Sat koji brine o našem zdravlju i slušalice koje odgovaraju svakom uhu

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd je na nedavno održanom virtuelnom događaju Galaxy Unpacked predstavila Galaxy Watch3, pametni sat nove generacije i bežične slušalice Galaxy Buds Live. Galaxy Watch3 je najinovativniji pametni sat do sada, jedinstvenog izgleda i sa mnogobrojnim funkcijama za zdravlje i fitnes, dok Galaxy Buds Live, bežične slušalice elegantnog dizajna i oblika pažljivo kreiranog tako da prija svačijem uhu, predstavljaju veliki tehnološki napredak na polju kvaliteta zvuka.

foto: Promo

Galaxy Watch3 i Galaxy Buds Live biće savršeni asistenti u obavljanju dnevnih obaveza. Oba uređaja lako se povezuju sa ostalim Samsung Galaxy uređajima, koji pomažu korisnicima da održe zdravlje i kondiciju, ali i da ostanu u kontaktu sa prijateljima ili kolegama.

foto: Promo

„Pametni satovi i bežične slušalice, kao uređaji savremenog doba, napreduju velikom brzinom. U poslednjih nekoliko meseci uočili smo njihov veliki rast na tržištu jer korisnicima itekako pomažu u doba nove normalnosti. Kada smo predstavili prvi pametni sat pre sedam godina, postali smo svetski lider na ovom polju. Zato smo se danas posvetili tome da korisnicima ponudimo nove, još savremenije uređaje, koji su prilagođeni njihovim potrebama. Osim vrhunskog iskustva, korisnici uvek od nas očekuju napredan dizajn i inovativne tehnologije, čemu smo posvetili posebnu pažnju“, rekao je TM Roh, predsednik i direktor za razvoj i istraživanje u odeljenju za IT i mobilne komunikacije kompanije Samsung Electronics.

Izrađen od vrhunskih materijala poput nerđajućeg čelika i kože visokog kvaliteta, Galaxy Watch3 pristaje svačijoj ruci. Prvi put, sat će biti dostupan i u verziji od titanijuma koji je u isto vreme izdržljiv i elegantan. Popularni rotirajući okvir pametnog sata iznenadiće svakog korisnika spojem funkcionalnosti i dobrog stila, dok se okretanjem glave sata pokreću aplikacije i otvaraju obaveštenja. U poređenju sa originalnim modelom Galaxy Watch, sat treće generacije je, uprkos većem displeju, 14 odsto tanji, 8 odsto manji i 15 odsto lakši. Takođe, korisnik može odabrati više od 80.000 tema, uključujući i onu koju sam dizajnira, uz pomoć 40 različitih dodataka za personalizaciju prikaza informacija.

foto: Promo

Galaxy Watch3 unapređen je i novim funkcijama za održavanje i praćenje zdravlja. Korisnik uz aplikaciju Blood oxygen (SpO2) može proveriti zasićenost kiseonikom tokom treninga. U slučaju težeg fizičkog pada, Galaxy Watch3 će ga detektovati i poslati SOS notifikaciju odabranim kontaktima kako bi se korisniku odmah ukazala pomoć.

Osim toga, tu su i Galaxy Buds Live bežične slušalice, jedinstvenog i ergonomskog dizajna, pažljivo kreirane za svačije uho, kako bi se postigla udobnost tokom korišćenja. Zbog jedinstvenog oblika, inspirisanog zrnom graška, mogućnost ispadanja slušalice iz uha je ravna nuli, te su korisnici čak i tokom trčanja sigurni da će ostati na svom mestu. Za dodatnu udubnost, slušalice se mogu dodatno personalizovati različitim veličinama vrhova.

Kombinacijom AKG zvuka i inovativnosti kompanije Samsung, Galaxy Buds Live pružiće neviđeno audio iskustvo. Uz zvučnik od 12 mm i pojačivač basa, muzika će zvučati duboko i bogato. Tri mikrofona i jedinica za glasovne komande osiguravaju najveći kvalitet snimanja i upravljanja glasom tokom poziva, dok će funkcija Active Noise Cancellation (ANC) ograničiti pozadinsku buku.

foto: Promo

Galaxy Watch3 41mm biće dostupan u bronzanoj i srebrnoj boji, dok će Galaxy Watch3 45mm biti dostupan u srebrnoj i crnoj varijanti. Galaxy Buds Live bežične slušalice dostupne su u bronzanoj, beloj i crnoj boji, u zavisnosti od dostupnosti kod pojedinačnih partnera.

