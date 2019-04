DIGITAL DAY U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU: Očekuju vas brojna predavanja, paneli i diskusije

How do you trust? glavno je pitanje, i slogan, ovogodišnje Digital Day konferencije.

Kako veruješ brendu?

Kako veruješ sadržaju?

Kako veruješ medijima?

Kako veruješ svojim saradnicima…

… samo su neka od pitanja na koja će posetioci Digital Day 2019. započeti diskusiju, pronaći odgovore, preispitati ono što znaju ili misle da znaju i reći nam kome to oni zaista veruju?

Pridružite nam se 16 - 17. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu na najvažnijoj regionalnoj digital konferenciji, koja se devetu godinu zaredom održava u organizaciji IAB Serbia!

Očekuju vas brojna predavanja, paneli, diskusije, a preliminarne najave predavača obećavaju da će nam se zavidna postavka stručnjaka obratiti sa scene JDP-a:

Zach Pentel, Global Director - Brand Strategy @Spotify,

Brian Braiker, Editor @AdAge,

Chapin Clark, Executive VP @R/GA,

Edward Cotton, Brand Strategy Consultant, Former CSO @BSSP,

Brian Morrissey, Editor In-Chief @DigiDay,

Steve Dool, Head of Community Partnerships @Depop,

i Ana Anđelić, Executive Brand Consultant @David Yurman, koja se našla i na Forbes CMO NEXT 2018. listi, prva su najavljena imena konferencije.

U okviru konferencije se, već tradicionalno, dodeljuju i IAB MIXX Awards koje nagrađuju najuspešnije domaće kampanje iz polja digital marketinga. Ovogodišnja dodela nagrada nas čeka drugog dana konferencije, 17. maja, a prijava radova traje do 15.04. Obavezno zapratite Digital Day 2019. i IAB Srbija na društvenim mrežama Facebook, Twitter i YouTube kako biste na vreme ispratili najave novih predavača i prijavili rad svoje agencije ili kompanije.

Za više informacija posetiti sajt konferencije Digital Day i vidimo se na #DigitalDay2019.

O IAB Serbia:

Interactive Advertising Bureau Serbia je udruženje koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe.

IAB Serbia je u potpunosti posvećen konstantnom razvoju lokalnog digitalnog i interaktivnog tržišta, pružanjem adekvatnih edukativnih sadržaja svim zainteresovanim stranama, omogućavanjem veće transparentnosti tržišta i promocijom evropskih IAB vrednosti na lokalnom nivou.

