnih poduhvata - a par je patio od obične loše sreće. Njihovu kuću je 2010. pogodio požar. Ponekad je izgledalo kao da je novac od lutrije proklet.

Zatim, nedelju dana nakon što se iselio iz porodične kuće, Rodžer je sve šokirao - svaki peni njihovog bogatstva je nestao. Što je još gore, bili su već u dugovima, a svoj dom iz snova morali da stave pod hipoteku zbog propalog spa biznisa koji su osnovali novcem od lutrije.

„Većina ljudi na neki način završi u gorem položaju, a niko nema empatije jer ste osvojili novac umesto da ga zaradite. Nisam se čak ni vratila na početak, mnogo mi je gore nego pre pobede“, kaže Lara.

Rodžer je vodio sve finansije i investicije, ostavljajući Laru — koja priznaje da je potpisala finansijske dokumente, a da ih nije dobro pročitala, a kamoli da ih razume - da vodi spa centar.

„Prekasno sam saznala da je sve uništio, a sada sam primorana da živim sa posledicama njegovih odluka“, kaže ona.

Imali pa nemali - kako sad žive Lara i Rodžer

Znak za prodaju sada visi ispred njihove kuće iz snova. Ako imovina uskoro ne bude prodata, biće vraćena u posed i Lara će morati da se preseli kod svoje mame Norme (76), koja pomaže ćerki i emocionalno i finansijski.

Što se tiče Rodžera (42) otkrio je za novine da je švorc, sa samo 7 funti u džepu, i da takođe preživljava na račun mame i tate. Okrivljujući recesiju i bankarsku krizu bivši IT menadžer je rekao: „Imao sam sve, ali više ne. Stidim se da ovo kažem, ali nisam bio dovoljno pametan da to uspe.“

Kao rezultat toga, njegova bivša supruga Lara morala je da rasproda svu svoju dragocenu imovinu, uključujući svoju kolekciju dizajnerskih tašni finansiranu lutrijom, kako bi pomogla u da prehrani decu, koja sada pohađaju državnu školu.

Da bi zaradila za život, ona sve raspoložive sate radi kao tehničar za lepotu u spa centru koju je par nekada posedovao, ali su bili primorani da prodaju nakon što su izgubili najmanje 500.000 funti.

Sve veće siromaštvo bi bilo podnošljivo, kaže Lara, da su se ona i Rodžer suočili sa tim zajedno, ali dobitak na lutriji ga je pretvorio u stranca za nju. I uništio njihov brak.

Život pre džekpota

„Udala sam se za Rodžera jer je bio veoma ljubazan i pažljiv. Čuvao me i obožavao naše devojčice — bio je sjajan tata“, kaže Lara, ćerka zamenika direktora, koja je upoznala Rodžera kada su oboje bili studenti na Univerzitetu Lankaster. Venčali su se 1997. godine.

„Na našu desetu godišnjicu braka poslao mi je čestitku, rekavši kako je ponosan što smo tako sjajan tim, kako me voli sve više sa svakom sekundom koja je prošla. Pogledaj nas sada. Razgovaramo samo putem sms-a.“

Pre pobede, kaže Lara, jedva da su se svađali. Rodžer, je imao uspešnu karijeru kao globalni menadžer u firmi za zapošljavanje, dok je Lara radila kao profesorka umetnosti na lokalnom koledžu.

Njihovo prvo dete, Rubi, imala je 22 meseca kada je Rodžer osvojio džekpot od 1,8 miliona funti 2005. Trošio je tad 2 funte svake nedelje.

„Rodžer je uvek govorio da će jednog dana dobiti na lutriji i da će to biti njegov penzioni fond, ali kada se to zaista desilo bio je šok“, kaže Lara. „Naravno da je bilo uzbudljivo, to je ono o čemu svi sanjaju, zar ne? Ali gledajući unazad, tada su počele sve naše brige. Oboje smo iz dobrih porodica i dobro smo obrazovani, ali nismo bili bogati i nismo imali pojma kako da upravljamo tako velikom količinom novca.“

Na šta su odlazile pare

Rodžer i Lara su javno prihvatili svoj ček, uz obavezno otvaranje šampanjca, i vratili se u Jorkšir sa više novca nego što su znali šta potroše. „Novac je izazvao mnogo sporova od samog početka. Rodžerova ideja je bila da oboje napustimo posao i da živimo od osvojene lutrije, trošeći vrlo malo novca, ali ja sam oduvek bila radoholičar i nisam htela da odustanem od toga“ – kaže Lara.

Nepotrebno je reći da Lara žali za nekim njihovim razmetanjima. To uključuje odmor u hotelima sa sa pet zvezdica u Dubaiju, Njujorku, Majorci i Monaku – uvek u biznis klasi – i Rodžerova kolekcija farmerki od 300 funti po paru i odela od 500 funti za isticanje njegovih sveže izbeljenih zuba i lica sa botoksom.

Lara je kupovala nakit, odeću i vrhunski nameštaj za njihov dom, kao i dovoljno dizajnerskih torbi da popuni radnju, ali ona insistira da su to bili „investicioni“ komadi — i svi su sada prodati.

„Zapravo, nije bilo tako fantastično da možemo da platimo šta god želimo. Osećali smo se uplašeno. Stalno razmišljate „Da li je ovo pogrešno? Hoćemo li ga izgubiti? Da li je ovo ispravna odluka? Koliko dugo će trajati?“ Uvek smo bili pod stresom“, kaže Lara.

„Bili smo toliko očajni da to ne zabrljamo, i veoma je teško kada imate savetnike koji vam dolaze u svojim sjajnim odelima i brzim automobilima, a kojima treba da verujemo.

Ona dodaje: „Rečeno nam je da ne stavljamo sva jaja u jednu korpu, pa smo odlučili da investiramo u imovinu i posao. Mislili smo da radimo sve kako treba. Pratili smo pravila, ali mislim da je Rodžeru bilo nemoguće da filtrira sve informacije i mislim da nije bio baš dobar u izbacivanju svog ega iz jednačine. Kada bi ga pozvali da igra golf ili u izlazak, mislio je da su mu prijatelji, a ako bih mu rekla da samo žele novac, on bi se naljutio na mene, govoreći da vređam njegovu sposobnost da proceni ljude.“

Par je kupio kuću iz snova i dve nekretnine za iznajmljivanje i investirali su na berzi. Uložili su 200.000 funti u osnivanje kozmetičkog salona.

Rodžer je napustio svoj posao vredan 38.000 funti godišnje kako bi se posvtio porodici, upravljao njihovim investicijama i počeo da oživljava svoje tinejdžerske snove o rok zvezdi. Dao je 4.000 funti na nove gitare i 25.000 funti na snimanje ploče sa bendom u kojem je svirao na univerzitetu. Prodat je u samo 600 primeraka.

„Nismo imali pojma da dolazi recesija“, kaže Lara. „Radila sam stalno, do 21 ili 22 sata uveče, pokušavajući da razvijem naš spa, ali novac je samo odlazio.

Kriza kod kuće

„Rodžer je napustio posao i ja bih se vratila kući iscrpljena, da nađem decu koja su još uvek budna, obično gledajući video snimke njihovog oca kako svira gitaru ili bubnjeve, na šta bih ja rekla: „Zašto, dođavola, nisu u krevetu?“ – kaže Lara.

„Rodžer je bio briljantan sa decom, ali sam mu se zamerila što je kod kuće i nastavila sam da insistiram da nađe posao, posebno pošto sam bila toliko zauzeta na poslu da nisam imala vremena ni za pauzu za ručak.“

Njihov brak je dodatno zapao u krizu kada se Larin otac Stjuart (71) razboleo, a zatim umro 2009. Potom se desila katastrofa u novogodišnjoj noći 2010, kada je požar — koji je izbio u pomoćnoj prostoriji njihove kuće — zahvatio celo imanje.

Par je bio nedovoljno osiguran i imali su dodatne troškove plaćanja privremenog smeštaja za sedam meseci koliko je bilo potrebno da se njihov dom renovira.

Dva meseca nakon što se vratila, Lara je otkrila mejlove u kompjuteru svog muža – njene sumnje su se probudile kada je Rodžer pokušao da je spreči da ga koristi.

„Bio je to najgori trenutak u mom životu“, kaže ona. „U arhivi sam pronašla razgovor između Rodžera i muškog prijatelja. Moj muž je tražio telefonski broj žene i izgledalo je da ga njegov prijatelj ohrabruje. Raspala sam se i nazvala Rodžera za objašnjenje.

Rekao je: „S kim si razgovarala?“, a ja sam odgovorila: „Čitam tvoje imejlove“. Sve što je rekao bilo je „s***“. Nije bilo izvinjenja, ništa.

Za deset minuta se vratio kući. Prošao je pravo pored mene u svoju kancelariju i počeo da pakuje torbe. Vikao je na mene, govorio mi da sam idiot i patetična, a onda je samo otišao.

„Bila sam histerična. Pokušala sam da ga pozovem, ali njegov telefon je bio isključen, a kada sam pokušala da ga kontaktiram na Fejsbuku, blokirao me je. Ne znam da li je imao aferu ili ne jer nije hteo da mi kaže. Još uvek ne znam jer odbija da priča o tome.“

„Da mi je rekao „Vidi, nesrećan sam, osećam se necenjeno“, mogli smo da poradimo na tome. Možda sam bila užasna prema njemu, ali bih mu sve oprostila jer sam ga volela. Ne verujem u razvod, porodica mi je sve.

„Sat vremena nakon što je otišao, poslao mi je poruku u kojoj je rekao da se stidi sebe, a zatim je nestao na tri dana. Nisam znala gde je, šta radi ili s kim bi mogao biti.

„Nisam znala šta da mislim. Bila sam sigurna da će svakog trenutka doći, lupiti vratima i reći: „Izvini, molim te oprosti mi“ – ali nije, samo je nestao.“

Nedelju dana kasnije Rodžer se vratio kući, ali ne zbog pomirenja kojem se Lara nadala. „Rekao je da nije srećan i da nije bio srećan neko vreme. Rekao je da mu je drago što sam našla mejlove jer mu je to dalo izgovor da me ostavi“, plače Lara.

„Onda, nakon što mi je ovo rekao, rekao je: „Želim da se vratim kući jer imamo još veće probleme, probleme za koje ne znaš. Švorc smo i ne mogu sebi da priuštim da živim negde drugde.“

Šokirana i preplavljena besom, Larin odgovor je bio: „Preko mene mrtve“.

„Nije bilo kajanja ili krivice. Dakle, ne, u ovim okolnostima, ne bih mu dozvolila da ostane“, kaže Lara.

Nedelju dana kasnije ponovo su se sastali da razgovaraju o stvarima. „Optužio me je da sve kontrolišem i da sam jadna“, priseća se Lara. „Rekao je da se plaši da dođem kući s posla jer sam menjala raspoloženje u kući.

„Onda je rekao: „Ne vraćam se. Ne volim te više.“ – Bila sam izbezumljena.“

Od tada, par jedva da razgovara. Njihova starija ćerka Rubi je toliko uznemirena razvodom da odbija da vidi oca. Lara pravi planove za porodicu bez njega.

Šta kaže Rodžer?

Rodžer Grifitc, koji sada živi sam u Harogejtu i vozi pozajmljenu mazdu, rekao je da se „stidi“ mejlova koje je njegova bivša žena pronašla na njegovom kompjuteru, ali je negirao da je bio neveran i odbio je da dalje priča o svom privatnom životu.

Rekao je da je prihvatio odgovornost za finansijsku situaciju, ali je objasnio da Lara nikada nije pokazivala veliko interesovanje za sastanke sa njihovim savetnicima i računovođama – da je to radije prepuštala njemu.

„Lara je briljantna majka i bila mi je divan partner. Mejlovi nisu okončali naš brak, ali su bili katalizator. Naš brak je već neko vreme išao po zlu i tenzija oko naše finansijske situacije nije pomogla“, rekao je.

„Tačno je reći da je dobitak na lutriji uticao na naš odnos negativno. Ranije smo bili tim, išli paralelnim stazama, a posle smo počeli da se vučemo u potpuno drugim pravcima. Naša priča je zaista opomena. Oboje smo dobro obrazovani ljudi koji su naporno radili da bi naša preduzeća bila uspešna. Ako se nama ovo može desiti, može se dogoditi svakome.“

Zanimljivo je da Lara kaže da ne žali zbog dobitka na lutriji. Ona samo želi da je ishod bio drugačiji. Ona za to krivi Rodžera, a ne recesiju.

„Samo se izvukao, ostavivši mene da se nosim sa haosom“, kaže ona. „Osećam se kao Doroti u Čarobnjaku iz Oza kada povuče zavesu i otkrije da svet uopšte nije magičan i da je Čarobnjak samo neki glupi momak.“

