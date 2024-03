KAKO DA SKENIRATE DOKUMENTA NA ANDROID TELEFONU: Konačno to sad možemo, i još besplatno

Ukoliko vam je često potrebno da skenirate dokument na svom Android telefonu, da to izgleda dobro i da ne morate da platite – sada to možete kroz Google Files

Skener dokumenata u Google Files aplikaciji sada je široko dostupan, koji olakšava proces skeniranja za razliku od onog sa Drive aplikacije. Zahvaljujući tome, sada možete lako da skenirate dokument na Android telefonu, bez potrebe da plaćate Adobe ili neke druge nezavisne aplikacije za skeniranje.

Nedavno je Google uveo novi skener dokumenata u Drive aplikaciju, a sada se ispostavlja da je ova funkcija u stvari deo Google ML kompleta, koji je dostupan za upotrebu u bilo kojoj Android aplikaciji. To je upravo ono što Google Files sada koristi, sa lokalnom organizacijom fajlova.

foto: Shutterstock

Nova funkcionalnost nalazi se unutar „plutajućeg“ dugmeta u donjem desnom uglu aplikacije na kome i piše „Scan“, zajedno sa stilizovanim ikonom koja prikazuje skenirani dokument. Kada ga dodirnete, poziva se interfejs skenera koji već možda poznajete iz Drive aplikacije, sa svim funkcijama za koje kako sada deluje, rade dobro.

Kada detektuje neki papir, Google Files će automatski da ga iseče iseci i skenira. Zatim možete da podesite eventualne probleme koji se javljaju, kao što su senke sa vašeg telefona, fleke ili neželjeno iskrivljenje.

U Google Files aplikaciji, dokumenti se automatski čuvaju u novom odeljku „Scanned“ na vrhu aplikacije, sa lokacijom na uređaju koja je /Files by Google/Scanned. Odatle možete brzo da otpremite fajlove na Google Drive ili da dodate napomene.

foto: Shutterstock

Moguće je da ste već dugo koristili skener dokumenata u Google Files aplikaciji, ali kompanija sada šire uvodi ovu funkcionalnost. Prvi put skener dokumenata bio je dostupan u ovoj aplikaciji još u decembru 2023, ali tada funkcija nije bilo široko dostupna.

Nakon tri meseca, interfejs skenera se konačno uvodi širokom obimu korisnika, a AndroidPolice ističe da je ovo potvrdio i novinar Mišal Raman zahvaljujući korisniku koji je to prijavio. Interfejs skenera dostupan je za bilo koju aplikaciju koja želi da ga uvede, tako da možemo da se nadamo da će stići i do svih omiljenih aplikacija za upravljanje fajlovima, koji nisu direktno povezani sa Google setom aplikacija.

Uz to, skener dokumenata možda stigne čak i do drugih provajdera usluga za skladištenje podataka u oblaku, barem kada je u pitanju Android. Međutim, čak i ukoliko se to ne desi, moći ćete bar da otpremite skenirate dokumente preko Google Files aplikacije.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic