KANJE REŠIO DA SE OPROBA U INDUSTRIJI FILMOVA ZA ODRASLE: Nakon niza šokantnih poteza, reper odlučio da obrće pare u NOVOM BIZNISU

Prema najnovijoj informaciji TMZ-a, religiozna era kontroverznog Kanjea Vesta se završila. Naime, slavni reper pokušava da pokrene "Yeezy Porn", studio koji bi se bavio snimanjem filmova za odrasle.

- "Već neko vreme razmišlja o toj ideji i čini se da je "konačno spreman za to" - rekao je Vestov predstavnik TMZ-u.

foto: Printscreen/Instagram

Kako bi pokrenuo što uspešniji novi biznis, Vest je u kontaktu s bivšim suprugom porno zvezde Stormi Danijels, Majkom Mozom, koji je filmski producent u industriji filmova za odrasle, a on bi imao ulogu glavnog voditelja njegovog novog projekta.

foto: GAMR/KHROME / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ako bude sve išlo "po planu", najnoviji poduhvat ovog slavnog muzičara mogao bi da oživi već ovog leta. Prema izvorima bliskim reperu, on već neko vreme razmišlja o ideji pokretanja vlastitog pornografskog studija i brenda - a sada nam je rečeno da se čini čvrsto spreman za to jer su on i njegovi partneri u poodmaklim pregovorima.

foto: LESE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Koliko god je ovaj Kanjeov plan za neke šokantan, ranije je reper priznao da mu je pornografija "uništila brak" s bivšom suprugom Kim Kardašijan, s kojom ima četvoro dece.

- Holivud je ogroman bordel. Pornografija je uništila moju porodicu - napisao je na Instagramu u septembru 2022. godine i naglasio da se bori sa zavisnošću od pornografije, koju, prema njegovim riječima, Instagram promoviše.

foto: Profimedia

Međutim, razmere Vestove zavisnosti izašli su na videlo mesec dana kasnije kada je na Jutjubu podelio video na kojem pokazuje Adidasovim rukovodiocima porno film tokom jednog poslovnog sastanka. U to vreme izašao je i tekst Rolling Stonea u kojem se navodi da je ovaj dobitnik Gremijaa pokazao osoblju svoje firme Yeezy eksplicitne fotografije i videe Kim Kardašijan, od koje se razišao 2021. godine, nakon šest godina braka.

foto: Backgrid/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bivša radnica prisetila se neprijatnog trenutka tokom razgovora za posao 2018., kad joj je Kanje pokazao "vrlo otkrivajuću i ličnu" fotografiju svoje supruge.

Tokom proteklih nekoliko godina, Vest je neretko kritikovao svoju bivšu zbog njenih "preterano seksualizovanih" fotografija namenjene promociji njenog brenda Skims, a koje često uključuju sićušne bikinije.

S druge strane, nimalo mu ne smetaju odevne kombinacije njegove trenutnw supruge, Bjanke Ćensori. Čak, poznati reper čak nastavlja da promoviše njenu golotinju prozirnom i oskudnom odećom. Uz to, oštro je osudio obožavatelje koji su ga prozvali da ima dvostruke standarde prema australijskoj lepotici i bivšoj supruzi, rekavši im da se "je**".

( Kurir.rs / Jutarnji.hr / T.B. )

Bonus video:

