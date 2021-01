Da li ste se zapitali kako kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru utiče na vaš život?

Iako je čist vazduh ključan za naše blagostanje, retko razmišljamo o kvalitetu vazduha koji udišemo. Činjenica je da kvalitet vazduha u zatvorenom može biti mnogo niži od kvaliteta vazduha na otvorenom. Bakterije, virusi, alergeni, neprijatni mirisi, sitne čestice prašine koje lebde u vazduhu i koje na prvi pogled ne primećujete, mogu imati trajan uticaj na životni stil i zdravlje ako ne filtriramo vazduh.

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru određuje mnogo više faktora od onih o kojima obično razmišljamo. Iako se većina brine saaamo o temperaturi vazduha (koja je svakako bitna), postoje mnogi drugi faktori koji utiču na kvalitet, a samim tim i naše zdravlje. Vlažnost vazduha, koncentracija bakterija, alergena i ostalih zagađivača koji se prenose putem vazduha…

Dolazak zime i početak sezone grejanja donose sa sobom problem suvog vazduha.

Suv vazduh u stanu isušuje nosnu sluzokožu i usnu duplju podstičući tako razvoj virusa. U vreme kada su respiratorne infekcije najzastupljenije, to je poslednje što vam treba zar ne?

Postoji nekoliko dobro poznatih načina (provetravanje, posude sa vodom) koji pomažu podizanju nivoa vlažnosti u stanu, međutim često ni to nije dovoljno da reši ovaj problem.

Sa druge strane sa prvim znacima toplog vremena počinje i sezona alergija koja se javlja kod 20-25% svetske populacije. Kijanje, curenje nosa, crvenilo očiju, umor, nesanica... Ako i vi patite od alergija onda su vam ovi simptomi jako dobro poznati. Jedna od najzastupljenijih je svakako ona koju izaziva polen. Iako se ona nažalost ne može izlečiti, neprijatni simptomi koje ona izaziva mogu se uspešno ublažiti. Jedno od rešenja kome ljudi najčešće pribegavaju je provetravanje, ne znajući da tako samo povećavaju koncentraciju alergena u svom domu.

Međutim sa razvojem tehnologije, danas je lakše nego ikada obezbediti čist i pre svega zdrav vazduh u zatvorenom prostoru. Prečistači vazduha japanske kompanije Daikin sadrže elektrostatičke HEPA filtere koji efikasno eliminišu i najsitnije zagađivače vazduha i uklanjaju 99% čestica veličine od 0.1μm do 2.5μm. Uz to, Daikin u ponudi ima i model sa ovlaživačem koji sprečava isušivanje sluzokože, a samim tim i razvoj bakterija i virusa koji dovode do respiratornih infekcija održavajući prijatne nivoe vlažnosti u prostoriji (od 40 do 60%).

Uz Daikin prečistače vazduha mi vam obećavamo da će vazduh u vašem domu biti 3 puta čistiji, zdraviji i svežiji.

