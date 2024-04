POPULARNA GOOGLE APLIKACIJA PRESTAJE DA RADI! Njeno gašenje ostavlja milione u opasnosti od krađe podataka

Nažalost, ovaj proces može biti zbunjujući i može izložiti korisnike prevarantima i kradljivačima akreditiva. Zbog toga je od suštinskog značaja da znate kako da bezbedno prenesete svoje podatke o pretplati na podkast na drugu uslugu.

Korisnici aplikacije Google podkasti u SAD gube pristup usluzi 2. aprila

Možda iznenađujuće, s obzirom na svojih 500 miliona preuzimanja, Google-ova aplikacija Podcasts došla je do kraja puta. Još uvek nije za sve, ali što se tiče američkih korisnika, usluga će prestati 2. aprila. Iako će drugi korisnici i dalje moći da slušaju podcaste koristeći aplikaciju, oni koji se nalaze u SAD dobijaju podsetnik u aplikaciji obaveštenja da vreme ističe i za slušanje i za migraciju podataka o pretplati.

foto: Shutterstock

YouTube tim je prvi put objavio najavu zatvaranja usluge u izjavi od 26. septembra 2023. U njoj se navodi da će sa sve većim nivoom ulaganja u podkaste na YouTube Music platformi, za koju je tvrdio da će je učiniti „boljom ukupnom destinacijom za obožavaoce i podkastere sa mogućnostima samo za YouTube u zajednici, otkrivanje i audio/vizuelno prebacivanje.”

Kako da prenesete svoje podatke o pretplati na YouTube Music

Google je objavio vodič za pomoć kako bi osigurao da migracija podataka o pretplati sa Google podkasta na YouTube Music bude što je moguće bezbolnija. Korisnici aplikacije u SAD trebalo je da dobiju obaveštenje u aplikaciji koje ih traži da pročitaju uputstva i postupe pre jula.

foto: Shutterstock

Puni detalji su uključeni na stranicama pomoći za migraciju Google podkasta, ali osnovni koraci su za prelazak na YouTube Music su sledeći:

Izaberite opciju za izvoz pretplata prikazanu na vrhu ekrana aplikacije Google podkasti.

Izaberite Izvezi (export) u YouTube Music.

U aplikaciji YouTube Music izaberite prenos (transfer) i nastavite.

Google je upozorio korisnike da svi podkasti neće biti dostupni u YouTube Music-u, ali da se mogu sačuvati korišćenjem RSS linka iz dotične emisije.

Prenošenje podataka o vašoj pretplati na platformu koja nije YouTube Music je malo komplikovanija i zahteva od korisnika da preuzme datoteku Outline Processor Markup Language ili putem funkcije Google Takeout. Precizna uputstva mogu se naći u samom dokumentu pomoći.

foto: Shutterstock

Zatvaranje aplikacija i potrebe za migracijom povećavaju rizik za sajber bezbednost

Činjenica da Google zatvara još jednu uslugu koju koriste milioni ljudi nije dobra vest za korisnike Google podkasta iz bezbednosne perspektive. Prevaranti ili hakeri koji kradu akreditive, napreduju u takvim trenucima.

Sajber kriminalci iskorišćavaju konfuziju koja, uprkos najboljim naporima Googla i YouTuba, okružuje zatvaranje usluge kada aplikacija više ne radi i korisnici očajnički žele da sačuvaju svoje podatke na nekoliko načina.

foto: Shutterstock

Postoji rizik da lažne aplikacije Google podcasta budu dostupne van Google Play-a. Veze ka njima se distribuiraju putem e-pošte, poruka i postova na forumima.

Jedini razlog za pravljenje lažne aplikacije je izvršenje zlonamernog čina, najčešće dodavanje korisnika na botnet koji se koristi za kriminalne aktivnosti ili krađa korisničkih akreditiva, u ovom slučaju, vrednog Google naloga, radi nezakonite dobiti.

Postoji opasnost da će kriminalci iskoristiti svaku žurbu u poslednjem trenutku da prenesu podatke o pretplati na podcast, iako korisnici imaju rok do jula da to urade.

To može značiti da ljudi koji traže informacije budu usmereni na zlonamerne sajtove. Takođe bi moglo doći do povećanja broja e-poruka za „pecanje“ koje ciljaju korisnike Google podkasta sa vezama do navodne pomoći i podrške.

Svakako, budite pažljivi ako ste korisnik aplikacije Google podkasti.