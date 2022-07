GLEDATE LI FILMOVE ZA ODRASLE? Ukoliko za ovo zadovoljstvo koristite mobilni telefon, možete upasti u PROBLEME: Čuvajte privatnost

Nema ništa loše u gledanju filmova za odrasle, ako to vašu privatnost ne dovodi u opasnost. Svi se sa vremena na vreme prepuste zadovoljavanju strasti na ovaj način, ipak mnogi ne znaju da način na koji to rade može da ih dovde do velikih problema.

Tehnološka kompanija Wandera otkrila je da ljudi koji filmove za odrasle gledaju preko mobilnog telefona ugrožavaju svoju bezbednost.

- Gledanje po*no filmova na mobilnim telefonima predstavlja mnogo veću pretnju po bezbednost korisnika od gledanja po*nografije na desktop računarima - saopštila je tehnološka kompanija Wandera i upozorila:

- Operativni sistemi na smartfonima, naročito Android, daleko su manje bezbedni od operativnih sistema na desktop računarima, s obzirom na veliki broj ranjivosti koje bi sajber kriminalci mogli lako da zloupotrebe.

Baš je na taj način 2016. godine izašla vest da su procurili lični podaci više od 800.000 korisnika sajta "Brazzers".

