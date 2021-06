NOVA PROMENA NA POZNATOJ DRUŠTVENOJ MREŽI: Instagram skriva LAJKOVE, a ovo je razlog zašto je to DOBRA stvar!

Iako se najpre razmišljalo o potpunom ukidanju lajkova, na kraju je odluka ipak na korisnicima.

Nekad se čini da su se društvene mreže pretvorile u borbenu arenu za lajkove. Zapravo, nekad se čini kao da je to jedino merilo kvaliteta.

Pored toga ne sme se zaboraviti i ulepšana stvarnost, odnosno postovi na kojima su svi srećni, nasmejani, i sve je savršeno i lepo. Ne vidi se realna slika iza svega, ne vidi se trud i znoj, ne vide se realni životi, i pravo stanje stvari.

Zato i ne čudi što zbog svega toga mlađe generacije mogu osetiti ogroman pritisak što se može negativno odraziti i na njihovo sazrevanje i život. Kako bi onemogućio ovaj negativan uticaj na psihičko stanje mladih, Instagram je nakon dužeg eksperimentisanja končano i odlučio da dopusti skrivanje "like" dugmeta.

Novom odlukom Instagrama korisniku se omogućava da ukloni prikaz lajkova ispod objava, ali može ih i samo sakriti od drugih, a da ih sam vidi.

Sakrivanje lajkova možete testirati odmah. Sve što treba da uradite je da kliknete na tri tackice u desnom uglu objave gde će vam se izlistati opcije. Kliknite na "hide like count", odnosno "sakrij broj sviđanja"i to je to.

Radi se i o jednom od načina na koji Instagram želi da podstakne plasiranje autentičnijeg sadržaja. Gotovo 70 odsto objava vešto je izmanipulisano do savršenstva što često nema nikakve veze sa stvarnim životom.

Uostalom, verujemo da vam je feed preplavljen fotografijama sa nestvarno lepim tenom, ili savršenim crtama lica, kao i bajkovitih prizora koje ne možete zamisliti ni u najluđim snovima.

Iako se Instagram bavio već neko vreme idejom o ukidanju lajkova, do rešenja se došlo tek nedavno. Naime, u jednom trenutku cilj je bio potpuno ukinuti lajkove, ali vrlo brzo se ustanovilo kakao bi takav potez doveo do sukoba interesa društva i povećanja razlika, pa je ipak odlučeno da se ova odluka prepusti korisnicima.

