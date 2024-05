"ODRASLA SAM POD ŠATOROM" Iako su svi bili protiv, Anđelka Prpić pre 10 godina uradila po svom "MENI JE TAJ NAŠ MENTALITET U DNK"

Glumica Anđelka Stević Žugić, publici je dobro poznata pod prezimenom Prpić, ostvarila je brojne role u popularnim ostvarenjima, a njen put nije bio nimalo lak.

foto: Contrast Studios

Na samom početku ova umetnica radila je kao voditeljka jedne od najčuvenijih emisija. Reč je o kultnom šou programu "48 sati svadba", koji je glumica vodila pre 10 godina.

Uprkos tome što nije imala podršku uradila po svom

Simpatične dosetke i šarmantni mladenci obeležili su ovu emisiju, a Anđelki su pružili priliku da pokaže koliko različitih kola ume da igra.

foto: Printscreen

- Radila sam emisiju ’48 sati svadba’, i to sam radila jedno leto. Sve kolege koje su me savetovali i želeli mi dobro, svi su bili protiv toga. Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu šta ćemi to, to je ‘treš’. Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, Moravac, Vlaško. Ja to ne bi imala gde više da pokažem, a znam sve da ih igram - ispričala je Anđelka jednom prilikom, pa je dodala:

foto: Printscreen YouTube

- Znam i Moravac, i Vlaško, Užičko, sve. Vlaško kolo je ozbiljan kardio. Na tim svadbama na kojima sam bila kao klinka, jer sam praktično odrasla pod šatorom, sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom su mi ispod šatora. Ja sam ih uvek pitala: ‘Da li ste me vodili negde drugde, o čemu se radi?’ Vodio me tata i na Marakanu, to su neke uspomene koje vučem, da ne kažem traume.

Mama po drugi put

Anđelka Prpić sa suprugom foto: Damir Dervišagić

Podsećamo, glumica se prošle godine po drugi put ostvarila u ulozi majke. Ona je dobila naslednicu Čarnu sa svojim sadašnjim suprugom. Iz prethodnog braka ima sinu Jakšu.

(Kurir.rs/I.M.)

